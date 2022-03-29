Новосибирский губернатор объявил о начале весеннего призыва в регионе

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о призыве на военную службу в регионе весной 2022 года. Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля 2022 года. Сроки призыва в стране установлены указами президента РФ Владимира Путина.
Губернатор поручил создать призывную комиссию, которую он же и возглавил. Помимо Травникова в ней состоят руководители областных органов госвласти и местного самоуправления, сотрудники регионального военкомата, полицейские и другие.
Минздраву предписано обеспечить явку медиков для медицинского освидетельствования призывников, Минспорта — оказать содействие в проверке физической подготовки будущих солдат, Минкульту — организовать ряд мероприятий на сборном пункте, а также заняться культурно-массовой и воспитательной работой.
На фоне продолжающейся спецоперации на Украине у родителей призывников возникает масса вопросов. Ранее юрист Юлия Федотова в своей колонке разобрала всё, что на данный момент известно о правилах призыва.