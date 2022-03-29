На что рассчитывать призывнику? Юрист — о двух важных изменениях в законодательстве

Совсем скоро в России начнется весенний призыв на срочную службу в армии. На фоне продолжающейся спецоперации на Украине у родителей возникает масса вопросов, главный из которых — не будет ли объявлена всеобщая мобилизация.



Юрист Юлия Федотова в своей колонке разобрала всё, что на данный момент известно о новых правилах призыва.



С учетом происходящих событий грядущий 1 апреля призыв вызывает большое количество тревог и вопросов. Что изменилось в законодательстве? На что рассчитывать?



Глобально не изменилось ничего. Мобилизация до настоящего времени не объявлена, поэтому все отсрочки и прочие важные моменты сохраняются.

