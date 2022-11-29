Вувузелы отобрали, пиво запретили — ничего нельзя: почему ЧМ в Катаре проходит по таким жестким правилам

Чемпионат мира в Катаре продолжается уже полторы недели, и за это время болельщики успели испытать на себе запреты, связанные не только с общепринятыми правилами футбольного поведения, но и с местными государственными особенностями. Рассказываем, что запрещено делать болельщикам на мундиале в Катаре и что из этого вызвало наибольшее возмущение у фанатов.
Какие запреты действуют
Перед началом чемпионата в Катаре ФИФА подготовила для болельщиков «кодекс поведения на стадионе». В нем указаны нормы поведения на стадионах чемпионата, а также приведен список вещей, которых болельщики делать не могут.
В частности, болельщики не должны снимать одежду на стадионе «или иным образом оставаться в раздетом состоянии» — это означает, что нельзя оставаться даже без рубашки или футболки. Нельзя открывать интимные части тела, кроме того, есть любопытные уточнения по татуировкам — в кодексе отдельно отмечают, что они (как и краска для тела) не являются одеждой.
На стадионы запрещено проносить бутылки, чашки, банки и «любые другие формы закрытых сосудов, которые можно бросить и причинить травму». Кроме того, нельзя вносить и любую еду (разрешена только еда для младенцев или рекомендованная по медицинским показаниям). Воду, еду и другие безалкогольные напитки можно купить на территории стадиона. Также с собой запрещено брать любые надувные предметы (воздушные шары, мячи и другое) и бумажные рулоны.
Запрещены (что логично) любые баннеры и атрибуты «политического, оскорбительного и дискриминационного характера». На стадионах не приветствуются музыкальные инструменты, в частности, запрещены вувузелы — пластиковые рожки, ставшие популярными после чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Собственно, именно после этого чемпионата использование вувузел запретили на большинстве футбольных соревнований под эгидой ФИФА.
При этом музыкальные инструменты можно пронести на стадион, если это одобрят организаторы. Но нужно быть готовым к тому, что они могут попросить прекратить пользоваться музыкальным инструментом — в том случае, если его звук сильно мешает работе мероприятия (или другим фанатам).
Есть отдельные правила для рюкзаков и сумок: брать на стадион можно только те, которые не превышают по габаритам
Скандальные запреты
Отдельные запреты оказались настолько неожиданными для болельщиков, что разрослись до масштаба скандалов. И первый из таких — это запрет на алкоголь. Алкоголь в Катаре запрещен в принципе — распивать его или находиться пьяным в общественном месте считается правонарушением и сурово карается (тюремное заключение на срок до шести месяцев или штраф).
Изначально власти Катара дали разрешение на то, чтобы на стадионах и в фан-зоне можно было продавать пиво, но при этом нужно было сделать менее заметными стенды пивоваренной компании — спонсора чемпионата. Кроме того, сохранялся логичный запрет на то, что доступа на стадионы в нетрезвом виде (алкогольное или наркотическое опьянение) у болельщиков не будет.
Но за два дня до начала чемпионата организаторы запретили продажу пива на протяжении всего турнира. Алкоголь доступен только для зрителей с билетами в VIP-ложу (причем любой, а не только пиво), а также в фан-зоне (только пиво). Это вызвало большое возмущение болельщиков и наверняка оставило неприятный осадок для ФИФА, которая уже заключила контракт с производителем пива.
В итоге болельщикам приходится пользоваться различными ухищрениями, чтобы тайком пронести алкоголь на стадион (например, покупать фляжки в виде биноклей) или отправляться в фан-зону, где есть доступ к пиву.
Второй запрет — на ЛГБТ-пропаганду, который действует в Катаре по религиозным причинам. Из-за этого ФИФА запретила на ЧМ-2022 капитанские повязки в радужных цветах и с надписью «Одна любовь», объяснив это нарушением регламента по экипировке.
Идею повязок придумали в сентябре в сборной Нидерландов, к ней также присоединились капитаны команд Англии, Бельгии, Германии, Дании, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Уэльса. Акция получила название One Love. Такие повязки были задуманы как символы поддержки футболистами сообщества ЛГБТК+. В Катаре же пришлось столкнуться с местным законодательством: по местному УК однополые отношения являются противозаконными и караются тюремным заключением, а мусульманам по законом шариата за это может грозить смертная казнь. Кроме того, в Катаре запрещены любые кампании в поддержку прав сообщества
Всё это привело к тому, что Международная федерация футбола выпустила заявление, в котором запретила использовать радужные капитанские повязки. Нарушителям запрета грозили санкции — как самим капитанам (предупреждение или удаление до начала матча), так и национальным федерациям сборных. В итоге федерации футбола Англии, Бельгии, Германии, Дании, Нидерландов, Швейцарии и Уэльса сделали совместное заявление, в котором сообщили, что из-за возможных санкций, которыми пригрозила ФИФА, они вынуждены отказаться от ношения радужных повязок One Love.
Но, несмотря на заявление, сами сборные остались недовольны таким решением. В частности, сборная Германии устроила флешмоб перед матчем с Японией — игроки закрыли рты ладонями, делая командную фотографию.
— Мы хотели использовать такую капитанскую повязку, чтобы отстоять ценности, которые разделяем в сборной Германии: разнообразие и взаимное уважение. Вместе с другими народами мы хотели, чтобы наш голос был услышан. <...> Отказать нам в нарукавной повязке — это то же самое, что закрыть нам рты, — позднее прокомментировала пресс-служба сборной в своем твиттер-аккаунте.
А министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер и вовсе пришла на матч с повязкой One Love. Кроме того, скандал активно подогревали в мировых СМИ, после чего ФИФА пришлось пойти на уступки: как сообщает британский портал The Independent, было принято решение о том, что болельщики и журналисты с ЛГБТ-символикой смогут беспрепятственно попадать на стадионы.
Игры группового этапа всё еще продолжаются — мы публиковали полное расписание игр, а также рассказывали о том, за кого болеют россияне на этом мундиале. Если же вы чувствуете ностальгию по прошлому чемпионату, который проходил в России — у нас есть трогательное видеовоспоминание.