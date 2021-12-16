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Для нового ЛДС в Новосибирске сделали монолитный каркас

Накануне Андрей Травников заявил, что арену строят в режиме строительного подвига

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На заливку ушло 85 тысяч кубов высококачественного бетона

На заливку ушло 85 тысяч кубов высококачественного бетона

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В Новосибирске на новой ледовой арене закончили возводить монолитный каркас здания и заливать лестницы и трибуны. На работы ушло 85 тысяч кубов высококачественного бетона

— В регионе это первый объект с такими объемами монолитных работ, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области. — Сегодня ведется утепление и обустройство кровли на основной и малых аренах, монтаж навесных фасадов, возводятся перегородки, монтируются системы отопления, дымоудаления, вентиляции, хладоснабжения, обустраиваются вспомогательные помещения — павильон контроля доступа, билетные кассы, камеры хранения.

Почти закончен монтаж каркаса витражей, продолжается создание теплового контура новой ледовой арены.

Отставание по срокам на полгода накопилось за прошлый год

Отставание по срокам на полгода накопилось за прошлый год

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Сроки сдачи ЛДС сдвинули на сентябрь 2022 года

Сроки сдачи ЛДС сдвинули на сентябрь 2022 года

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Вчера во время пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что ЛДС строят с отставанием.

— Я не один раз говорил, что, к сожалению, от контрактного срока мы видим отставание. Причем отставание достаточно приличное — более полугода уже накопилось за 2020–2021 года. Но это контрактные сроки. Они предусматривали ввод объекта весной 2022 года. У нас и у строителей была возможность сделать всё спокойно, без аврала и ручного управления. Но, к сожалению, подрядчик не выдержал эти темпы. В прошлый пандемийный год это отставание стало накапливаться. И приходится строить, как обычно. Как говорится, в режиме строительного подвига и в режиме ручного управления. Тем не менее, это не влияет на окончательный срок. Мы ориентируем подрядчика на сентябрь 2022 года, — сказал губернатор

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» занимается деятельностью заказчика-застройщика и генерального подрядчика. В его учредители и участники, согласно данным «Контур.Фокус», входит правительство НСО, Министерство строительства НСО и департамент имущества и земельных отношений НСО. По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более 4,5 миллиарда рублей.

Компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составляет 51 миллиард рублей.

В ноябре на крыше строящегося ЛДС увидели рабочих с плакатом с надписью «SOS!». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, удалось ли выяснить, кто это.

Вчера также стало известно об аресте президента холдинга «СДС» Михаила Федяева. Входящая в холдинг компания — подрядчик строительства ЛДС в Новосибирске. Задержание Федяева связано не с этим объектом, а с гибелью шахтеров при взрыве на шахте «Листвяжная».

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ЛДСстроительство
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