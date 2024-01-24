«Болельщики бешеные»: сборная России выступит на хоккейном турнире в Новосибирске

Сборная России может принять участие в хоккейном турнире в Новосибирске. Об этом сообщает издание «Матч ТВ» со ссылкой на генерального директора Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрия Курбатова.
— По сборной полный позитив, и нас принимают. Мы обо всем договорились. Обсудили с Министерством спорта, администрацией, губернатором. Мы поедем в Новосибирск. У нас хорошие ожидания, — приводит издание слова специалиста.
Уточняется, что речь идет о турнике, который раньше назывался «Кубок Черного моря». Спортивное событие проводят для молодежных команд до 20 лет.
— В прошлом году мы этот турнир сыграли в Минске. Условия в Новосибирске отличные, народ профессиональный, болельщики бешеные, в хорошем смысле слова. У нас самые хорошие ожидания, — сказал Дмитрий Курбатов.
На сайте Федерации хоккея России сказано, что «Кубок Черного моря» проводится с 2014 года в конце мая — начале июня, это турнир молодежных сборных. Весной прошлого года в ФХР сообщили, что спортивное событие получит название «Кубок Будущего».
О планах организовать турне сборной России по хоккею в Новосибирске стало известно осенью 2023 года. Генеральный директор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский сообщил, что мероприятие может состояться летом.