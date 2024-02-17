«Флирт на пару месяцев — неинтересен»: свободные новосибирцы — о любви, идеальных отношениях и свиданиях

Весну называют временем любви, и с приближением этого времени года многие начинают задумываться о поиске второй половинки. Особенно остро это ощущается в День святого Валентина, когда всюду можно увидеть украшения из сердечек, рекламу подарков и счастливые парочки в кафе. Сам по себе праздник спорный: пока одни с нежностью выбирают валентинки, другие с упоением предаются злостному хейту. Не любят 14 февраля, как правило, одиночки и многолетние пары, которые не считают нужным наделять этот день особым смыслом. В преддверии весны корреспондент НГС пообщалась со свободными девушками и парнями об отношенях и Дне влюбленных. Новосибирцы рассказали, мечтают ли встретить настоящую любовь.
Наталья, 24 года, р
аботает в сфере рекламы, блогер
— Я люблю праздники, 14 февраля — не исключение. День Святого Валентина кажется мне романтичным днем и приятным поводом сделать сюрприз дорогому человеку, по-особенному выразить свою любовь. Праздник пришел в нашу страну в 90-х годах, популярность его падает по вполне понятным причинам, но среди молодежи много романтично настроенных людей.
Я свободная девушка, но позиция свободного человека мне знакома лишь в связи с занятостью своими интересами, работой и увлечениями. Все вышеперечисленное должно оставаться всегда, вне зависимости от твоего статуса. Если говорить о свободных отношениях или длительных, перетекающих в создание семьи, то безусловно, я выберу второй вариант. Легкий флирт на пару месяцев мне неинтересен. Отношения я могу описать одним словом — семья, в моем понимании по-другому и быть не может. Если говорить о компромиссах — в семье можно обсуждать и договариваться обо всем, везде нужен диалог. Если аргументы оправданы, то конечно, я пойду на компромисс. Не приемлю предательства, как в отношениях, так и в дружбе.
Я не скажу, что влюбчивая, хотя в школьные годы мне был симпатичен каждый одноклассник. Если испытывать чувство влюбленности, то только осознанно. Я обращаю внимание на то, что человек говорит, как ведет себя по отношению к другим, что он выносит из нашего общения на обсуждение с людьми. Любовь — это прекрасно, и если любить, то безвозмездно и искренне. Мне сложно составить картинку идеального партера, опираясь на внешность и черты характера. Самое главное, чтобы наши взгляды и цели на ближайшее будущее были схожи. Но безусловно, мужчина должен быть надежным, уверенным в себе, своих поступках и действиях.
Максим, 30 лет, видеограф
— 14 февраля — это повод показать человеку, что ты его любишь, хотя делать это нужно тогда, когда хочется, не зависимо от повода. Также 14 февраля — это повод заработать деньги, от того и шумиха вокруг праздника. Если выйти на улицу в День Святого Валентина, то везде будут продавать цветы, открытки, заведения забиты — и это хорошо, мне нравится.
Серьезные отношения — это когда ты понимаешь, что вот он — твой человек. Когда ты понимаешь, что любишь за все плюсы и минусы, за то, что она есть рядом с тобой. И вот из этого все перерастает в серьезные отношения, а в дальнейшем — в семью.
Да, я хотел бы встретить девушку для отношений. Человеку нужен человек. Все мы хотим любить и быть любимыми. Для меня девушка — это в первую очередь мой лучший друг, а потом уже все остальное. Иначе грош цена этим отношениям. Моя идеальная девушка — адекватная, умная, верная, с головой на плечах. Касаемо внешности, у каждого человека свой идеал, но наступает такой момент в жизни, когда тебе попадается человек, который вообще не соответствует твоему идеалу, и ты в него влюбляешься. Мне очень нравятся высокие девушки — это единственный, наверное, момент, очень важный для меня. Все остальное субъективно.
Ложь и обман — то, из-за чего отношения рушатся, они рождают недоверие, недопонимание и дальнейшие ссоры. В отношениях я готов идти на компромисс, как и любой адекватный человек. Нужно принимать позицию другого, иногда смотреть на ситуацию с его колокольни, оценивать здраво. Я нормально отношусь к феминизму, но для меня девушка в первую очередь — девушка, для нее нужно быть сильным и уверенным в себе, иногда извиниться за какой-то поступок, даже если ты считаешь, что прав. Это как раз будет сильный поступок в отношении любимого человека.
Я влюбчивый человек, но в моей жизни было не так много девушек, в которых я сильно влюблялся, но если это случалось, то мощно. Недавно было — я запал на девушку, мы очень хорошо общались, но оказались максимально похожими друг на друга, и из-за этого не смогли найти общий язык — не срослось.
Места для свиданий я выбираю такие, где можно спокойно посидеть и пообщаться. Если мне девушка нравится, я приведу ее в красивое атмосферное место, потрачу на свидание столько, сколько смогу. Нет конкретной цены — деньги я заработаю, эмоции в моменте — дороже.
