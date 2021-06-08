Один из лучших. Как Россия простилась с 30-летним хоккеистом Максимом Ишкельдиным, умершим в Новосибирске

Спортивный директор красноярского «Енисея» Сергей Ломанов-старший не скрывал своих эмоций:



— Я сейчас нахожусь в шоке от случившегося с Максимом, все очень расстроены, — рассказал он нашим коллегам NGS24.RU.

Еще в пятницу Ломанов-старший созванивался с игроком, договорился, что в субботу тот прибудет в клуб в Красноярск, чтобы уладить некоторые бумажные дела. Только предварительно в 11 утра позвонит, но звонка так и не было. Когда Максима стали разыскивать, выяснилось, что его больше нет.



— Мы потеряли такого хорошего человека и игрока, одного из лучших в России и мире. Очень жаль. Это громадная потеря и для клубов, и для сборной страны, — подчеркнул Сергей Ломанов-старший.