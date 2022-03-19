Новосибирцев предупредили о потеплении, метели и сильном ветре — чем это грозит

С 19 марта в регионе прогнозируют потепление — с начала следующей недели дневные температуры составят от -5 до 0 градусов, ветер усилится до 20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.



После морозов в Новосибирской области ожидаются колебания температуры с дальнейшим повышением. Осложнять жизнь будут неблагоприятные метеоявления. Такая погода может спровоцировать возникновение чрезвычайных происшествий.



Снег, гололед, усиление ветра до 15–20 метров в секунду и метели могут привести к снежным заносам на дорогах и ухудшению видимости до 200–700 метров. Водителям рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями, выбирать оптимальную скорость.