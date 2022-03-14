Трое суток без осадков: новосибирские синоптики рассказали, когда изменится погода в городе

Новосибирск вторую неделю находится под влиянием холодного и малоподвижного антициклона, который уйдет из города на выходных.
— Погода у нас мало меняется. Предстоящие трое суток — без осадков. 15,
Дневные температуры будут постепенно повышаться. Во вторник,
Новосибирск находится в области повышенного атмосферного давления. В городе однородная воздушная масса.
— На конец декады может смениться ситуация. Будет больше облачности, пойдет снег, и будет существенное повышение температуры. Пока ничего не меняется. Антициклон уйдет к концу второй декады, — поделилась Марина Виноградова.
Новосибирский фотограф запечатлел северное сияние. Его можно было наблюдать из-за магнитных бурь.