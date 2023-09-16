Запуск на Байконуре сняли на видео — смотрим на ролике Анны Терешковой, как ракета вырывается из облака с огнем

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова утром 16 сентября выложила видеозапись момента запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура. Кадры сняты с земли, вероятно, с территории космодрома.
— Я преклоняюсь перед сегодняшними инженерами, конструкторами и просто сотрудниками Байконура! Невзирая, что они работают на теперь уже не на территории России, эти удивительные люди продолжают запуск пилотируемых кораблей! Сегодня мне пришла одна мысль в голову, именно здесь надо обучать будущих руководителей регионов и страны, чтобы они понимали, что такое стратегические решения! Здесь на Байконуре это очень понятно! Попробуйте собрать воедино, а главное понять, как сделать, чтобы это и полетело! — поделилась эмоциями в своем телеграм-канале Терешкова.
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» успешно прошёл вечером 15 сентября. Он доставил на МКС двух российских космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О’Хара.
— Пилотируемый корабль «Союз МС-24» в автоматическом режиме пристыковался к малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции, — отчитались об успешной стыковке в Роскосмосе вечером 15 сентября.
Корабль доставил на МКС около 120 кг грузов, в том числе фото- и видеоаппаратуру, сменные носители информации, бортовую документацию, расходные материалы, личные вещи космонавтов, рационы питания, свежие продукты, укладки для проведения научных экспериментов.
В конце августа российская станция «Луна-25», которую отправили к Луне, пропала. Аппарат столкнулся с поверхностью спутника Земли.