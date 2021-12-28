В Новосибирске новую ледовую арену решили строить во время новогодних праздников

Новый ЛДС в Новосибирске планируют строить и во время новогодних праздников, начиная с 3 января.
— Стройка будет продолжаться и в новогодние праздники. На малые арены будет подано отопление. На несколько дней мы дадим возможность подрядчикам отдохнуть. Все люди, есть необходимость пообщаться с родными, но с 3 января все работы восстанавливаются. Утром на объекте проводим рабочее совещание, — рассказал сегодня губернатор НСО Андрей Травников, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире ОТС. Письменную расшифровку трансляции можно посмотреть здесь.
В середине декабря на новой ледовой арене закончили возводить монолитный каркас здания и заливать лестницы и трибуны. На работы ушло 85 тысяч кубов высококачественного бетона. Строители почти закончили монтаж каркаса витражей, сейчас продолжается создание теплового контура новой ледовой арены.
В 2022 году власти Новосибирской области получат еще 1 миллиард 613,5 миллиона рублей на завершение строительства ЛДС. Недавно полпред президента в Сибири Анатолий Серышев посетил строительную площадку ЛДС и заявил об отставании от графика примерно на полгода.