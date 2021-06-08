Один из лучших. Как Россия простилась с 30-летним хоккеистом Максимом Ишкельдиным, умершим в Новосибирске

Новосибирского хоккеиста Ишкельдина похоронили под аплодисменты
5 июня российский спорт потрясла трагическая новость — в Новосибирске умер шестикратный чемпион мира и пятикратный чемпион России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин. 30-летнего спортсмена нашли мертвым утром дома, в своей кровати. Предварительная причина смерти — оторвался тромб. Родные, друзья, коллеги и болельщики в шоке — как мог так безвременно уйти один из лучших хоккеистов страны на пике карьеры. Он только что взял очередное чемпионство с красноярским «Енисеем», подписал выгодный контракт с хабаровским «СКА-Нефтяник».
7 июня хоккеиста под аплодисменты похоронили в его родном Новосибирске. Прошли церемонии прощания в его бывшем и нынешнем клубах.
Лучший с юниоров
Максим родился 22 июня 1990 года в Новосибирске. Начал карьеру там же, в местной команде «Сибсельмаш». Перед сезоном 2010/11 года перешёл в красногорский «Зоркий». С 2015 по 2020 годы играл за хабаровский «СКА-Нефтяник». Сам того не зная, свой последний сезон Максим Ишкельдин провел в Красноярске, за «Енисей», вместе с которым взял свое очередное, уже пятое золото чемпионата России. Во время церемонии награждения он не скрывал эмоций — плакал. Этим летом он должен был вернуться в хабаровский клуб.
Максим был одним из лучших в мире с юношеского возраста. Он поочередно в составе трех разных возрастных сборных России выигрывал чемпионаты мира — среди юношей, юниоров и молодежных команд. На взрослом уровне регулярно побеждал в чемпионате, Кубке и Суперкубке России, в составе сборной страны — в Кубке мира и шести чемпионатах мира. В 2013 году его признали лучшим полузащитником чемпионата мира, а в 2018-м — лучшим нападающим.
Максим был женат — с супругой Анной они много путешествовали. Детей заводить не торопились, пока на первом месте была карьера.
Прощай, Максим!
На стадионе «Енисей» в Красноярске, где спортсмен отыграл свой последний во всех смыслах сезон, был оборудован небольшой мемориал, где 7 и 8 июня каждый мог проститься с Максимом Ишкельдиным. Цветы несли туда нескончаемым потоком.
Спортивный директор красноярского «Енисея» Сергей Ломанов-старший не скрывал своих эмоций:
— Я сейчас нахожусь в шоке от случившегося с Максимом, все очень расстроены, — рассказал он нашим коллегам NGS24.RU.
Еще в пятницу Ломанов-старший созванивался с игроком, договорился, что в субботу тот прибудет в клуб в Красноярск, чтобы уладить некоторые бумажные дела. Только предварительно в 11 утра позвонит, но звонка так и не было. Когда Максима стали разыскивать, выяснилось, что его больше нет.
— Мы потеряли такого хорошего человека и игрока, одного из лучших в России и мире. Очень жаль. Это громадная потеря и для клубов, и для сборной страны, — подчеркнул Сергей Ломанов-старший.
Его любили коллеги, его любили болельщики — последних он никогда не обделял вниманием. Николай Ильич не мог сегодня не проститься с выдающимся спортсменом — болеет за «Енисей» уже более 40 лет.
— Без него мы бы золото на чемпионате мира не взяли бы. Это 100%. Пусть земля ему пухом будет! Он выкладывался по полной всегда, даже когда уставал. Выкладывался полностью, — еле сдерживая слезы, произнес пенсионер.
Красноярка Татьяна отдала сына на хоккей два года назад. Сейчас мальчику 10. Вспоминает, что Максим Ишкельдин часто общался с подрастающим поколением.
— Ходил по раздевалкам, мальчишкам помогал. Всегда открыт был к общению, — с грустью поделилась мама воспитанника школы олимпийского резерва.
— Болею за хоккейную команду давно. Шок, просто не верится. То, как он переживал игры все, — не передать словами. В Хабаровске, когда проиграли, чуть ли не плакал. Ему было так обидно. Он был звезда! Я не думал, что уйдет с «Енисея» в этом сезоне, думал продолжит играть, — досадует болельщик Андрей.
Открылась дверь, и к месту прощания с цветами в руках прошла беременная девушка. Это супруга хоккеиста Вадима Чернова, который сейчас играет в иркутской команде. Девушка не прячет слезы.
— У меня супруг всю жизнь отыграл в «Енисее» и по сборной они встречались, чемпионат мира вместе выигрывали. Он был человеком искренним, справедливым. Таких мало людей. Был мастером дела. Сейчас мы живем в Иркутске, нам позвонили знакомые ребята, тоже хоккеисты, и сообщили эту новость. Все в шоке были. Я с Максом виделась лично, когда «Енисей» в Иркутск приезжал играть. Тогда это была наша последняя встреча, — вспоминает Полина.
