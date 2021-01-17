Под присмотром ангелов: 10 кадров с обустройства крещенской купели в Новосибирске

Крещение православные новосибирцы отметят 19 января. Из-за пандемии вместо 7 купелей в прошлом году в этот раз их будет всего две. Обе находятся в Ленинском районе.



17 января сотрудники МЧС подготовили купель в акватории Затона. Она откроется в полночь 19 января и будет работать сутки. Вторую купель, у пожарного причала МЧС на улице 1-й Чулымской, подготовят 18 января, а откроют в 9 утра 19 января.

