Депутат из Новосибирска выступил против открытия купели в Стрижах

В Новосибирске депутат Законодательного собрания, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков выступил против открытия крещенской купели на правом берегу.

— С большим удивлением узнали из СМИ о планах мэрии взять на Крещение под контроль купель на озере Жемчужина Сибири в Стрижах. Ранее инициаторам открыть здесь купель было отказано из-за мер безопасности против распространения пандемии. В соцсетях многие жители Заельцовского района высказались против открытия купелей в такой сложный период. Теперь же — практически в последний момент — городские власти решили сделать купель в Стрижах единственной для всего правого берега. Мы с коллегами-депутатами из объединения «Лига эффективности» считаем такое решение неправильным, — сообщил Илья Поляков.