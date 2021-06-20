Топ-5 вредных советов тем, кто хочет хорошо выглядеть и быть здоровым (разоблачаем мифы)

Мы живем в то время, когда большинство верит не профессионализму и опыту, а харизме и количеству подписчиков в соцсетях. Блогерам доверяют без оглядки на их профессиональный опыт. А стоило бы присмотреться, кто именно вас учит, например, правильно питаться и заниматься фитнесом. Старший тренер фитнес-клуба Crossbox contora, мастер спорта России по классической борьбе и сертифицированный нутрициолог (специалист по правильному питанию) Андрей Савастьянов рассказал о пяти главных мифах, которые распространяют псевдоэксперты от фитнеса. Далее — от первого лица.
Существует множество мифов о том, как же всё-таки нужно тренироваться и питаться человеку, чтобы хорошо выглядеть и быть здоровым. Эти мифы горячо подогреваются различными блогерами, а наивные люди по своей неопытности охотно верят в чудо, тратя огромные деньги и надеясь получить быстрый результат. На самом деле волшебной таблетки не существует, как и волшебной диеты или волшебного упражнения.
Я отобрал наиболее распространенные мифы из мира фитнеса и диетологии, чтобы простые люди не калечили себя.
Диета на 1200 калорий
Любая диета — это ограничения, а любое ограничение рано или поздно приведет к срыву и еще большему набору жировой массы. К тому же 1200 калорий для человека крайне мало. Например, у девушек может пропасть менструальный цикл. Могут появиться разные психологические проблемы, увеличиться уровень раздражительности и так далее.
Вы будете быстро уставать и мало двигаться. Правильным будет обратиться к профессионалу и получить консультацию по питанию, тогда ваш рацион будет способствовать достижению ваших целей без каких-либо серьезных последствий.
Жиросжигатели
Жиросжигатели (ЖЖ) — одна из самых распространенных уловок маркетологов и различных блогеров, которые хотят просто заработать, и неважно, что будет с человеком. В основе многих ЖЖ лежат различные стимуляторы типа кофеина, таурина, йохимбина и прочие. Ничего против кофеина не скажу, это хорошо изученная добавка, которая в адекватных дозировках повышает вашу работоспособность. Но вот набор других составляющих большинства ЖЖ заставляет задуматься и взглянуть на исследования. Побочные эффекты могут возникнуть у любого человека: это и расстройство желудочно-кишечного тракта, и тахикардия, и тревога, и возбуждение, и гипертония. Мало того, что вы заплатите за нерабочий препарат немалые деньги, так еще и целый букет побочек насобираете. Потеряете деньги и здоровье. Сразу вспоминается известная поговорка: скупой платит дважды, дурак — трижды.
Приседание со штангой, стоя на коленях
Это популярное упражнение советуют девушкам, которые хотят накачать попу. Утверждают, что оно даст головокружительный результат. На самом деле это — опасное упражнение, которое никак не влияет на работу ягодиц. Во-первых, в этом упражнении сильно перегружается поясница, она забирает гораздо больше на себя нагрузки, чем ягодицы. Во-вторых, стоя на коленях, мы препятствуем нормальному движению коленной чашечки, что может привести к травме. Я бы не советовал выполнять это упражнение: ягодицы оно вам не накачает, а вот травму можно получить легко.
Упражнения для проблемных зон
У большинства людей есть такие проблемные места, с которых жир уходит очень трудно. И здесь на нас опять сыплются советы с упражнениями от интернет-экспертов и псевдогуру фитнеса. Человек старательно выполняет рекомендации, но проблема почему-то не решается. Ответ прост: жир не сгорает локально, и ты хоть заупражняйся — ничего не произойдет. Чтобы грамотно убрать проблемные зоны, необходимо соблюдать дефицит калорий, следить за белками — жирами — углеводами и, конечно, тренироваться, тогда вы обязательно похудеете, даже в проблемных зонах. Просто не так быстро, как бы вам этого хотелось.
Жиросжигающий массаж
Это еще один действенный способ, как заработать деньги на незнании людей. Казалось бы, что может быть проще: пришел к массажисту, завалился на кушетку и всё — лежишь, худеешь. На самом деле, жиросжигания там нет. От слова совсем. Чтобы похудеть, человеку нужно тратить калории — двигаться. Но на массажном столе этого не происходит: у человека не увеличивается частота сердечных сокращений, и он не потребляет кислорода больше обычного. От растирания вашего тела жир гореть не будет. А вот массажист тратит аж 340 калорий за час своей работы. Так что если хотите похудеть, лучше начните работать массажистом.
В заключение хотелось бы передать привет всем фитнес-тренерам-неучам и псевдоэкспертам по питанию, которые вводят в заблуждение большинство людей: спасибо вам, вы делаете нашу работу более качественной и ответственной, не позволяя нам расслабляться.
В мае НГС узнал у новосибирцев о лучших фитнес-клубах города, а
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции