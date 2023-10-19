Тень Земли закроет Луну: в небе над Новосибирском пройдет лунное затмение

Частное лунное затмение смогут наблюдать новосибирцы в ночь с 28 на 29 октября. Во время своего максимума тень от Земли закроет спутник на 13%.



— Луна краем пересечет тень Земли. Это явление в нашем регионе можно будет наблюдать с 02:30 до почти 04:00. Максимум затмения произойдет в 03:15, в тени окажется почти 13% лунного диска, — пояснил специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

