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Тема дняНовосибирск готовится ко Дню города
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Трое суток без осадков: новосибирские синоптики рассказали, когда изменится погода в городе

Днем в городе будет постепенно теплеть

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Город остается под влиянием антициклона

Город остается под влиянием антициклона

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Новосибирск вторую неделю находится под влиянием холодного и малоподвижного антициклона, который уйдет из города на выходных.

— Погода у нас мало меняется. Предстоящие трое суток — без осадков. 15, 16 марта ветер будет дуть северо-восточный. 17 марта — с переходом на северо-западный 2–8 м/с. Ночные температуры — -18... -20 градусов, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

Дневные температуры будут постепенно повышаться. Во вторник, 15 марта, днем будет -8... -10 градусов. В среду, 16 марта, обещают -7... -9 градусов. А в четверг, 17 марта, температура поднимется до -6... -8 градусов.

Новосибирск находится в области повышенного атмосферного давления. В городе однородная воздушная масса.

— На конец декады может смениться ситуация. Будет больше облачности, пойдет снег, и будет существенное повышение температуры. Пока ничего не меняется. Антициклон уйдет к концу второй декады, — поделилась Марина Виноградова.

Новосибирский фотограф запечатлел северное сияние. Его можно было наблюдать из-за магнитных бурь.

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