Новосибирец уже 17 лет делает купель на Затоне — каждый год он вкладывает в нее по 100 тысяч

Новосибирец 17 лет делает купель на Оби в Затоне
В ночь и день Крещения для жителей Новосибирска будет работать купель в микрорайоне Затон — ее уже 17 лет ежегодно организует местный житель Александр Мальцев.
— 17 лет назад мы сидели в офисе, затем поехали в купель на Крещение. Тогда одну купель закрыли, на другой была большая очередь. А мы живем в микрорайоне Затон, ну и решили сделать купель в Затоне. Пригласили отца Константина из прихода храма в честь Всех Святых освятить. Когда освятили — искупались. Нас было человек 20–30. На следующий год уже было 100 человек. Так мы дошли до 2000 человек, которые проходят за сутки, — рассказывает Александр Мальцев, организатор купели на Затоне.
В первые годы на месте купели была самая простая палатка и больше ничего. Сибиряк рассказывает, что иногда приходится бороться с ветреной погодой, чтобы установить купель.
— В один год была сильная буря, когда мы ставили купель, — только поставишь, и сразу всё заметает. Тогда приходилось чистить берег раз по шесть в день. А еще бывает, что лед слишком толстый — тяжело режется, — вспоминает мужчина.
После того как все сибиряки окунутся в купель, организаторы в течение 4–5 часов будут разбирать палатки. Иногда из-за сильных морозов это может затянуться надолго.
— Однажды ночью был мороз -43 градуса, и мы собирали палатки до 6 часов утра, потому что приходилось греться, — рассказывает Александр Мальцев.
В этот раз, как и всегда, Александр будет дежурить на купели все 24 часа — многие жители, которые приходят на эту купель ежегодно, уже узнают мужчину. Организатор готовится, что и в этом году на Крещение будет много народа.
— Наши знакомые каждый год приходят к нам купаться. Это некоммерческая деятельность, мы стараемся делать для людей. Деды и бабушки звонят каждый год и спрашивают, будет ли купель, — уточняет мужчина.
Сейчас у организаторов есть две военные палатки и пункт обогрева — в день Крещения дежурят спасатели, полиция и скорая. По словам Александра, он сам финансирует организацию купели, мэрия деньги ему не выделяет, но есть множество людей, которые помогают своими силами, — кто-то лопату принесет, а кто-то — горячий чай и еду.
— Я даже не подсчитывал, сколько выходит, но сумма больше ста тысяч рублей. Особенно если взять «от и до». Нам ведь летом приходится просушивать палатки, подшивать и приводить в порядок, для этого приходится нанимать людей, — скромно отвечает сибиряк.
В мэрии уточнили, что в вопросе подготовки купелей ответственность разграничивается. Организаторы купели, которыми могут быть общественные, религиозные организации или физические лица, отвечают за установку пунктов обогрева, ночное освещение и разработку маршрутов подъездов.
— Роль мэрии Новосибирска заключается в организации безопасного проведения крещенских купаний — дежурства служб экстренного реагирования: спасателей МАСС, ГУ МВД России по Новосибирской области, ГУ МЧС России по Новосибирской области и Министерства здравоохранения Новосибирской области, — сообщается в телеграм-канале «МЭР_и_Я».
НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, какие средства заложены в бюджете города на проведение крещенских купаний.
Ранее власти Новосибирской области решили, что не будут запрещать массовые купания на Крещение, но попросили жителей воздержаться от участия, чтобы не создавать массового скопления.
Также напомним, что мэрия Новосибирска обновила список купелей — окунуться можно будет только в Заельцовском районе на Затоне и возле Димитровского моста.