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На улице в центре Новосибирска развернули торговлю мимозами к 8 Марта

Веточка желтого цветка обойдется в 100 рублей

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Мимозы традиционно начинают продавать перед <nobr class="_">8 Марта</nobr>

Мимозы традиционно начинают продавать перед 8 Марта

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В Новосибирске 4 марта появились торговцы с мимозами. Желтые весенние цветы продает женщина на улице Ленина.

Веточка мимозы веточка стоит 100 рублей, маленький букетик обойдется новосибирцам в 150 рублей, а большой — 200 рублей, выяснил корреспондент НГС.

Мимозы традиционно дарят к Международному женскому дню. Веточка мимозы в 2020 году также стоила 100 рублей. Но букеты были дороже. Букет из средних веток стоил 300 рублей, из больших — 500.

В 2020 году мимозы торговцы с мимозами <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2020/03/05/69016648/" class="_" target="_blank">появились</a> в центре 5 марта

В 2020 году мимозы торговцы с мимозами появились в центре 5 марта

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Из-за новых санкций, падения курса рубля и запрета на перелеты российских самолетов над ЕС ситуация на рынке цветов кардинально меняется. Уже сейчас понятно, что букет к Международному женскому дню обойдется россиянам как никогда дорого. Опрошенные НГС участники рынка в Новосибирске прогнозируют рост цен в коридоре от 20 до 100% по сравнению с прошлым годом. Меньше всего ситуация коснется лишь тюльпанов, основную массу которых выращивают на территории страны. Однако до 80% цветов ввозят из-за границы.

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