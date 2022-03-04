Резкое похолодание будет на 8 Марта в Новосибирске — перед этим город ждет оттепель и дождь

Синоптики рассказали, какая погода будет в выходные дни в Новосибирске. В воскресенье и понедельник в город придет оттепель, но сразу после, в Международный женский день, будет резкое похолодание.

— Ждем на 6 и 7 марта выход из районов Казахстана очень мощного циклона, он пойдет через западные районы Новосибирской и Томской областей. Сам центр циклона, в основном, будет неприятности приносить более западным областям. У нас будут наблюдаться с прохождением этого циклона осадки. Днем с мокрым снегом и даже может быть с дождем в Новосибирске, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

