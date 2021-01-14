Депутат из Новосибирска выступил против открытия купели в Стрижах

Новосибирский депутат выступает против купели в микрорайоне Стрижи
В Новосибирске депутат Законодательного собрания, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков выступил против открытия крещенской купели на правом берегу.
— С большим удивлением узнали из СМИ о планах мэрии взять на Крещение под контроль купель на озере Жемчужина Сибири в Стрижах. Ранее инициаторам открыть здесь купель было отказано из-за мер безопасности против распространения пандемии. В соцсетях многие жители Заельцовского района высказались против открытия купелей в такой сложный период. Теперь же — практически в последний момент — городские власти решили сделать купель в Стрижах единственной для всего правого берега. Мы с коллегами-депутатами из объединения «Лига эффективности» считаем такое решение неправильным, — сообщил Илья Поляков.
Депутат считает, что к одной купели приедут тысячи новосибирцев и будет невозможно соблюсти меры индивидуальной защиты в условиях пандемии. Кроме того, по его словам, территория озера на Охотской не приспособлена для такого количества людей: там нет достаточного количества парковочных мест, а также нет условий, чтобы установить место для обогрева.
— Сомневаюсь, что мэрия и службы ЧС смогут обеспечить необходимые условия к
Сегодня мэрия Новосибирска сообщила, что в городе будет оборудовано только две официальные купели: в микрорайоне Стрижи и в микрорайоне Затон.