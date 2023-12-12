Влюбилась в курьера: Валя Исаева, которая родила в 11 лет от гастарбайтера, стала мамой в 5-й раз и живет под другим именем

Осудили условно, родила девочку

Завязалась эта история в 2005 году, когда бабушка (мама отчима Вали), Антонина Зенкина, вынуждена была сдать одну из комнат: денег, которые она зарабатывала, катастрофически не хватало на жизнь ей и внучке. Родителей у Вали не было, бабушка воспитывала ее одна, и семья остро нуждалась в деньгах. Квартирантом оказался тот самый Хабиб, приехавший в столицу на заработки.



Живя в одной квартире, Валя и Хабиб влюбились друг в друга, между ними завязались романтические отношения, несмотря на возраст девочки, был и интим. Потом оба оправдывались на разных телешоу, что они и без ребенка хотели быть вместе и строить семью, но никак не могли подумать, что Валя забеременеет.

