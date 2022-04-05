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В Новосибирской области стартовал весенний призыв — сколько планируют набрать срочников

Призывные комиссии созданы в 42 муниципальных образованиях области

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Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля

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В Новосибирской области проходит весенний призыв. Он стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля. Всего за это время планируют призвать больше 2 тысяч человек, сообщает пресс-служба ЦВО.

— Призывные комиссии созданы в 42 муниципальных образованиях области. Планируется призвать и направить для прохождения военной службы около 2000 человек. Указанное количество граждан соответствует показателю за аналогичный период прошлого года, — сообщил военный комиссар региона полковник Евгений Кудрявцев, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Несмотря на отмену в Новосибирской области ряда коронавирусных ограничений, в призывных пунктах эти меры продолжают соблюдать.

— По-прежнему будет осуществляться дезинфекционная обработка помещений призывных и сборного пунктов, а также тестирование призывников, — сказал Евгений Кудрявцев.

Уточняется, что на сборном пункте всех призывников обеспечат формой, а также банковскими картами. Несессеры, выдаваемые призывникам, укомплектованы средством для дезинфекции рук, на всём пути следования призывников обеспечат медицинскими масками.

В конце марта постановление о призыве на военную службу в регионе подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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