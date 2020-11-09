Рядом с озером Жемчужина Сибири разрешили построить храм

Ранее на этом месте был бесхозный овраг, но со временем за территорией стали ухаживать. В районе есть актив православных верующих — они просили помочь найти место для нового храма.

— Мы начали подыскивать какие-то варианты. Это место рядом с озером достаточно живописное, оно было изначально отведено под общественно-деловую застройку. Там потенциально могло появиться либо жилье, либо какие-то коммерческие площади. Мы посчитали, что вокруг озера и так достаточно частного сектора, других земельных участков, на которых появится жилье, там много что уже было в частной собственности. И это один из участков, который был муниципальным. Мы помогли приходу перезонировать этот участок под религиозные нужды, — рассказал НГС Игорь Украинцев, директор по развитию социальных проектов группы компаний «Стрижи».



Сейчас проект храма находится в разработке. По предварительной информации, он может появиться не раньше середины 2021 года. Рядом с озером не хотят строить большое монументальное сооружение.