Мэрия Новосибирска обновила список купелей — они будут только в одном районе

19 января, в день Крещения, купели в Новосибирске будут работать только в Ленинском районе. Одна из них откроется ночью.



В купель микрорайона Затон можно будет окунуться с 00:00, она будет работать 24 часа . Вторая, у пожарного причала МЧС на 1-й Чулымской улице, стр. 10 , откроется в 09:00 и проработает до 21:00.