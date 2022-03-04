Резкое похолодание будет на 8 Марта в Новосибирске — перед этим город ждет оттепель и дождь

Синоптики рассказали, какая погода будет в выходные дни в Новосибирске. В воскресенье и понедельник в город придет оттепель, но сразу после, в Международный женский день, будет резкое похолодание.
— Ждем на 6 и 7 марта выход из районов Казахстана очень мощного циклона, он пойдет через западные районы Новосибирской и Томской областей. Сам центр циклона, в основном, будет неприятности приносить более западным областям. У нас будут наблюдаться с прохождением этого циклона осадки. Днем с мокрым снегом и даже может быть с дождем в Новосибирске, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
Как уточнила Марина Виноградова, в эти дни в городе могут быть метели и гололедица.
В субботу, 5 марта, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4–9 м/с. Температура ночью —
В воскресенье, 6 марта, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой, умеренный мокрый снег с метелью. Ветер юго-западный ночью 5–10 м/с, днем 8–13, местами порывы до 18 м/с. Ночью —
В понедельник, 7 марта, тепло. Небольшой мокрый снег, местами метель. Ветер юго-западный от 8–13 до 18 м/с. Температура ночью — около 0, а днем —
Во вторник, 8 марта, будет резкое похолодание. Температура ночью —
В Новосибирске 4 марта появились торговцы с мимозами. Желтые весенние цветы продает женщина на улице Ленина.