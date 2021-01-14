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Депутат из Новосибирска выступил против открытия купели в Стрижах

Он считает, что невозможно будет соблюсти должные меры безопасности

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В городе разрешили официально открыть только две купели

В городе разрешили официально открыть только две купели

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Новосибирский депутат выступает против купели в микрорайоне Стрижи

В Новосибирске депутат Законодательного собрания, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков выступил против открытия крещенской купели на правом берегу.

— С большим удивлением узнали из СМИ о планах мэрии взять на Крещение под контроль купель на озере Жемчужина Сибири в Стрижах. Ранее инициаторам открыть здесь купель было отказано из-за мер безопасности против распространения пандемии. В соцсетях многие жители Заельцовского района высказались против открытия купелей в такой сложный период. Теперь же — практически в последний момент — городские власти решили сделать купель в Стрижах единственной для всего правого берега. Мы с коллегами-депутатами из объединения «Лига эффективности» считаем такое решение неправильным, — сообщил Илья Поляков.

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Депутат считает, что к одной купели приедут тысячи новосибирцев и будет невозможно соблюсти меры индивидуальной защиты в условиях пандемии. Кроме того, по его словам, территория озера на Охотской не приспособлена для такого количества людей: там нет достаточного количества парковочных мест, а также нет условий, чтобы установить место для обогрева.

— Сомневаюсь, что мэрия и службы ЧС смогут обеспечить необходимые условия к 19 января. Власти должны открыть либо все традиционные крещенские купели, чтобы избежать столпотворения и длинных очередей на морозе, либо не открывать их вообще. В сегодняшних условиях считаю более правильным второй вариант, — добавил депутат.

Сегодня мэрия Новосибирска сообщила, что в городе будет оборудовано только две официальные купели: в микрорайоне Стрижи и в микрорайоне Затон.

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ГК «Стрижи»крещенские купаниякупели
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