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В Новосибирске построят новый храм недалеко от зоопарка и дендропарка

Проект для здания уже готов

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Здание сделают из дерева

Здание сделают из дерева

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Мэрия Новосибирска разрешила построить храм во имя Святого мученика Василия Мангазейского. Его возведут на участке рядом с дендропарком.

По данным муниципального портала, общая площадь здания составит 272 квадратных метра, высота — 22 метра, одновременно в храме смогут находиться 49 человек.

Здание построят в Заельцовском районе недалеко от зоопарка и дендропарка

Здание построят в Заельцовском районе недалеко от зоопарка и дендропарка

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— Это место выбрано в 2015 году. Во-первых, оно находится близко к новосибирскому Дому ветеранов. Сейчас там есть больничный храм, но он на карантине. Там спальный район, на Дмитрия Донского и Дачной, проживает много пожилых людей. Деревянный храм хорошо вписывается в композицию входа в дендропарк. Также там есть транспортная развязка, — рассказал НГС настоятель храма, иерей Дмитрий Полинкевич.

Он уточнил, что строительство храма обсуждается с 2015 года. Работы планируют начать в апреле, полностью средства на них собрать еще не удалось. Завершить строительство планируют за год.

Ранее НГС писал, что другой храм планируют построить в Новосибирске рядом с озером Жемчужина Сибири. Предполагается, что это будет набольшая церковь на 100–150 мест. Также в июле стало известно, что храм планируют построить в районе Золотой Нивы, хотя местные жители выступают против.

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