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Рядом с озером Жемчужина Сибири разрешили построить храм

Проект здания в микрорайоне Стрижи находится в разработке

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Сейчас есть только предварительный проект строительства храма, который размещен на сайте прихода. Работа над окончательным вариантом продолжается

Сейчас есть только предварительный проект строительства храма, который размещен на сайте прихода. Работа над окончательным вариантом продолжается

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Мэрия Новосибирска разрешила построить церковь рядом с озером Жемчужина Сибири в микрорайоне Стрижи. Площадь участка составляет 7808 квадратных метров, однако площадь самого здания будет значительно меньше.

— Предоставить местной православной религиозной организации «Приход храма во имя святой блаженной Матроны Московской Новосибирска (Заельцовский район)» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, — говорится в постановлении мэрии. На указанном участке можно строить религиозные здания.

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Приход Матроны Московской может построить церковь рядом с озером на участке почти в&nbsp;<nobr class="_">8 тысяч</nobr> квадратных метров

Приход Матроны Московской может построить церковь рядом с озером на участке почти в 8 тысяч квадратных метров

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Ранее на этом месте был бесхозный овраг, но со временем за территорией стали ухаживать. В районе есть актив православных верующих — они просили помочь найти место для нового храма.

— Мы начали подыскивать какие-то варианты. Это место рядом с озером достаточно живописное, оно было изначально отведено под общественно-деловую застройку. Там потенциально могло появиться либо жилье, либо какие-то коммерческие площади. Мы посчитали, что вокруг озера и так достаточно частного сектора, других земельных участков, на которых появится жилье, там много что уже было в частной собственности. И это один из участков, который был муниципальным. Мы помогли приходу перезонировать этот участок под религиозные нужды, — рассказал НГС Игорь Украинцев, директор по развитию социальных проектов группы компаний «Стрижи».

Сейчас проект храма находится в разработке. По предварительной информации, он может появиться не раньше середины 2021 года. Рядом с озером не хотят строить большое монументальное сооружение.

Храм построят неподалеку от озера в Заельцовском районе

Храм построят неподалеку от озера в Заельцовском районе

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— Это должна быть микрорайонная небольшая церковь, скорее всего, она будет деревянная на 100–150 приходо-мест. То есть это будет небольшой храмовый комплекс, который удачно, на наш взгляд, впишется в это место недалеко от озера, — объяснил Игорь Украинцев.

При этом церковь будет находиться не на берегу озера, а немного дальше. Между ней и Жемчужиной Сибири планируют разбить парк. Также в районе озера хотят восстановить разноцветное дерево, которое срубили в начале ноября. Вместо него могут сделать похожий арт-объект.

— Планируем воссоздать его в том же виде или в другом рядом с озером. На территории общедоступной или парковой, — добавил Игорь Украинцев.

НГС не удалось связаться с настоятелем храма отцом Петром, который располагает подробной информацией о строительстве. На сайте Новосибирской метрополии говорится о том, что в 2016 году был готов проект здания, над которым работал архитектор Пётр Чернобровцев, также создавший часовню Николая Чудотворца на Красном проспекте.

Зимой в Новосибирске закончили строительство храма на Первомайке, который возводили 20 лет на пожертвования горожан. Фотограф НГС побывал в этом здании — как оно выглядит изнутри, смотрите в фоторепортаже НГС.

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Стрижистроительствохрамцерковь«Жемчужина Сибири»
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