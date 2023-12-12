Влюбилась в курьера: Валя Исаева, которая родила в 11 лет от гастарбайтера, стала мамой в 5-й раз и живет под другим именем

О Вале Исаевой страна узнала в 2005 году, тогда всех поразило, что
Осудили условно, родила девочку
Завязалась эта история в 2005 году, когда бабушка (мама отчима Вали), Антонина Зенкина, вынуждена была сдать одну из комнат: денег, которые она зарабатывала, катастрофически не хватало на жизнь ей и внучке. Родителей у Вали не было, бабушка воспитывала ее одна, и семья остро нуждалась в деньгах. Квартирантом оказался тот самый Хабиб, приехавший в столицу на заработки.
Живя в одной квартире, Валя и Хабиб влюбились друг в друга, между ними завязались романтические отношения, несмотря на возраст девочки, был и интим. Потом оба оправдывались на разных телешоу, что они и без ребенка хотели быть вместе и строить семью, но никак не могли подумать, что Валя забеременеет.
Хабиба тогда осудили условно, Валя родила девочку, пара сыграла свадьбу, маленькая мама окончила 9 классов и поступила в колледж.
Дальше были непростые семейные будни, с деньгами приходилось туго, а через несколько лет соседи заявили, что Хабиб бьет Валю, но к 2019 году отношения пары успокоились.
В следующий раз о Вале заговорили в 2022 году: она рассказала СМИ, что ее муж уехал из страны — еще летом он отправился по контракту на Украину, а жене оставил банковскую карту, на которую должны были приходить деньги. Но что-то пошло не так, и Валя осталась без денег и мужа одна с детьми. Карта оказалась заблокированной.
Кстати, одной жены и четырех детей мужчине показалось недостаточно, и он завел себе вторую супругу в Таджикистане.
— Они реально жили вместе. Женились не в ЗАГСе, а по мусульманским традициям. Потом Хабибу не понравилось что-то, он решил с ней разойтись. Умолял простить, — вспоминает Валя.
В итоге супруги расстались, и Муслима попыталась построить новые отношения.
Пятый ребенок, и опять развод
Избранником Исаевой стал Ислам, на тот момент он работал доставщиком. Мужчина принял ее детей. В социальных сетях женщины стали появляться многозначительные фотографии красных роз и колец. Вскоре многодетная мама забеременела, и пара совершила религиозный брачный обряд — никах. Но это не помогло, в разладе Валя-Муслима винит козни бывшего мужа.
— Мы часто ругались из-за Хабиба, потому что он писал мне на электронную почту всякие гадости, — рассказывала Муслима в интервью на YouTube-канале журналистки Елены Погребижской. — А Ислам — человек с Кавказа, он не позволит, чтобы его жену оскорбляли. Я не давала ему номер Хабиба, чтобы он в свой адрес не услышал гадости. Показывала Исламу переписки, искала какой-то защиты, понимания, а он этого не понял. Я очень по этому поводу переживала.
Эта проблема подтолкнула мужчину вспомнить о бывшей возлюбленной, с которой он ранее встречался пять лет. На момент знакомства с Валей они как раз были в ссоре. А конфликт с Валей вернул Исламу веру в бывшую любовь, несмотря на беременность новой подруги.
Узнав об этом, Валя-Муслима хотела даже сделать аборт — женщине было тяжело: одна, беременная, с четырьмя детьми, без финансовой поддержки. А еще выяснилось, что Ислам, как и первый Валин муж, хотел иметь вторую жену.
В конце ноября 30
— Я родила сына. Неделя нам! Мальчика назвали Усман, что в разных толкованиях означает «костоправ», «мужество», «героизм», «змея» или «змееныш», — написала она в социальных сетях.
Отец Усмана уехал жить на родину — в Чечню. На рождение сына он отреагировал нерадужно, прислал сообщение, что отказывается от ребенка. Теперь Вале-Муслиме предстоит одной воспитать пятерых детей. Но она верит, что всё еще сможет встретить свою настоящую любовь.
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