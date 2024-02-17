«Флирт на пару месяцев — неинтересен»: свободные новосибирцы — о любви, идеальных отношениях и свиданиях

Максим, 30 лет, видеограф

— 14 февраля — это повод показать человеку, что ты его любишь, хотя делать это нужно тогда, когда хочется, не зависимо от повода. Также 14 февраля — это повод заработать деньги, от того и шумиха вокруг праздника. Если выйти на улицу в День Святого Валентина, то везде будут продавать цветы, открытки, заведения забиты — и это хорошо, мне нравится.

Серьезные отношения — это когда ты понимаешь, что вот он — твой человек. Когда ты понимаешь, что любишь за все плюсы и минусы, за то, что она есть рядом с тобой. И вот из этого все перерастает в серьезные отношения, а в дальнейшем — в семью.