Анна, 30 лет, фотограф
— Я хорошо отношусь ко Дню святого Валентина. Мне нравится наблюдать за тем, как парочки делают подарки друг другу. Однажды на 14 февраля мы с парнем поехали в Шерегеш — это был наш подарок друг другу. Не любят День всех влюбленных скорее из зависти: у кого-то есть любовь, а у меня — нет. А еще в кофейне невозможно спокойно сесть, так как все занято парочками.
В моем понимании серьезные отношения — это когда люди понимают и принимают ответственность за чувства партнера. Я бы хотела быть в серьезных отношениях и с полным чувством свободы. Это значит, что человек должен мне доверять, не должен постоянно контролировать. Я вообще такая, что сама сообщаю каждый свой шаг. В отношениях я не потерплю измены, поднятие руки. Не люблю часто выпивающих мужчин. Но мне везло, все мои избранники были непьющие, редко и мало выпивающие.
Мой идеальный партнер обязательно должен быть высоким — я девочка немаленькая. В моем представлении мужчина должен быть защитником, а как, парень с меня или ниже ростом сможет защитить? Люблю умных мужчин, начитанных, чтобы я слушала их и удивлялась, какая я глупенькая. Обязательно спортивным, так как я уделяю спорту много времени. Помимо тренажерного зала, каждую зиму по 4–5 раз катаюсь в Шерегеш. Для меня парень, на которого я посмотрю — это тот, кто может выделиться в толпе: юмором, лидерскими качествами, может вовлечь в дискуссию. Конечно, финансовая составляющая тоже играет немалую роль, но я смотрю на это со стороны: если у нас будут дети, а я буду в декрете, то мужчина сможет обеспечить всю семью.
В молодости я была очень влюбчивой. Стоило симпатичному парню хоть немного проявить внимание в мою сторону, я по щелчку влюблялась. Сейчас все не так. Хапнув достаточно плохого, я очень бережно стала относиться к своим чувствам. На свидания хожу редко. Знакомства на сайтах вообще не воспринимаю всерьез. Лучше всего знакомиться в общих компаниях. Сразу можно увидеть, как человек ведет себя «не под прицелом», увидеть его настоящего. Идеальное свидание? Я вот поесть люблю. Можно и пообщаться, и получить приятные эмоции от вкусной еды. А после, если беседа оказалась действительно интересной, можно прогуляться.
Анна, 25 лет, блогер и модель
— Я всегда отмечаю День святого Валентина и всегда говорю мужчине, что нужно поздравлять друг друга, пусть это будет даже мелкая приятность. Для девушки, женщины — это важно. Если молодой человек не следует моим принципам, то я прекращаю с ним общение. Любой нормальный мужчина знает, что его женщине будет приятно, если он ее поздравит. Есть люди, которые яростно отрицают этот день, причем не важно, в каком статусе они находятся. Я считаю, что это прежде всего день любви к себе. Любовь проявляется не только к мужчине, но и к миру, родителям, домашним питомцам.
Для меня серьезные отношения — это брак. Нет брака — нет серьезных отношений. Мимолетные свидания и встречи — я не вижу в них смысла и тратить время на них не буду. Я только за серьезные отношения, но сейчас у меня такой период, когда совсем не до них — в приоритете работа и здоровье.
Идеальный партнер в моем понимании — темноволосый, кареглазый, в теле, среднего роста. Мудрый. С мальчиками я не смогу построить отношения — я осознанный человек и мне нужен партнер осознаннее меня. Важный критерий — чтобы мужчина не сидел сутками в соцсетях. Нормальный мужчина — работящий мужчина.
Про свидания — я за искренность, фальшь чую за версту. Есть девушки, которые хотят, чтобы на свидания их водили в самые дорогие рестораны. Мне это безразлично, не важно, каким будет место. Главное то, как мужчина подготовился, как преподнес, чтобы это было от чистого сердца, а не искусственно, какой-то сюрприз — я обожаю сюрпризы, внезапный визит — никогда не буду ругаться. Я за позитив.
Табу в отношениях для меня — это рукоприкладство. Однажды в жизни у меня был такой опыт, и я простила, в первый и последний раз. Это стало для меня уроком. В отношениях я всегда готова общаться, разговаривать, идти на компромисс — иначе в чем тогда смысл отношений, если вы не готовы жертвовать чем-то ради любимого? Тогда не встречайтесь, будьте свободными, держите дистанцию.
Я не могу сказать, что я влюбчивая. Я скорее рациональная, люблю все держать под контролем. Должно пройти много времени, прежде чем я подпущу к себе человека. К таким вещам я подхожу очень осознанно, не как другие девочки: первая, вторая, третья встреча — и все, распласталась, легла в постель с парнем, не зная, что он за человек. Для меня это табу. Год для меня тот период, чтобы я смогла открыться человеку, расслабиться, а потом может быть и влюбиться в него.
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