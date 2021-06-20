Топ-5 вредных советов тем, кто хочет хорошо выглядеть и быть здоровым (разоблачаем мифы)

Существует множество мифов о том, как же всё-таки нужно тренироваться и питаться человеку, чтобы хорошо выглядеть и быть здоровым. Эти мифы горячо подогреваются различными блогерами, а наивные люди по своей неопытности охотно верят в чудо, тратя огромные деньги и надеясь получить быстрый результат. На самом деле волшебной таблетки не существует, как и волшебной диеты или волшебного упражнения.



Я отобрал наиболее распространенные мифы из мира фитнеса и диетологии, чтобы простые люди не калечили себя.



Диета на 1200 калорий



Любая диета — это ограничения, а любое ограничение рано или поздно приведет к срыву и еще большему набору жировой массы. К тому же 1200 калорий для человека крайне мало. Например, у девушек может пропасть менструальный цикл. Могут появиться разные психологические проблемы, увеличиться уровень раздражительности и так далее.



Вы будете быстро уставать и мало двигаться. Правильным будет обратиться к профессионалу и получить консультацию по питанию, тогда ваш рацион будет способствовать достижению ваших целей без каких-либо серьезных последствий.

