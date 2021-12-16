Для нового ЛДС в Новосибирске сделали монолитный каркас

В Новосибирске на новой ледовой арене закончили возводить монолитный каркас здания и заливать лестницы и трибуны. На работы ушло 85 тысяч кубов высококачественного бетона
— В регионе это первый объект с такими объемами монолитных работ, — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области. — Сегодня ведется утепление и обустройство кровли на основной и малых аренах, монтаж навесных фасадов, возводятся перегородки, монтируются системы отопления, дымоудаления, вентиляции, хладоснабжения, обустраиваются вспомогательные помещения — павильон контроля доступа, билетные кассы, камеры хранения.
Почти закончен монтаж каркаса витражей, продолжается создание теплового контура новой ледовой арены.
Вчера во время пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что ЛДС строят с отставанием.
— Я не один раз говорил, что, к сожалению, от контрактного срока мы видим отставание. Причем отставание достаточно приличное — более полугода уже накопилось за 2020–2021 года. Но это контрактные сроки. Они предусматривали ввод объекта весной 2022 года. У нас и у строителей была возможность сделать всё спокойно, без аврала и ручного управления. Но, к сожалению, подрядчик не выдержал эти темпы. В прошлый пандемийный год это отставание стало накапливаться. И приходится строить, как обычно. Как говорится, в режиме строительного подвига и в режиме ручного управления. Тем не менее, это не влияет на окончательный срок. Мы ориентируем подрядчика на сентябрь 2022 года, — сказал губернатор
Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Арена» занимается деятельностью заказчика-застройщика и генерального подрядчика. В его учредители и участники, согласно данным «Контур.Фокус», входит правительство НСО, Министерство строительства НСО и департамент имущества и земельных отношений НСО. По данным «Контур.Закупок», в январе 2020 года ГКУ НСО «Арена» заключило два контракта с ООО «ЭлинАльфа» на строительство ЛДС. Цена контракта составила более 4,5 миллиарда рублей.
Компания «ЭлинАльфа» выигрывала конкурс на первый и второй этапы строительства. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания занимается подготовкой стройплощадок, строительством жилых и нежилых помещений, инженерных коммуникаций, земляными и электромонтажными работами. Общая сумма контрактов, которые заключила фирма, составляет 51 миллиард рублей.
В ноябре на крыше строящегося ЛДС увидели рабочих с плакатом с надписью «SOS!». Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, удалось ли выяснить, кто это.
Вчера также стало известно об аресте президента холдинга «СДС» Михаила Федяева. Входящая в холдинг компания — подрядчик строительства ЛДС в Новосибирске. Задержание Федяева связано не с этим объектом, а с гибелью шахтеров при взрыве на шахте «Листвяжная».