«Ваньки» в пролете. «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова объявила о свадьбе с американцем и раскритиковала русских мужчин

Кстати, мы подробно рассказывали о том, как сложилась судьба победительниц конкурса «Мисс Россия» за последние 10 лет. Истории девушек совсем не так просты, как кажется, — кто-то продолжил модельный бизнес, кто-то решил построить карьеру в другой отрасли, а кто-то так и не нашел себя, пытаясь вернуть былую славу любыми способами. А еще мы показывали вам четырех самых красивых девушек планеты на данный момент — помимо Анны Линниковой и действующей «Мисс Вселенная» Харнааз Сандху из Индии, там есть победительницы еще двух всемирно известных конкурсов красоты.

