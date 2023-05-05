freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 5/10
usd 78.61
eur 87.00
Тема дняКто такие шоплифтеры
Все новости
Все новости

Можно смотреть без телескопа: над Новосибирском пройдет полутеневое лунное затмение

Оно начнется вечером 5 мая

496

На Луну упадет тень Земли

Поделиться

Сегодня, 5 мая, в небе над Новосибирском можно будет увидеть полутеневое лунное затмение. Оно начнется в 22:14.

Как ранее объяснили НГС в Новосибирском планетарии, затмение продлится 4 часа 17 минут, до 02:31. На Луне будет видна тень от Земли.

— Полутеневое лунное затмение произойдет в ночь с 5 на 6 мая и будет достаточно глубоким. Во время наибольшей фазы, которая наступит в 00:23 по местному времени, северный край диска Луны будет отстоять от границы тени всего на 1,4 угловой минуты, а теневая фаза составит 0,96. Потемнение серверного края Луны будет легко заметно невооруженным глазом, — сообщили в учебно-научном центре «Планетарий» при СГУГиТ.

Затмение можно будет увидеть без телескопа. Лучше всего наблюдать за ним за городом, где нет засветки неба.

В ноябре фотограф НГС Александр Ощепков сделал снимок лунного затмения в Норильске. В Новосибирске это явление не было видно из-за сильной облачности.

По теме

ЗатмениеНовосибирский планетарийЛунаАстрономия
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter