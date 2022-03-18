Когда в Новосибирске потеплеет до -1 градуса? Синоптики составили новый прогноз

Из Новосибирска уходит антициклон, под влиянием которого морозная погода не менялась практически неделю. На его смену приходят циклоны с Атлантики, которые принесут потепление.

— Погода начинает потихоньку меняться. Смещаются к нам медленно идут циклоны с Атлантики через Северный Урал. 20 марта днем с очередным циклоном будет увеличение облачности и снег разной интенсивности, порывистый ветер до 18 м/с. Температуры будут повышенными. Оттепели у нас не будет скорее всего, но снег будет мокрым, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.