«Очень серьезное обвинение»: в Кремле ответили на письмо сибирских ученых с просьбой о защите их коллег

— Я не думаю, что Кремль сможет дать какую-то реакцию. Мы действительно видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда. И, конечно, в ходе каких-то следственных действий мы не имеем права говорить о каких-то позициях, — сказал Песков.

