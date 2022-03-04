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Тема дняРезкое похолодание на 8 Марта
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Резкое похолодание будет на 8 Марта в Новосибирске — перед этим город ждет оттепель и дождь

6 и 7 марта температура воздуха поднимется до +1 и +3 градусов

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В Новосибирске 8 марта будут похолодания

В Новосибирске 8 марта будут похолодания

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Синоптики рассказали, какая погода будет в выходные дни в Новосибирске. В воскресенье и понедельник в город придет оттепель, но сразу после, в Международный женский день, будет резкое похолодание.

— Ждем на 6 и 7 марта выход из районов Казахстана очень мощного циклона, он пойдет через западные районы Новосибирской и Томской областей. Сам центр циклона, в основном, будет неприятности приносить более западным областям. У нас будут наблюдаться с прохождением этого циклона осадки. Днем с мокрым снегом и даже может быть с дождем в Новосибирске, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Как уточнила Марина Виноградова, в эти дни в городе могут быть метели и гололедица.

В субботу, 5 марта, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура ночью — -9... -11, температура днем — -2... -4 градуса.

В воскресенье, 6 марта, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, умеренный мокрый снег с метелью. Ветер юго-западный ночью 5–10 м/с, днем 8–13, местами порывы до 18 м/с. Ночью — -8... -6 градусов, Днем оттепель — +1... +3.

В понедельник, 7 марта, тепло. Небольшой мокрый снег, местами метель. Ветер юго-западный от 8–13 до 18 м/с. Температура ночью — около 0, а днем — +1... +3 градуса. В течение дня будет наблюдаться небольшое понижение температуры.

Во вторник, 8 марта, будет резкое похолодание. Температура ночью — -10... -13 с ветром, со снегом и метелью. Погода будет некомфортная, как оценивают ее синоптики. В тыл циклона будет заходить более холодный воздух.

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