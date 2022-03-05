Новосибирские офисы отмечают 8 Марта — присылайте фото с праздников

Сотрудницы НГС тоже получили подарки в свой праздник. Перед началом рабочего дня им на столы положили тюльпаны.
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А вот так встречают на работе женщин в «Ленте 95». Мужчины компании сделали для девушек красную дорожку с цветами.
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Судебные приставы поздравят женщин в Новосибирске
Как рассказали на сайте Управления федеральной службы судебных приставов Новосибирской области, сегодня, 5 марта, приставы примут участие во Всероссийской акции «Вам, любимые!». Они подарят цветы на территории ТОЦ «Версаль» жительницам Новосибирска.
— Дарить женщинам цветы в преддверии 8 Марта — это добрая традиция. Наши бравые сотрудники уделят внимание прекрасной половине человечества. Думаю, что мы создадим праздничное настроение и не оставим равнодушной ни одну посетительницу в этот день, — прокомментировал главный судебный пристав Новосибирской области Эдуард Бабков.
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Как рассказала читательница НГС, они с коллегами с самого утра поздравили друг друга женским коллективом кондитерского отдела известной сети магазинов. Мужчины же будут поздравлять девушек чуть позже.
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