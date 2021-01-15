Мэрия Новосибирска обновила список купелей — они будут только в одном районе

Мэрия Новосибирска назвала новый список купелей на Крещение-2021
19 января, в день Крещения, купели в Новосибирске будут работать только в Ленинском районе. Одна из них откроется ночью.
В купель микрорайона Затон можно будет окунуться с 00:00, она будет работать
— Спасатели провели контрольные замеры толщины льда — на официально организованных местах она соответствует нормам (допустимая толщина льда для купели — от
Рядом с купелями будут дежурить по три спасателя МАСС, бригада скорой, сотрудники МЧС и полиции. Чтобы люди не купались в необорудованных местах, на водоемах будет дежурить патруль.
— Мы призываем тех, кто болен или слаб по состоянию здоровья, воздержаться от участия. Те, кто здоров по медицинским показаниям, должны понимать, что необходимо соблюсти определенные требования. Праздник не должен быть омрачен какими-либо происшествиями, — заявил Александр Ерохин, начальник управления мэрии Новосибирска по делам гражданской обороны, ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
Рядом с купелями необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, в палатках люди будут находиться из расчета
Накануне,