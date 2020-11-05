Распилили радугу: в «Стрижах» снесли разноцветное дерево

1 ноября в Новосибирске у озера Жемчужина Сибири в микрорайоне «Стрижи» спилили разноцветное дерево — местный арт-объект. Об этом в своем профиле в Instagram рассказал местный житель, депутат горсовета Игорь Украинцев.



Как рассказал Игорь Украинцев корреспонденту НГС, на место вызывали сотрудников полиции, но снос дерева оказался законным. По его словам, на арт-объект пожаловался кто-то из местных жителей. Дерево располагалось на муниципальной территории, год назад переданной в аренду приходу святой блаженной Матроны Московской для строительства храма.

