Рядом с озером Жемчужина Сибири разрешили построить храм

Мэрия Новосибирска разрешила построить церковь рядом с озером Жемчужина Сибири в микрорайоне Стрижи. Площадь участка составляет 7808 квадратных метров, однако площадь самого здания будет значительно меньше.
— Предоставить местной православной религиозной организации «Приход храма во имя святой блаженной Матроны Московской Новосибирска (Заельцовский район)» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, — говорится в постановлении мэрии. На указанном участке можно строить религиозные здания.
Ранее на этом месте был бесхозный овраг, но со временем за территорией стали ухаживать. В районе есть актив православных верующих — они просили помочь найти место для нового храма.
— Мы начали подыскивать какие-то варианты. Это место рядом с озером достаточно живописное, оно было изначально отведено под общественно-деловую застройку. Там потенциально могло появиться либо жилье, либо какие-то коммерческие площади. Мы посчитали, что вокруг озера и так достаточно частного сектора, других земельных участков, на которых появится жилье, там много что уже было в частной собственности. И это один из участков, который был муниципальным. Мы помогли приходу перезонировать этот участок под религиозные нужды, — рассказал НГС Игорь Украинцев, директор по развитию социальных проектов группы компаний «Стрижи».
Сейчас проект храма находится в разработке. По предварительной информации, он может появиться не раньше середины 2021 года. Рядом с озером не хотят строить большое монументальное сооружение.
— Это должна быть микрорайонная небольшая церковь, скорее всего, она будет деревянная на 100–150 приходо-мест. То есть это будет небольшой храмовый комплекс, который удачно, на наш взгляд, впишется в это место недалеко от озера, — объяснил Игорь Украинцев.
При этом церковь будет находиться не на берегу озера, а немного дальше. Между ней и Жемчужиной Сибири планируют разбить парк. Также в районе озера хотят восстановить разноцветное дерево, которое срубили в начале ноября. Вместо него могут сделать похожий арт-объект.
— Планируем воссоздать его в том же виде или в другом рядом с озером. На территории общедоступной или парковой, — добавил Игорь Украинцев.
НГС не удалось связаться с настоятелем храма отцом Петром, который располагает подробной информацией о строительстве. На сайте Новосибирской метрополии говорится о том, что в 2016 году был готов проект здания, над которым работал архитектор Пётр Чернобровцев, также создавший часовню Николая Чудотворца на Красном проспекте.
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