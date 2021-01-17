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Тема дняНесколько человек погибли в ДТП под Новосибирском

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Под присмотром ангелов: 10 кадров с обустройства крещенской купели в Новосибирске

Официально купелей будет всего две

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17 января в Затоне обустроили крещенскую купель — одну из двух в этом году

17 января в Затоне обустроили крещенскую купель — одну из двух в этом году

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В Новосибирске начали готовить крещенские купели

Сегодня, 17 января, новосибирские спасатели начали вырубать к Крещению купели — фотограф НГС Александр Ощепков снял подготовку одной из них в акватории Затона.

На подходе к купели в этом году установили снежные скульптуры ангелов

На подходе к купели в этом году установили снежные скульптуры ангелов

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Купель в Затоне организуют уже 17 лет: занимается этим местный житель Александр Мальцев

Купель в Затоне организуют уже 17 лет: занимается этим местный житель Александр Мальцев

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Сперва проверяют, достаточно ли толстый после месяца морозов&nbsp;лёд

Сперва проверяют, достаточно ли толстый после месяца морозов лёд

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Перед работой площадку тщательно измеряют и размечают

Перед работой площадку тщательно измеряют и размечают

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Будущую купель обрамляют доски — потом они послужат рычагом для льда

Будущую купель обрамляют доски — потом они послужат рычагом для льда

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Крещение православные новосибирцы отметят 19 января. Из-за пандемии вместо 7 купелей в прошлом году в этот раз их будет всего две. Обе находятся в Ленинском районе.

17 января сотрудники МЧС подготовили купель в акватории Затона. Она откроется в полночь 19 января и будет работать сутки. Вторую купель, у пожарного причала МЧС на улице 1-й Чулымской, подготовят 18 января, а откроют в 9 утра 19 января.

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Лёд выпиливают большими брусками

Лёд выпиливают большими брусками

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Купель традиционно формируют в форме креста, сам лёд тоже пригодится в оформлении

Купель традиционно формируют в форме креста, сам лёд тоже пригодится в оформлении

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Из выпиленного льда устанавливают ещё один крест на выходе из купели

Из выпиленного льда устанавливают ещё один крест на выходе из купели

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По краям купели будут ещё две снежные скульптуры

По краям купели будут ещё две снежные скульптуры

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Купель будет работать целые сутки, но пускать к ней будут только небольшими группами и с соболюдением дистанции

Купель будет работать целые сутки, но пускать к ней будут только небольшими группами и с соболюдением дистанции

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Рядом с купелями будут дежурить по три спасателя МАСС, бригада скорой, сотрудники МЧС и полиции.

Александр Мальцев уже 17 лет организовывает купель в Затоне. По его словам, в этом году в очереди к купели будут тщательно контролировать социальную дистанцию: пускать окунуться будут группами по 10 человек, а в палатках сделают разметку. Власти при этом попросили вовсе не нырять в купели в этом году.

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Крещениеоборудованные купели
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