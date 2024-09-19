«Лучше айфоном не пользоваться»: новосибирский ученый объяснил, могут ли смартфоны взрываться, как пейджеры в Ливане

Стоит внимательно следить за сигналами и предупреждениями смартфона Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU











Новосибирский ученый объяснил, может ли обычный смартфон взорваться из-за вредоносной программы. Такой вопрос возник из-за происшествий в Ливане. Там погибло 11 человек, около 2,8 тысячи ранено из-за взрывов пейджеров, сообщает министр здравоохранения республики.

Происходящее — результат кибератаки со стороны израильских военных, передает телеканал Al Jazeera. Сообщается, что военным удалось взломать портативные рации, которыми пользуются члены «Хезболлы», вызвав детонацию.

— Такая ситуация с обычным телефоном маловероятна, особенно если он работает на системе андроид. В этом случае он управляется по сути пользователем. Есть такие вредоносные программы, которые могут нарушить работу батареи. Но если ты даже поставил дополнительный софт, то телефон сразу уведомляет, что есть приложение, которое что-то делает с зарядом. Батарея нагревается и приходят уведомления. Это достаточно легко отследить, — объяснил Иван Рева, декан факультета автоматики и вычислительной техники, доцент кафедры защиты информации НГТУ.

Он добавил, что были зафиксированы случаи возгорания и минивзрывов обычных смартфонов, но они были связаны именно с производственным браком.

— Заряд накапливался активно, а потом батарея разряжалась тяжело, — отметил эксперт. — И бывает так, что такие батарейки, не то, что взрываются, а разбухают. И могут немного разорваться, но это не так как в Ливане. В случае со взрывом обычного телефона может быть максимум ожог какой-то.

Специалист добавил, что в Ливане, по его предположению, изначально в партию пейджеров могло быть заложено небольшое взрывное устройство, которое позже было активировано.

— Там были полноценные взрывы. Вы даже посмотрите на эти пейджеры на фото. Там и пластик очень специфический, который в итоге стал поражающим элементом, — объяснил Иван Рева. — Чтобы такой взрыв телефона получить, взрывчатка должна быть изначально в конструкции заложена.

При этом эксперт отметил, что в плане информационной безопасности более защищены владельцы телефонов с операционной системой андроид, чем те, у кого айфоны с iOS.

— Лучше айфоном не пользоваться. Операционная система айфона практически не управляется пользователем. То есть она управляется, по сути, большим сервисом. В фоновых режимах пользователь не увидит, какие программы запущены, что они выполняют, куда и что сливают, особенно если говорить о синхронизациях, — подчеркнул Иван Рева, декан факультета автоматики и вычислительной техники, доцент кафедры защиты информации НГТУ.