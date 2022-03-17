17 марта четверг
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 3/10
usd 108.05
eur 118.76
Тема дняКаким будет апрель в Новосибирске?
Все новости
Все новости

Каким будет апрель в Новосибирске? Изучаем прогнозы популярных сервисов погоды

Месяц ожидается пасмурным

4 727
20Обсудить

Поделиться

Тепло в Новосибирск будет приходить постепенно

Тепло в Новосибирск будет приходить постепенно

Поделиться

Новосибирцы с нетерпением ждут тепла. Март нас не особо балует — ночью заморозки могут быть и до -22 градусов и ниже. Апрель должен исправить эту ситуацию. Будет ли он теплым? Изучаем прогнозы популярных сервисов погоды.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», апрель будет теплым, но пасмурным. В первой декаде температура днем будет в среднем +3... +5 градусов, а ночью — около 0 градусов. Затем придет более серьезное потепление. Днем в среднем будет около +7... +11 градусов, а ночью — +2... +6 градусов. Месяц будет пасмурным, и ожидается всего три ясных дня.

Месяц будет пасмурным, и ожидается всего три ясных дня

Месяц будет пасмурным, и ожидается всего три ясных дня

Поделиться

Gismeteo также обещает новосибирцам достаточно теплый апрель. При этом пока сервис предоставляет данные до 24 апреля. В первой половине месяца температура днем не будет превышать +5 градусов, а ночью будет достаточно холодно — около -3 градусов. Далее придет потепление. Воздух днем прогреется до +4... +6 градусов. Но ночью морозов не ожидается.

В первой половине месяца температура днем не будет превышать +5 градусов

В первой половине месяца температура днем не будет превышать +5 градусов

Поделиться

Сервис «Метеовести» прогнозирует пасмурный и дождливый апрель. При этом значительное потепление ожидается во второй половине месяца. По данным сервиса, до 10 апреля ночные температуры могут опускаться до -15 и даже -22 градусов, днем будет около 0. Во второй половине месяца днем будет +4... +10 градусов, ночью — -2... +5 градусов.

Сервис «Метеовести» прогнозирует пасмурный и дождливый апрель

Сервис «Метеовести» прогнозирует пасмурный и дождливый апрель

Поделиться

Новосибирцы так и не дождались в этом году крепких морозов зимой. Даже на Крещение температура ночью не опустилась ниже -22 градусов. Что это значит? Больше не будет у нас -40 градусов? Будут ли весна и лето такими же теплыми, как эта зима? Мы поговорили с экспертами, как глобальное потепление сказывается на новосибирском климате.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

апрельпогодавесна
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter