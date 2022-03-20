Снегопады и сильный ветер: изучаем, какая погода будет в Новосибирске на следующей неделе

В Новосибирск приходит непогода и потепление. В региональном МЧС уже попросили новосибирцев и водителей быть аккуратнее. Изучаем прогнозы популярных сервисов погоды, какой будет следующая рабочая неделя.



— С 19 марта в регионе прогнозируют потепление, с начала следующей недели дневные температуры составят от -5 до 0 градусов , ветер усилится до 20 метров в секунду, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра. — Снег, гололед, усиление ветра до 15–20 метров в секунду и метели могут привести к снежным заносам на дорогах и ухудшению видимости до 200–700 метров.