Каким будет апрель в Новосибирске? Изучаем прогнозы популярных сервисов погоды

Новосибирцы с нетерпением ждут тепла. Март нас не особо балует — ночью заморозки могут быть и до
По данным сервиса «Яндекс.Погода», апрель будет теплым, но пасмурным. В первой декаде температура днем будет в среднем
Gismeteo также обещает новосибирцам достаточно теплый апрель. При этом пока сервис предоставляет данные до 24 апреля. В первой половине месяца температура днем не будет превышать +5 градусов, а ночью будет достаточно холодно — около -3 градусов. Далее придет потепление. Воздух днем прогреется до
Сервис «Метеовести» прогнозирует пасмурный и дождливый апрель. При этом значительное потепление ожидается во второй половине месяца. По данным сервиса, до 10 апреля ночные температуры могут опускаться до -15 и даже -22 градусов, днем будет около 0. Во второй половине месяца днем будет
Новосибирцы так и не дождались в этом году крепких морозов зимой. Даже на Крещение температура ночью не опустилась ниже -22 градусов. Что это значит? Больше не будет у нас -40 градусов? Будут ли весна и лето такими же теплыми, как эта зима? Мы поговорили с экспертами, как глобальное потепление сказывается на новосибирском климате.