На улице в центре Новосибирска развернули торговлю мимозами к 8 Марта

В Новосибирске 4 марта появились торговцы с мимозами. Желтые весенние цветы продает женщина на улице Ленина.
Веточка мимозы веточка стоит 100 рублей, маленький букетик обойдется новосибирцам в 150 рублей, а большой — 200 рублей, выяснил корреспондент НГС.
Мимозы традиционно дарят к Международному женскому дню. Веточка мимозы в 2020 году также стоила 100 рублей. Но букеты были дороже. Букет из средних веток стоил 300 рублей, из больших — 500.
Из-за новых санкций, падения курса рубля и запрета на перелеты российских самолетов над ЕС ситуация на рынке цветов кардинально меняется. Уже сейчас понятно, что букет к Международному женскому дню обойдется россиянам как никогда дорого. Опрошенные НГС участники рынка в Новосибирске прогнозируют рост цен в коридоре от 20 до 100% по сравнению с прошлым годом. Меньше всего ситуация коснется лишь тюльпанов, основную массу которых выращивают на территории страны. Однако до 80% цветов ввозят из-за границы.