На что рассчитывать призывнику? Юрист — о двух важных изменениях в законодательстве

Совсем скоро в России начнется весенний призыв на срочную службу в армии. На фоне продолжающейся спецоперации на Украине у родителей возникает масса вопросов, главный из которых — не будет ли объявлена всеобщая мобилизация.
Юрист Юлия Федотова в своей колонке разобрала всё, что на данный момент известно о новых правилах призыва.
С учетом происходящих событий грядущий
Глобально не изменилось ничего. Мобилизация до настоящего времени не объявлена, поэтому все отсрочки и прочие важные моменты сохраняются.
Локально есть два интересных нововведения. Первое — указ президента об отсрочке от армии работникам аккредитованных организаций
Второе интересное нововведение находится на стадии законопроекта и пока еще не принято. Учитывая, что принимается оно долго, возможно, и не будет. Это проект, в соответствии с которым повестку получать теперь нужно будет не лично под подпись, а по почте заказным письмом по месту регистрации. А если не получил — в течение двух недель с момента призыва самостоятельно явиться в военкомат.
новость из сюжета
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С учетом того, что ежегодно в России призывается более миллиона человек, а также памятуя о росте цен на бумагу и вообще на всё, не очень ясно, откуда в бюджете появятся средства на отправку миллиона заказных писем, а также неясно, с чего это вдруг на гражданина возлагается обязанность просто так являться куда-то, куда он, в общем, не собирался. В случае масштабных неявок также неясно, как государство будет обеспечивать привлечение всех призывников к ответственности.
На днях россиянам стали приходить повестки о военных сборах. Юрист объяснил, с чем это связано и есть ли повод для беспокойства.
Также россиянам, которые находятся в запасе, начали поступать звонки и СМС с призывом прийти в военкомат. В Минобороны рассказали, кто стоит за этими оповещениями.
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