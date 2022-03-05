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Новосибирские офисы отмечают 8 Марта — присылайте фото с праздников

В режиме онлайн показываем, как поздравляют женщин в городе

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Доброе утро! Сегодня, 5 марта, в субботний рабочий день в офисах Новосибирска празднуют 8 Марта и поздравляют женщин и девушек.

Мы начинаем праздничную онлайн-трансляцию.

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Сотрудницы НГС тоже получили подарки в свой праздник. Перед началом рабочего дня им на столы положили тюльпаны.

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Утро сотрудниц начинается с цветов 

Утро сотрудниц начинается с цветов 

А вот так встречают на работе женщин в «Ленте 95». Мужчины компании сделали для девушек красную дорожку с цветами.

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Судебные приставы поздравят женщин в Новосибирске

Как рассказали на сайте Управления федеральной службы судебных приставов Новосибирской области, сегодня, 5 марта, приставы примут участие во Всероссийской акции «Вам, любимые!». Они подарят цветы на территории ТОЦ «Версаль» жительницам Новосибирска.

— Дарить женщинам цветы в преддверии 8 Марта — это добрая традиция. Наши бравые сотрудники уделят внимание прекрасной половине человечества. Думаю, что мы создадим праздничное настроение и не оставим равнодушной ни одну посетительницу в этот день, — прокомментировал главный судебный пристав Новосибирской области Эдуард Бабков.

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Девушки начали день с поздравлений  

Девушки начали день с поздравлений  

Как рассказала читательница НГС, они с коллегами с самого утра поздравили друг друга женским коллективом кондитерского отдела известной сети магазинов. Мужчины же будут поздравлять девушек чуть позже.

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Веточка мимозы стоит 100 рублей, маленький букетик обойдется новосибирцам в 150 рублей, а большой — 200 рублей, выяснил корреспондент НГС

Веточка мимозы стоит 100 рублей, маленький букетик обойдется новосибирцам в 150 рублей, а большой — 200 рублей, выяснил корреспондент НГС

На улицах Новосибирска с 4 марта начали продавать мимозы, которые традиционно дарят на 8 Марта.

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8 Марта
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