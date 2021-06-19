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СМИ озвучили новую версию смерти Максима Ишкельдина

30-летний шестикратный чемпион по хоккею с мячом скончался 5 июня

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Никто из близких Максиму Ишкельдину людей не подтвердил широко разошедшуюся по сети версию его смерти

Никто из близких Максиму Ишкельдину людей не подтвердил широко разошедшуюся по сети версию его смерти

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Российские СМИ сообщили о самоубийстве новосибирского спортсмена

Российские СМИ со ссылкой на телеграм-канал Mash опубликовали данные о возможном самоубийстве новосибирского хоккеиста Максима Ишкельдина.

— По сообщению тёщи Ишкельдина в полицию — его тело нашли в гараже дачного посёлка под Новосибирском. Обстоятельства последнего ещё до конца не известны, записку мужчина не оставил, — написали в телеграм-канале.

Корреспондентам НГС в МВД эту информацию не подтвердили, родные и знакомые хоккеиста также не слышали о подобной версии.

— Заключение вскрытия видели 2 человека. Мой отец и тесть Максима. Я им верю, — коротко сообщил НГС брат погибшего.

По официальной версии, причиной смерти 30-летнего спортсмена стал оторвавшийся тромб. По словам пресс-атташе ФК «Новосибирск» Дмитрия Кондратьева, вечером он лёг спать, а утром 5 июня его нашли мёртвым.

Максим Ишкельдин начал заниматься хоккеем с мячом в новосибирском клубе «Заря». Свой первый профессиональный контракт подписал с «Сибсельмашем», за который провел чуть менее 100 матчей. Последний сезон Ишкельдин сыграл в красноярском «Енисее», где стал чемпионом страны и в 5-й раз получил высшую награду национального первенства. У Максима шесть побед в чемпионатах мира в составе российского сборной. Он был действующим игроком национальной команды и одним из ее лидеров.

8 июня со спортсменом простились в Новосибирске — его похороны сопровождались аплодисментами.

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хоккей с мячомМаксим Ишкельдин
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