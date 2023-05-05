Можно смотреть без телескопа: над Новосибирском пройдет полутеневое лунное затмение

— Полутеневое лунное затмение произойдет в ночь с 5 на 6 мая и будет достаточно глубоким. Во время наибольшей фазы, которая наступит в 00:23 по местному времени, северный край диска Луны будет отстоять от границы тени всего на 1,4 угловой минуты, а теневая фаза составит 0,96. Потемнение серверного края Луны будет легко заметно невооруженным глазом, — сообщили в учебно-научном центре «Планетарий» при СГУГиТ.