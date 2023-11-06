«Меньше сексизма, но кринжа столько же»: как журналистка НГС искала отношения через чат для любителей аниме

В этом году владельцы кафе корейской кухни, к которому по всей России выстраиваются огромные очереди, решили создать в «Телеграме» бота для знакомств. Но бота не обычного: в нем предлагают знакомиться фанатам корейской культуры, k-pop, аниме и дорам. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова решила проверить бот, узнать, что с ним случилось всего через несколько месяцев, и как развивается сфера интернет-знакомств после ухода Tinder из России.
Выбери аниме, дорамы или k-pop
Tinder ушел из России летом, и тогда многие заговорили про альтернативные способы поиска отношений, разные приложения и даже учили, как знакомиться в реальном мире. Но еще до ухода Tinder сеть кафе с корейской едой «Чико» создали бот «Чингу». С корейского название переводится как «друг».
— Бот создан исключительно для любителей корейской еды и культуры, k-pop, дорам и аниме. Так что можете не сомневаться, что контингент там будет хороший и дружелюбно настроенный, — написали в группе «Чико» «ВКонтакте».
Летом в своих соцсетях «Чико» написали, что в телеграм-боте зарегистрировались 15 тысяч человек. По задумке создателей, вероятность встретить человека с похожими интересами в таком боте увеличивается.
Чтобы воспользоваться телеграм-ботом, нужно пройти по ссылке в группе «Чико» и нажать на «старт». «Чингу» спрашивает пол, возраст и имя. Также можно заполнить анкету о себе и загрузить фотографии. В конце уточняем, кого мы ищем: парня или девушку. Все это напоминает знаменитый телеграм-бот для знакомств «Дайвинчик».
Отличается пункт, в котором надо рассказать о своих увлечениях. Сначала «Чингу» просит указать свою любимую k-pop группу. Как позже я замечу в анкетах, у мужчин в этом пункте стоит или «выбрал по приколу», или уточнение, что k-pop практически не слушает.
Также нужно определиться, чем больше всего в азиатской культуре ты увлекаешься. Кто-то пишет, что учит корейский, кто-то, что смотрит дорамы или аниме. Также в списке есть те, кто танцует кавер-дэнс, рисует или поет. Написать можно и свое личное увлечение — не из списка. Третьей в списке идет любимая азиатская еда — все-таки бот от кафе.
Бот еще раз показывает анкету и потом предлагает начать поиск. «Чингу» предлагает анкеты других пользователей, а ты ставишь пальчик вверх или вниз. То же происходит и с твоей анкетой.
В какой-то момент бот присылает сообщение вроде «ты понравился 3 людям» и предлагает посмотреть их анкеты. Если у тебя возникает желание пообщаться с этими людьми, то ставишь пальчик вверх и происходит «мэтч». Тогда тебе присылают телеграм-аккаунт этого человека, и ему можно написать.
Опыт пользования
Я посидела в телеграм-боте в сумме около двух часов. За это время бот предложил мне много анкет, а вот откликнулись на мою анкету только 4 человека. Для сравнения я зарегистрировалась в «Дайвинчике»: там за это же время откликнулись около 40 человек. Так что аудитория в «Чингу», скорее всего, не такая активная.
Зато анкеты намного приятнее. Во-первых, приходит понимание, что никому не нужно будет объяснять свои увлечения. Я, например, привыкла на первых свиданиях говорить про популярное кино, книги или сериалы, и только потом постепенно рассказывать про то, чем действительно увлекаюсь. Потому что чаще всего реакция может быть неоднозначной и даже негативной. Однажды парень на первом свидании сказал, что «аниме для тупых» — больше мы с ним не общались. Тут же ты сразу понимаешь, что даже если ваши увлечения не сходятся, то, скорее всего, осуждения они не вызовут. Люди разбираются в сленге.
В боте нет возможности выбрать возраст человека, которого ищешь. Так что мне попадались в основном люди младше — в среднем от 19 до 21 года. И хотя многие не подходили под мои вкусы и по возрасту, поставить им хотелось «большой палец вверх» за милые описания и за вкусы.
