Для нового ЛДС в Новосибирске сделали монолитный каркас

В ноябре на крыше строящегося ЛДС увидели рабочих с плакатом с надписью «SOS!». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, удалось ли выяснить, кто это.



Вчера также стало известно об аресте президента холдинга «СДС» Михаила Федяева. Входящая в холдинг компания — подрядчик строительства ЛДС в Новосибирске. Задержание Федяева связано не с этим объектом, а с гибелью шахтеров при взрыве на шахте «Листвяжная».