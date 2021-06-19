СМИ озвучили новую версию смерти Максима Ишкельдина

Российские СМИ со ссылкой на телеграм-канал Mash опубликовали данные о возможном самоубийстве новосибирского хоккеиста Максима Ишкельдина.

— По сообщению тёщи Ишкельдина в полицию — его тело нашли в гараже дачного посёлка под Новосибирском. Обстоятельства последнего ещё до конца не известны, записку мужчина не оставил, — написали в телеграм-канале.

Корреспондентам НГС в МВД эту информацию не подтвердили, родные и знакомые хоккеиста также не слышали о подобной версии.

— Заключение вскрытия видели 2 человека. Мой отец и тесть Максима. Я им верю, — коротко сообщил НГС брат погибшего.