freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 0/10
usd 97.31
eur 102.63
СрочноВ небе над Новосибирском пройдет лунное затмение
Все новости
Все новости

Тень Земли закроет Луну: в небе над Новосибирском пройдет лунное затмение

Землю закроет спутник на 13%

770

Своего пика оно достигнет в 03:15 местного времени

Поделиться

Частное лунное затмение смогут наблюдать новосибирцы в ночь с 28 на 29 октября. Во время своего максимума тень от Земли закроет спутник на 13%.

— Луна краем пересечет тень Земли. Это явление в нашем регионе можно будет наблюдать с 02:30 до почти 04:00. Максимум затмения произойдет в 03:15, в тени окажется почти 13% лунного диска, — пояснил специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

Лунное затмение можно будет разглядеть невооруженным взглядом, но лучше всего наблюдать за явлением за городом, вдали от искусственного освещения.

В прошлый раз новосибирцы могли наблюдать лунное затмение 5 мая 2023 года. Оно продлилось более четырех часов.

По теме

Лунное затмениеКосмосНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter