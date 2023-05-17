«Очень серьезное обвинение»: в Кремле ответили на письмо сибирских ученых с просьбой о защите их коллег

В Кремле ознакомились с обращением, которое составили ученые СО РАН после обвинения их коллег в госизмене. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
— Я не думаю, что Кремль сможет дать какую-то реакцию. Мы действительно видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда. И, конечно, в ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях, — сказал Песков.
Открытое письмо сибирских ученых появилось в Сети вчера. Из него стало известно об аресте известного физика, главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Валерия Звегинцева. В обращении было указано, что Звегинцев подозревается в госизмене наряду с другими учеными-аэродинамиками института Анатолием Масловым и Александром Шиплюком, которые были задержаны летом прошлого года и помещены под арест в СИЗО Лефортово в Москве.
Сотрудники ИТПМ СО РАН в письмо обратились к органам власти России, представителям научного сообщества с просьбой защитить российскую аэродинамическую науку. В письме отмечается, что сотрудники института не понимают, как «делать свое дело», поскольку, по мнению авторов письма, «любая статья или доклад могут стать причиной обвинений в государственной измене».