«СКА-Нефтяник», с которым полузащитник подписал контракт в конце апреля, также организовал прощание со спортсменом в холле своей арены. Снова портрет Максима с траурной лентой и охапки цветов, здесь же показывают беззвучную нарезку лучших моментов в карьере игрока под номером 78. Тишину изредка прерывают аплодисменты виртуозным голам.
Хабаровский клуб занимал в жизни Ишкельдина особое место. Он защищал его цвета на протяжении пяти лет — с 2015 по 2020 годы. За это время он завоевал огромную популярность и любовь хабаровских болельщиков, трижды признававшего его лучшим игроком команды. Здесь его ждали в новом сезоне. Но не дождались.
Более опытный, 41-летний капитан хоккейного «Енисея» Сергей Ломанов-младший познакомился с Максимом в соцсетях, когда тому было еще 16.
— Сам мне написал. Он только начал играть за «Сибсельмаш». Обращался ко мне «дядя Серёжа». Всегда делился своим мнением, был фанатом хоккея. Всегда спрашивал совета, просматривал все матчи, потом интересовался моим мнением. Следил за тем, как он развивается как хоккеист. Помню его дебют в сборной команде страны, — вспоминает капитан, — Максим был личностью, интересным человеком. С интересными взглядами на хоккей, на жизнь. Со своим мнением.
Слишком молод, чтобы умирать
Практически сразу после появления информации о смерти Ишкельдина, в комментариях в соцсетях поползли слухи — мол, наверняка поставил прививку от коронавируса, вот вам и результат. Источник NGS24.RU, близкий к тренерскому штабу «Енисея», опроверг эту информацию — Максим не делал прививку от ковида, а значит, вакцина не могла стать причиной произошедшего тромбоза. Как сообщили в клубе, вероятнее всего, он, как и многие игроки команды, переболел коронавирусом еще прошлой осенью.
— В ноябре у него появились симптомы, но к врачу он не ходил, и тест не сдавал. Решил дома отсидеть карантин. Потом вышел, сдал тест и он уже был отрицательный. Но у нас так полкоманды переболело. Он очень своеобразный был, и к здоровью относился очень ответственно. Сейчас пишут в комментариях, что пил какие-то БАДы. Он даже на велотренажер чужой не садился! — уверяет пресс-атташе хоккейного «Енисея» Юрий Дудник.
Заведующая отделением сосудистой хирургии Красноярской краевой больницы Елена Лихошерст утверждает, что вероятность тромбозов высока как раз после ковида.
— После 2–3 месяцев, а иногда и даже после 6 месяцев, опасность тромбозов сохраняется. Это же поражение стенки сосуда. От них же и инсульты бывают, и инфаркты. Конечно, не у каждого больного, перенесшего ковид, может оторваться тромб, но, может быть, какие-то у него предпосылки были, мы же не знаем, — разводит руками специалист.
Сосудистый хирург уверена, что мышечная боль для спортсменов — дело привычное, и не все обращают на нее внимание.
— Не каждый спортсмен замечает, что заболела мышца, отек может возникнуть на вторые-третьи сутки. Плюс еще наследственность. Если мамы, папы, бабушки и дедушки в анамнезе имели тромбозы, то может быть, что по наследству передается нарушение свертываемости крови. Когда тромб только формируется, он может не закрывать полностью просвет сосуда, отека может не быть. Но он очень рыхлый и подвижный. Предугадать у молодого человека такое очень сложно, — уверена медик.
Буквально за день до смерти Максим вернулся из отпуска в Арабских Эмиратах. Тогда еще супруги не знали, что это их последний отпуск. Детей у пары не было. В клубе говорят, откладывали на потом, успеется. Пока на первом месте была спортивная карьера.
— В мае уехал из Красноярска, еще даже форму не сдал, его вещи все еще лежат. Ему нравилось здесь, хотел бы остаться, родной Новосибирск рядом. Но когда ему предложили очень выгодный контракт в Хабаровске, устоять было сложно. Он нам честно так и сказал, — признался пресс-атташе команды.
8 месяцев назад Максим завел свой YouTube-канал «Заметками хоккеиста». Казалось, с камерой он никогда не расставался — снимал коллег, тренировки, брал интервью у начинающих спортсменов. По завершению сезона вышел последний, 10-й выпуск видеодневника спортсмена.
— После небольшой передышки, хочу представить вашему вниманию серию выпусков «Заметок хоккеиста» о сезоне в «Енисее». В этой части расскажу о середине сезона, покажу интересные матчи, природу Красноярского края, поговорим про образование и много всего интересного, — написал Максим под своим последним видео.
На прощание со спортсменом, которое прошло 7 июня в похоронном доме по улице Немировича-Данченко в Новосибирске, пришли больше сотни человек. В последний путь они проводили Максима громкими аплодисментами.
— Центральный полузащитник — он был сердцем команды, это было его амплуа. Он делал свое дело на поле с блеском. Все указывало на то, что у него будет большое будущее, — поделился своем мнением Юрий Дудник, пресс-атташе «Енисея».
22 июня шестикратному чемпиону мира и одному из ведущих игроков в хоккей с мячом на планете должен был исполниться только 31 год. Редакция NGS24.RU выражает глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.