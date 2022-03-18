Когда в Новосибирске потеплеет до -1 градуса? Синоптики составили новый прогноз

Из Новосибирска уходит антициклон, под влиянием которого морозная погода не менялась практически неделю. На его смену приходят циклоны с Атлантики, которые принесут потепление.
— Погода начинает потихоньку меняться. Смещаются к нам медленно идут циклоны с Атлантики через Северный Урал. 20 марта днем с очередным циклоном будет увеличение облачности и снег разной интенсивности, порывистый ветер до 18 м/с. Температуры будут повышенными. Оттепели у нас не будет скорее всего, но снег будет мокрым, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Положительных температур в городе синоптики пока не ждут. Но погода будет ветреной.
Суббота, 19 марта, преимущественно без осадков, в отдельных районах небольшой снег. Ветер западный 3–8 м/с. Температура ночью -11...-13 градусов, в пригороде -14...-16 градусов. Днем -2...-4 градусов.
Воскресенье, 20 марта, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный ночью 3–8 м/с, днем — 7–12 м/с. Температура ночью -10...-12 градусов. Днем -3...-5 градусов.
Понедельник, 21 марта, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 7–12 м/с. Температура -9...-11 градусов ночью. Днем — -1...-3 градусов.
Март нас не особо балует — ночью заморозки могут быть и до -22 градусов и ниже. Апрель должен исправить эту ситуацию. Будет ли он теплым? Изучаем прогнозы популярных сервисов погоды.