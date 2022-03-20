20 марта воскресенье
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 2/10
usd 103.95
eur 114.40
Тема дняЧем и как сейчас подкармливать рассаду
Все новости
Все новости

Снегопады и сильный ветер: изучаем, какая погода будет в Новосибирске на следующей неделе

Нужно быть аккуратнее, особенно водителям

1 869
Обсудить

Поделиться

В город на смену ясной погоде придут снегопады

В город на смену ясной погоде придут снегопады

Поделиться

В Новосибирск приходит непогода и потепление. В региональном МЧС уже попросили новосибирцев и водителей быть аккуратнее. Изучаем прогнозы популярных сервисов погоды, какой будет следующая рабочая неделя.

— С 19 марта в регионе прогнозируют потепление, с начала следующей недели дневные температуры составят от -5 до 0 градусов, ветер усилится до 20 метров в секунду, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. — Снег, гололед, усиление ветра до 15–20 метров в секунду и метели могут привести к снежным заносам на дорогах и ухудшению видимости до 200–700 метров.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в город вместе с теплом придут и снегопады. В будние дни температура ночью будет опускаться только до -5... -7 градусов. Днем ожидается -3... -5 градусов. Будет идти снег, и ясных дней ждать не стоит.

Всю неделю будет идти снег, и ясных дней ждать не стоит

Всю неделю будет идти снег, и ясных дней ждать не стоит

Поделиться

Gismeteo также обещает очень снежную неделю. При этом в понедельник, 21 марта, ночью температура опустится до -12 градусов. В остальные ночи она будет в пределах -7... -9 градусов. Днем воздух прогреется до -4... -6 градусов. С четверга по субботу ожидаются дневные температуры в -1... -2 градуса.

Gismeteo также обещает очень снежную неделю

Gismeteo также обещает очень снежную неделю

Поделиться

Новосибирцы с нетерпением ждали тепла. Март нас особо не баловал: ночью заморозки могли быть и до -22 градусов, и ниже. Апрель должен исправить эту ситуацию. Будет ли он теплым? Изучаем прогнозы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

погодавесна
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter