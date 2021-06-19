СМИ озвучили новую версию смерти Максима Ишкельдина

Российские СМИ сообщили о самоубийстве новосибирского спортсмена
Российские СМИ со ссылкой на телеграм-канал Mash опубликовали данные о возможном самоубийстве новосибирского хоккеиста Максима Ишкельдина.
— По сообщению тёщи Ишкельдина в полицию — его тело нашли в гараже дачного посёлка под Новосибирском. Обстоятельства последнего ещё до конца не известны, записку мужчина не оставил, — написали в телеграм-канале.
Корреспондентам НГС в МВД эту информацию не подтвердили, родные и знакомые хоккеиста также не слышали о подобной версии.
— Заключение вскрытия видели 2 человека. Мой отец и тесть Максима. Я им верю, — коротко сообщил НГС брат погибшего.
По официальной версии, причиной смерти 30-летнего спортсмена стал оторвавшийся тромб. По словам пресс-атташе ФК «Новосибирск» Дмитрия Кондратьева, вечером он лёг спать, а утром 5 июня его нашли мёртвым.
Максим Ишкельдин начал заниматься хоккеем с мячом в новосибирском клубе «Заря». Свой первый профессиональный контракт подписал с «Сибсельмашем», за который провел чуть менее 100 матчей. Последний сезон Ишкельдин сыграл в красноярском «Енисее», где стал чемпионом страны и в 5-й раз получил высшую награду национального первенства. У Максима шесть побед в чемпионатах мира в составе российского сборной. Он был действующим игроком национальной команды и одним из ее лидеров.
8 июня со спортсменом простились в Новосибирске — его похороны сопровождались аплодисментами.