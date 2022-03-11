Зима решила задержаться. Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на выходные

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — регион по-прежнему будет находиться под воздействием холодного антициклона, который пришел к нам 9 марта.

— Погода не будет меняться. Однородная воздушная масса в антициклоне без осадков. Антициклон мощный, малоподвижный, усиливающийся. Он пока никуда не сдвигается. Центр антициклона находится над районами Ханты-Мансийска, и мы в южной его части находимся. Восточный ветер холодный. Погода некомфортная, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.