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Зима решила задержаться. Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на выходные

Город и область находятся под воздействием антициклона

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В ближайшее время ожидаются морозы до <nobr class="_">-28 градусов</nobr>

В ближайшее время ожидаются морозы до -28 градусов

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Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня — регион по-прежнему будет находиться под воздействием холодного антициклона, который пришел к нам 9 марта.

— Погода не будет меняться. Однородная воздушная масса в антициклоне без осадков. Антициклон мощный, малоподвижный, усиливающийся. Он пока никуда не сдвигается. Центр антициклона находится над районами Ханты-Мансийска, и мы в южной его части находимся. Восточный ветер холодный. Погода некомфортная, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

В субботу и воскресенье, 12 и 13 марта, без особых изменений. Ветер в Новосибирске будет достигать 12–13 м/с, может усиливаться в дневные часы. Температура ночью — около -20 градусов, в пригороде — -24... -25 градусов. Днем — 8... 10 градусов ниже ноля.

— Изменений пока нет никаких. В ночные часы будет выхолаживаться. В выходные по области возможно до -26... -28 местами. В дневные часы с прогревом местами до -7 градусов, — подвела итог Марина Виноградова.

Во второй декаде морозы сменятся потеплением, пообещали в Гидрометцентре. Также в третьей декаде месяца ожидаются интенсивные снегопады.

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