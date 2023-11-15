«Ваньки» в пролете. «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова объявила о свадьбе с американцем и раскритиковала русских мужчин

Неудивительно, что сердце самой красивой девушки России 2022 года теперь несвободно. Наверняка желающих было много, но Анна Линникова предпочла известного американского комика и журналиста. В конце октября
Всё было бы неплохо, если бы подписчики «Мисс России — 2022» резонно не поинтересовались, почему первая красавица страны и патриотка (а Анна себя представляла именно так) выбрала в мужья американца.
— Я была одна несколько лет и не хотела отношений именно по этой причине. Русские мужчины (не все, но в большинстве своем) — зажравшиеся персонажи, которые не могут ничего более, чем вешать на женщину все обязанности по дому + она должна работать + воспитывать ребенка. И такие стандарты только в России (СССР и Вторая мировая повлияли). Я на такую жизнь не согласна. Позор таким мужчинам, — написала Анна в социальной сети.
Естественно, высказывания Анны вызвали волну хейта. Мы не будем пускаться в философские рассуждения, кто прав, кто виноват, а предлагаем нашим читателям высказать свою точку зрения.
Интерес редакции вызвал избранник Анны — американский журналист Джексон Хинкл. Этим летом он посетил Россию. Американец сравнил Москву с Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Лондоном и отметил, что российская столица красивее.
По словам репортера, Москва — это потрясающее место, там на высшем уровне обслуживание, еда и инфраструктура.
— На улице нет бездомных и наркоманов, которые пытаются напасть на вас за то, что вы просто дышите. Здесь очень чисто, — описывал столицу Хинкл в своем YouTube-канале.
Из социальных сетей американского журналиста понятно, что он относится к России с уважением и интересом. Также избранник Анны активно участвует в политической жизни своей страны. Так, Хинкл в ходе митинга против поддержки Украины Rage Against The War Machine заявил, что жители США хотят многополярности мира, вывода из нищеты и прекращения конфронтации с Россией. По его словам те, кто стремятся к эскалации конфликта, видят в этом возможность «заработать очень много денег». Журналист призвал активистов требовать от правительства государства перестать отправлять Украине оружие и выделять ей деньги.
Что ж, интересный выбор сделала Анна. Надеемся скоро увидеть красивую интернациональную свадьбу.
Кем была Анна Линникова до конкурса красоты?
До того как стать «Мисс Россией — 2022», Анна имела богатый модельный опыт. Линникова работает моделью более шести лет, снимается для российских и международных глянцевых изданий и косметических брендов. Уезжала работать по контракту в Китай, Японию, Южную Корею, Вьетнам, Индонезию и Малайзию. Девушка создала бренд женской одежды, свободно владеет английским языком и изучает французский. В свободное время посещает музеи и читает книги по истории искусств.
Кстати, мы подробно рассказывали о том, как сложилась судьба победительниц конкурса «Мисс Россия» за последние 10 лет. Истории девушек совсем не так просты, как кажется, — кто-то продолжил модельный бизнес, кто-то решил построить карьеру в другой отрасли, а кто-то так и не нашел себя, пытаясь вернуть былую славу любыми способами. А еще мы показывали вам четырех самых красивых девушек планеты на данный момент — помимо Анны Линниковой и действующей «Мисс Вселенная» Харнааз Сандху из Индии, там есть победительницы еще двух всемирно известных конкурсов красоты.
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