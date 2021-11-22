В Новосибирске построят новый храм недалеко от зоопарка и дендропарка

Мэрия Новосибирска разрешила построить храм во имя Святого мученика Василия Мангазейского. Его возведут на участке рядом с дендропарком.
По данным муниципального портала, общая площадь здания составит 272 квадратных метра, высота — 22 метра, одновременно в храме смогут находиться 49 человек.
— Это место выбрано в 2015 году. Во-первых, оно находится близко к новосибирскому Дому ветеранов. Сейчас там есть больничный храм, но он на карантине. Там спальный район, на Дмитрия Донского и Дачной, проживает много пожилых людей. Деревянный храм хорошо вписывается в композицию входа в дендропарк. Также там есть транспортная развязка, — рассказал НГС настоятель храма, иерей Дмитрий Полинкевич.
Он уточнил, что строительство храма обсуждается с 2015 года. Работы планируют начать в апреле, полностью средства на них собрать еще не удалось. Завершить строительство планируют за год.
Ранее НГС писал, что другой храм планируют построить в Новосибирске рядом с озером Жемчужина Сибири. Предполагается, что это будет набольшая церковь на 100–150 мест. Также в июле стало известно, что храм планируют построить в районе Золотой Нивы, хотя местные жители выступают против.