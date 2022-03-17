Каким будет апрель в Новосибирске? Изучаем прогнозы популярных сервисов погоды

Новосибирцы с нетерпением ждут тепла. Март нас не особо балует — ночью заморозки могут быть и до -22 градусов и ниже. Апрель должен исправить эту ситуацию. Будет ли он теплым? Изучаем прогнозы популярных сервисов погоды.



По данным сервиса «Яндекс.Погода», апрель будет теплым, но пасмурным. В первой декаде температура днем будет в среднем +3... +5 градусов, а ночью — около 0 градусов. Затем придет более серьезное потепление. Днем в среднем будет около +7... +11 градусов, а ночью — +2... +6 градусов. Месяц будет пасмурным, и ожидается всего три ясных дня.

