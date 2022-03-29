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Юлия Федотова

юрист
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Юлия Федотова

юрист
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На что рассчитывать призывнику? Юрист — о двух важных изменениях в законодательстве

Одно из них вскоре уже начнет влиять на прохождение срочной службы в армии

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Весенний призыв начнется уже на этой неделе. Юлия Федотова рассказала, что может измениться в его организации

Весенний призыв начнется уже на этой неделе. Юлия Федотова рассказала, что может измениться в его организации

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Совсем скоро в России начнется весенний призыв на срочную службу в армии. На фоне продолжающейся спецоперации на Украине у родителей возникает масса вопросов, главный из которых — не будет ли объявлена всеобщая мобилизация.

Юрист Юлия Федотова в своей колонке разобрала всё, что на данный момент известно о новых правилах призыва.

С учетом происходящих событий грядущий 1 апреля призыв вызывает большое количество тревог и вопросов. Что изменилось в законодательстве? На что рассчитывать?

Глобально не изменилось ничего. Мобилизация до настоящего времени не объявлена, поэтому все отсрочки и прочие важные моменты сохраняются.

Локально есть два интересных нововведения. Первое — указ президента об отсрочке от армии работникам аккредитованных организаций IT-сферы. Указано, что конкретные категории должны быть установлены Правительством РФ, но до настоящего времени этого не сделано, поэтому не совсем ясно, кого к таким работникам относить — только ли программистов и технических сотрудников или, например, юристов, кадровиков, иной обеспечивающий персонал, работающий в таких компаниях? Поэтому пока, если вы работаете в соответствующей отрасли, можно требовать отсрочки от призыва на военную службу.

Второе интересное нововведение находится на стадии законопроекта и пока еще не принято. Учитывая, что принимается оно долго, возможно, и не будет. Это проект, в соответствии с которым повестку получать теперь нужно будет не лично под подпись, а по почте заказным письмом по месту регистрации. А если не получил — в течение двух недель с момента призыва самостоятельно явиться в военкомат.

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С учетом того, что ежегодно в России призывается более миллиона человек, а также памятуя о росте цен на бумагу и вообще на всё, не очень ясно, откуда в бюджете появятся средства на отправку миллиона заказных писем, а также неясно, с чего это вдруг на гражданина возлагается обязанность просто так являться куда-то, куда он, в общем, не собирался. В случае масштабных неявок также неясно, как государство будет обеспечивать привлечение всех призывников к ответственности.

На днях россиянам стали приходить повестки о военных сборах. Юрист объяснил, с чем это связано и есть ли повод для беспокойства.

Также россиянам, которые находятся в запасе, начали поступать звонки и СМС с призывом прийти в военкомат. В Минобороны рассказали, кто стоит за этими оповещениями.

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