До 20 градусов: аномальное тепло придет в Новосибирск к концу следующей недели

Температура на 8-10 градусов выше нормы придет в Новосибирск 28 и 29 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, не только в Новосибирске, но и в Омске и Красноярске. 28 и 29 апреля температура в этих городах будет на 8-10 градусов выше нормы. Абсолютные значения температур будут доходить до 20 градусов.



Тепло в Новосибирской области будет и в начале недели — мы уже публиковали прогноз на это время.

— В начале недели будет удерживаться теплая погода, будут преобладать западные ветры, и на южные районы Сибири начнет активно поступать воздух с европейской части России, с северного Урала, поэтому температуры в ночные часы станут положительные. А дневные температуры, особенно по южной и юго-западной части региона, повысятся до +23... +24 градусов, — рассказывала тогда НГС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.