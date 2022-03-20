Снегопады и сильный ветер: изучаем, какая погода будет в Новосибирске на следующей неделе

В Новосибирск приходит непогода и потепление. В региональном МЧС уже попросили новосибирцев и водителей быть аккуратнее. Изучаем прогнозы популярных сервисов погоды, какой будет следующая рабочая неделя.
— С 19 марта в регионе прогнозируют потепление, с начала следующей недели дневные температуры составят от
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в город вместе с теплом придут и снегопады. В будние дни температура ночью будет опускаться только до
Gismeteo также обещает очень снежную неделю. При этом в понедельник,
Новосибирцы с нетерпением ждали тепла. Март нас особо не баловал: ночью заморозки могли быть и до