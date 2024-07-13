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Он и она эксперт Секс на пляже, в самолете или в парке? Почему люди выбирают общественные места и опасно ли это для здоровья — мнение экспертов

Секс на пляже, в самолете или в парке? Почему люди выбирают общественные места и опасно ли это для здоровья — мнение экспертов

Дерматовенеролог считает, что подхватить что-то неприятное можно и «схватившись за поручень в автобусе»

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3 комментария
Иногда желание заняться сексом в общественном месте побеждает разум

Тема секса до сих пор табуирована в обществе. Но о том, чтобы заняться им в публичном месте, нет-нет да и задумывался каждый. Даже самые скромные, те, кто и себе в этом никогда не признается. Так устроен человек. Нельзя, а запретный плод, как известно, сладок. А порой и страсть настигнет там, где не ждешь.

Пожалуй, рекордсмен в этом смысле город Сочи. Там, как и в любом другом южном регионе, предаются любовным утехам на пляже и в море с завидной регулярностью. Причем зачастую с незнакомцами. Еще прошлым летом полиция искала парочку, которая занималась любовью на рассвете. Отдыхающие пришли встретить новый день, и на берегу моря их ждал сюрприз, который они засняли на видео. Постепенно зевак стало больше, и они комментировали увиденное так, будто смотрят футбольный матч:

— Они просто видят цены на жилье и находят место повыгоднее.

— Местные не стали бы, наверное, туристы знают, что они больше не встретятся с теми, кто их увидел.

— Ни стыда ни совести, хотя бы обувь сняла, разулась бы для приличия, как-никак все же общественное место.

Некоторые из туристов вызвали полицию, однако любовников не нашли. Но в минувшем мае в Сочи вновь увлеклись сексом на пляже. Парочку засекли на пляже Адлера. 36-летние местные жители предались любовным утехам среди бела дня на глазах у всех, включая детей. Сотруднику пляжа пришлось окатить их ледяной водой из ведра для того, чтобы оторвались друг от друга. Пылких любовников посадили на трое суток, причем в разные камеры.

В июне страсть полыхала уже в Нижнем Новгороде. По местным пабликам разлетелась новость о сексе парочки в прозрачной кабинке на набережной. Несмотря на раннее утро, нашлись зрители и засняли эпизод.

NN.RU узнал у сексолога Петра Кутузова, что сподвигает людей к сексу в общественном месте. Также мы пообщались с дерматовенерологом Эллой Мазаевой, и она рассказала, насколько опасно для здоровья соитие в публичных местах.



Парочку на набережной увидел случайный прохожий. «Картинка» его шокировала, однако не настолько, чтобы растеряться и не снять влюбленных на видео.

В целом в России нет прямого запрета на секс в общественных местах. Однако если пару заметят окружающие и сообщат в полицию, есть риск получить обвинение в мелком хулиганстве — по статье «Нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу».

По словам сексолога Петра Кутузова, подобные проявления сексуальности можно назвать обыденным эксгибиционизмом.

— Вот эти мужики, раскрывающие свои пальто из кустов, — один край эксгибиционистского спектра. Работа натурщицей, стриптизершей или эпатажно вызывающая одежда — другой край спектра. Прилюдный половой акт — где-то посередине, — объяснил эксперт.

Такое явление, как эксгибиционизм, может «дозарядить» секс острыми эмоциями, адреналином, чувством опасности и непредсказуемости. К тому же вызывать большее возбуждение и удовлетворение.

— Еще в таком поведении реализуется потребность во власти и внимании. То есть хочешь — не хочешь, а смотреть придется. Даже если тебе неприятно. А если приятно? И эта бессознательная составляющая такого секса может указывать на неудовлетворенные детские потребности и желание получить то, что было недоступно с родителями, — заключил сексолог.

Похоже, в Нижнем Новгороде живут горячие люди, поскольку и в прошлом году там громко развлекалась одна пара. Парень с девушкой предались оральному сексу на канатной дороге, запечатлели его и выложили ролик на тематический сайт.


По словам юриста Тимура Валиярова, паре могла угрожать ответственность за незаконное изготовление порнографических материалов. Статья 242 УК РФ предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. А в случае если на ролике его владельцы заработали больше 50 тысяч рублей — до шести лет лишения свободы.

Однако, по мнению юриста, пару с канатной дороги вряд ли могли бы привлечь за хулиганство. Цель «действа», по словам Тимура Валиярова, была не в том, чтобы грубо нарушить общественный порядок, а скорее всего, для того, чтобы создать соответствующий контент.

Но не всем так, как паре с канатной дороги, везет. Например, в мае в селе Новая Усмань под Воронежем арестовали бомжа. Его с подружкой застукали на пляже. И видимо, страсть, к которой примешались алкогольные пары, была настолько бешеной, что бездомные не придумали ничего лучше, чем приступить к делу в оживленном месте, да еще и у детской площадки. Виновника «торжества» арестовали на 5 суток.

У секса в общественных местах есть и другая сторона, о которой мало кто задумывается, — можно подхватить неприятную «болячку». Однако, как рассказала NN.RU Элла Мазаева, дерматовенеролог из государственного научного центра, если страсть настигла в людном месте, то тут возникнут только вопросы по поводу нарушения общественного порядка. А вот проблем со здоровьем не будет. По крайней мере, серьезных, при условии, что половой партнер — постоянный.

— Случайная половая связь может принести большие проблемы вне зависимости от места. Что касается гигиены: если есть возможность минимизировать трение о различные поверхности, то нужно этим воспользоваться, ведь риск подцепить чесотку и лишай, педикулез очень высок. Но, будем откровенны, схватившись за поручень в автобусе, риска не меньше, — подытожила медик.

Между тем одной из самых распространенных фантазий остается секс в самолете. Говорят, предаваться любовным утехам хочется особенно сильно при взлете, оттого что меняется давление и кровь приливает к соответствующим органам. И на днях Lenta.Ru опубликовала результаты любопытного исследования.

Секс в самолете — новая идея фикс у путешественников. 15% туристов из 1600 опрошенных признались, что пробовали заниматься им на борту. Причем многими движет желание не только потешить тела, но и присоединиться к негласному клубу любителей секса в воздухе Mile High Club. Причем, по данным портала, в это сообщество входят голливудские актеры Лиам Нисон и Джон Траволта, Гвинет Пэлтроу, певец Джон Ледженд, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, певица Джанет Джексон, предприниматель Ричард Брэнсон, супермодель и актриса Тайра Бэнкс.

В крохотной кабинке туалета почти любого самолета не то что двоим, а даже одному человеку средних размеров совершать какие-то телодвижения весьма проблематично. Но, возможно, они научились проявлять чудеса эквилибристики?

А у вас возникало желание заняться сексом в общественном месте?

Да, но до дела не доходило
Да, практикую / практиковал секс в общественном месте
И мысли не было
Нет, но сейчас задумался об этом

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Сексолог Венеролог Нижний Новгород Секс в публичном месте
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Комментарии
3
Yumare
13 июля 2024, 15:07
В связи со сложной демографической ситуацией в стране надо бы поощрять занятия сек@сом в любых местах. Ну, кроме детского сада, естессно....
Директор Завода (Ржака)
13 июля 2024, 15:10
В ЧОПе попробуйте.
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