Под присмотром ангелов: 10 кадров с обустройства крещенской купели в Новосибирске

В Новосибирске начали готовить крещенские купели
Сегодня, 17 января, новосибирские спасатели начали вырубать к Крещению купели — фотограф НГС Александр Ощепков снял подготовку одной из них в акватории Затона.
Крещение православные новосибирцы отметят 19 января. Из-за пандемии вместо 7 купелей в прошлом году в этот раз их будет всего две. Обе находятся в Ленинском районе.
17 января сотрудники МЧС подготовили купель в акватории Затона. Она откроется в полночь 19 января и будет работать сутки. Вторую купель, у пожарного причала МЧС на улице 1-й Чулымской, подготовят 18 января, а откроют в 9 утра 19 января.
Рядом с купелями будут дежурить по три спасателя МАСС, бригада скорой, сотрудники МЧС и полиции.
Александр Мальцев уже 17 лет организовывает купель в Затоне. По его словам, в этом году в очереди к купели будут тщательно контролировать социальную дистанцию: пускать окунуться будут группами по 10 человек, а в палатках сделают разметку. Власти при этом попросили вовсе не нырять в купели в этом году.