Распилили радугу: в «Стрижах» снесли разноцветное дерево

Раскрашенное дерево в «Стрижах» сочли опасным и уничтожили
1 ноября в Новосибирске у озера Жемчужина Сибири в микрорайоне «Стрижи» спилили разноцветное дерево — местный арт-объект. Об этом в своем профиле в Instagram рассказал местный житель, депутат горсовета Игорь Украинцев.
Как рассказал Игорь Украинцев корреспонденту НГС, на место вызывали сотрудников полиции, но снос дерева оказался законным. По его словам, на арт-объект пожаловался кто-то из местных жителей. Дерево располагалось на муниципальной территории, год назад переданной в аренду приходу святой блаженной Матроны Московской для строительства храма.
— Нашелся кто-то, кто обратился в администрацию округа с тем, что дерево опасное и есть вероятность, что в один из ураганов оно может упасть, — объяснил Игорь Украинцев. — В воскресенье наняли подрядчиков и ликвидировали его. Это, разумеется, вызвало резонанс в соцсетях микрорайона: многих это лично коснулось.
Игорь Украинцев подчеркивает, что со строительством храма разноцветное дерево в любом случае пришлось бы спилить, но местные жители предполагали, что это будет не так скоро и более публично.
Как пояснили в администрации Центрального округа, на дерево в приход действительно пожаловались местные жители, а представители прихода связались с чиновниками.
— В ходе телефонного разговора с представителем прихода 30 октября 2020 года администрация Центрального округа города Новосибирска была проинформирована о поступлении в адрес прихода жалоб от жителей микрорайона об обширном гниении ствола сухого разноцветного дерева, что может привести к падению дерева и возможному причинению вреда здоровью и имуществу граждан. Факт гниения ствола засохшего дерева подтвердился фотоматериалом, представленным приходом, — рассказали в администрации, добавив, что по правилам разрешение на снос дерева в этом случае не понадобилось. — У прихода были все основания для сноса засохшего дерева без оформления разрешения на снос.
Арт-объект у озера появился летом 2017 года. Как рассказывали в ГК «Стрижи», сухое дерево раскрасили по инициативе строителей. Площадку возле арт-объекта разровняли, в последние годы она была популярным местом для проведения локальных мероприятий и местной достопримечательностью.
По словам Игоря Украинцева, сейчас ГК «Стрижи» рассматривает возможность превратить в арт-объекты другие старые деревья в районе озера Жемчужина Сибири. Будут ли это такие же разноцветные деревья или другие проекты, неизвестно. Корреспондент НГС направила запрос в компанию с просьбой прокомментировать эти планы.
В Новосибирске во время гроз действительно часто падают деревья, причем иногда даже вполне здоровые на вид. Например, в этом году дождями подмыло корни большого клена, и он рухнул на площадку детского сада в центре. При этом каждый год жителей возмущает странная обрезка деревьев в городе — мы разобрались, какие деревья могут признать аварийными.