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Мэрия Новосибирска обновила список купелей — они будут только в одном районе

Из списка пропала купель в Заельцовском районе, окунуться можно будет только в Ленинском

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Рядом с купелями поставят палатки

Рядом с купелями поставят палатки

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Мэрия Новосибирска назвала новый список купелей на Крещение-2021

19 января, в день Крещения, купели в Новосибирске будут работать только в Ленинском районе. Одна из них откроется ночью.

В купель микрорайона Затон можно будет окунуться с 00:00, она будет работать 24 часа. Вторая, у пожарного причала МЧС на 1-й Чулымской улице, стр. 10, откроется в 09:00 и проработает до 21:00.

— Спасатели провели контрольные замеры толщины льда — на официально организованных местах она соответствует нормам (допустимая толщина льда для купели — от 25 см), — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

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Рядом с купелями будут дежурить по три спасателя МАСС, бригада скорой, сотрудники МЧС и полиции. Чтобы люди не купались в необорудованных местах, на водоемах будет дежурить патруль.

— Мы призываем тех, кто болен или слаб по состоянию здоровья, воздержаться от участия. Те, кто здоров по медицинским показаниям, должны понимать, что необходимо соблюсти определенные требования. Праздник не должен быть омрачен какими-либо происшествиями, — заявил Александр Ерохин, начальник управления мэрии Новосибирска по делам гражданской обороны, ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Рядом с купелями необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, в палатках люди будут находиться из расчета 1 человек на 4 кв. м.

Накануне, 14 января, мэр Новосибирска заявил, что одну купель откроют также в микрорайоне Стрижи в Заельцовском районе. Против этого выступил депутат Заксобрания НСО Илья Поляков. Он заявил, что, если к озеру Жемчужина Сибири придут тысячи верующих, там будет невозможно соблюдать социальную дистанцию, потому что территория не приспособлена для этого.

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КрещениеЛенинский районкупель
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