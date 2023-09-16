Запуск на Байконуре сняли на видео — смотрим на ролике Анны Терешковой, как ракета вырывается из облака с огнем

— Я преклоняюсь перед сегодняшними инженерами, конструкторами и просто сотрудниками Байконура! Невзирая, что они работают на теперь уже не на территории России, эти удивительные люди продолжают запуск пилотируемых кораблей! Сегодня мне пришла одна мысль в голову, именно здесь надо обучать будущих руководителей регионов и страны, чтобы они понимали, что такое стратегические решения! Здесь на Байконуре это очень понятно! Попробуйте собрать воедино, а главное понять, как сделать, чтобы это и полетело! — поделилась эмоциями в своем телеграм-канале Терешкова.