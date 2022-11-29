Вувузелы отобрали, пиво запретили — ничего нельзя: почему ЧМ в Катаре проходит по таким жестким правилам

На стадионы запрещено проносить бутылки, чашки, банки и «любые другие формы закрытых сосудов, которые можно бросить и причинить травму». Кроме того, нельзя вносить и любую еду (разрешена только еда для младенцев или рекомендованная по медицинским показаниям). Воду, еду и другие безалкогольные напитки можно купить на территории стадиона. Также с собой запрещено брать любые надувные предметы (воздушные шары, мячи и другое) и бумажные рулоны.

Запрещены (что логично) любые баннеры и атрибуты «политического, оскорбительного и дискриминационного характера». На стадионах не приветствуются музыкальные инструменты, в частности, запрещены вувузелы — пластиковые рожки, ставшие популярными после чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Собственно, именно после этого чемпионата использование вувузел запретили на большинстве футбольных соревнований под эгидой ФИФА.