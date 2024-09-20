«Когда по блату дисковый телефон установят?»: новосибирцы отреагировали на заявление об опасности айфонов

Ученый отметил, что обычный смартфон даже из-за производственного брака не способен сильно взрываться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы заявили, что ждут возвращения кнопочных и стационарных телефонов после заявления, что айфоны могут быть менее опасны, чем телефоны на системе «Андроид». Это стало реакцией на объяснение ученого — может ли обычный смартфон взорваться из-за вредоносной программы. Такой вопрос возник из-за происшествий в Ливане. Там погибло 11 человек, около 2,8 тысячи ранено из-за взрывов пейджеров, сообщает министр здравоохранения республики.

Происходящее — результат кибератаки со стороны израильских военных, передает телеканал Al Jazeera. Сообщается, что военным удалось взломать портативные рации, которыми пользуются члены «Хезболлы», вызвав детонацию.

Ученый отметил, что обычный смартфон даже из-за производственного брака не способен так взрываться. Но при этом предупредил, что в плане информационной безопасности более защищены владельцы телефонов с операционной системой «Андроид», чем те, у кого айфоны с iOS. Новосибирцы отреагировали на эту информацию по-разному.

— А кнопочный надежнее, — утверждает Татьяна 53. Правда, ей сразу же отвечают:

— Надежнее кирпич, — пишет fin.

— Интересно, рынок отреагирует? Взрывобезопасные чехлы для айфонов будут в продаже? — спрашивает читатель под ником 17981167.

— А чем пользоваться? Есть нормальные отечественные смартфоны? Или переходим обратно на стационарные с «крутилкой», будем опять телефонные книжки вести, дежурить у телефонов и ждать звонков?! — возмущен читатель НГС.

— Лучше всего кнопочные. У нас один есть, рабочий, — пишет Гость.

— Хожу с дисковым телефоном, что я делаю не так? — спрашивает другой Гость.

— Когда уже снова в квартире по блату дисковый установят? И будки на улицах нужны с телефонами. В них зимой тепло и целоваться можно… — отметил читатель НГС.