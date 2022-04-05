В Новосибирской области стартовал весенний призыв — сколько планируют набрать срочников

В Новосибирской области проходит весенний призыв. Он стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Всего за это время планируют призвать больше 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба ЦВО.

— Призывные комиссии созданы в 42 муниципальных образованиях области. Планируется призвать и направить для прохождения военной службы около 2000 человек. Указанное количество граждан соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, — сообщил военный комиссар региона полковник Евгений Кудрявцев, чьи слова приводятся в пресс-релизе.