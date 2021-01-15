Новосибирец уже 17 лет делает купель на Затоне — каждый год он вкладывает в нее по 100 тысяч

В ночь и день Крещения для жителей Новосибирска будет работать купель в микрорайоне Затон — ее уже 17 лет ежегодно организует местный житель Александр Мальцев.



— 17 лет назад мы сидели в офисе, затем поехали в купель на Крещение. Тогда одну купель закрыли, на другой была большая очередь. А мы живем в микрорайоне Затон, ну и решили сделать купель в Затоне. Пригласили отца Константина из прихода храма в честь Всех Святых освятить. Когда освятили — искупались. Нас было человек 20–30. На следующий год уже было 100 человек. Так мы дошли до 2000 человек, которые проходят за сутки, — рассказывает Александр Мальцев, организатор купели на Затоне.