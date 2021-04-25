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До 20 градусов: аномальное тепло придет в Новосибирск к концу следующей недели

28 и 29 апреля в городе ожидается по-настоящему весенняя погода

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Температура поднимется на 8-10 градусов выше нормы&nbsp;

Температура поднимется на 8-10 градусов выше нормы 

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В Новосибирск придет аномальное тепло

Температура на 8-10 градусов выше нормы придет в Новосибирск 28 и 29 апреля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, не только в Новосибирске, но и в Омске и Красноярске. 28 и 29 апреля температура в этих городах будет на 8-10 градусов выше нормы. Абсолютные значения температур будут доходить до 20 градусов.

Тепло в Новосибирской области будет и в начале недели — мы уже публиковали прогноз на это время.

— В начале недели будет удерживаться теплая погода, будут преобладать западные ветры, и на южные районы Сибири начнет активно поступать воздух с европейской части России, с северного Урала, поэтому температуры в ночные часы станут положительные. А дневные температуры, особенно по южной и юго-западной части региона, повысятся до +23... +24 градусов, — рассказывала тогда НГС начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

В конце прошлой недели была по-настоящему весенняя погода, тогда воздух прогрелся до +18 градусов. Посмотрите на 15 жарких кадров с улиц города в этот день.

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прогнозсолнцетепло
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