В анкетах нет лютой пошлости из серии «скинь сиськи» или «май дик из биг». Не попадались мне сексизм, описания того, какой должна быть идеальная девушка, и фразы вроде «с толстыми не общаюсь». Но странности все таки присутствуют — просто они безобиднее. Какие-то непонятные анкеты, созданные, видимо, «по приколу». Часто встречаются картинки вместо фотографий.
И хотя приложение мне давало смотреть только парней, как я и просила, «мэтчи» у меня произошли с девушками. То есть им попадалась моя анкета, они «свайпали», а потом их анкеты предлагали мне. Людей, которые придерживаются традиционных ценностей, прошу не переживать: бот создан для знакомств, а не для заведения отношений, а знакомства могут быть и дружескими.
В итоге я написала одной девушке из бота — Анне. Она рассказала о том, что в начале появления «Чингу» был намного активнее, а сейчас там совсем мало людей.
По итогу небольшого эксперимента могу сказать, что идея создания такого бота для знакомств сама по себе неплоха. Но спустя несколько месяцев в боте совсем не осталось людей: или все уже нашли себе пары, или про него уже все забыли.
Скудное разнообразие чатиков
Увидев бота по корейской культуре, я вдохновилась и решила, что смогу найти чаты и знакомства и по другим своим увлечениям. Может быть, они будут активнее. Но я наткнулась или на скудность возможностей поисковиков, или на небольшое количество таких ботов. Хотя в моей голове уже выстроился ряд, кто может так же не хотеть выходить из дома и знакомиться, как и анимешники: геймеры, программисты, любители настольных игр или, к примеру, итальянской кухни.
При поиске попался телеграм-канал «Христианские знакомства и анкеты». Нужно прислать свою анкету и фото, их выложат в телеграм-канал и кто-то, возможно, вам напишет. Аудитория там старше 30–40 лет, в комментариях люди здороваются, спрашивают как настроение и делают комплименты. Атмосфера у телеграм-канала, хоть и дружелюбная, но странная, если вы, как говорится, «не в теме»: все называют друг друга сестрами и братьями, рассказывают, когда пришли к Богу. При этом почти у всех участников более чем серьезные намерения: сюда приходят создавать семьи и рожать детей.
Полная противоположность христианским знакомствам бот «Камильфо». Как указано в описании на сайте, это «знакомства для успешных мужчин и амбициозных девушек без лишних слов и действий». Девушки, по словам создателей, могут не терять время на слабаков и неудачников, а мужчины находят прекрасных дам. В описании также добавляют, что аудитория бота — победительницы конкурсов красоты. Так как бот запрашивал IP адрес, то я лично воспользоваться им не решилась в интересах собственной безопасности. Но в отзывах на сайте враки.нет пишут, что после регистрации могут блокировать номер телефона. А человек, который смог зарегистрироваться, сообщил, что девушки даже не знают, что у них есть там аккаунты.
Что-то похожее на чатик по интересам я нашла в Random Coffee. Главный минус этого чат-бота — он платный, так что попробовать его и узнать о его пользователях не удалось. Но на сайте обещают, что в нем можно знакомиться с любителями книг, театров, фотографии, шахмат, музыки и науки. Также есть встречи по интересам с людьми, которые занимаются волонтерством, изучают английский язык, придерживаются осознанного потребления и создают сайты. Разнообразие удивляет.
— Чтобы вернуть кайф от интересных разговоров, мы сделали платформу для встреч на «случайный кофе» с неслучайными людьми. Это возможность сформировать правильное окружение для тех, кто вырос, но не потерял огонь в глазах, — пишут создатели о целях бота.
«Хвала различным интернет-знакомствам
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Психолог и сексолог Мария Протопова считает, что сама идея создания чат-бота для любителей корейской культуры — отличная. По ее мнению, так люди не будут сталкиваться с различными стереотипами.
— Много в современном мире закомплексованных людей, людей, которые не уверены, как правильно делать первый шаг, начинать общение самому. Все ждут, что другой человек сам подойдет и познакомится, сам заведет разговор. Думают, а надо ли им, что человек сам подойдет. И так думают оба: и мужчина, и женщина. И поэтому создавать боты, когда люди могу знакомится и общаться, — классно, — рассуждает она.
Минусом в интернет-знакомствах остается несовпадение ожиданий и реальности. Человек может хотеть увидеть одну картинку, уже все себе представить и додумать, а потом разочаруется увиденным.
— Сказать, что что-то перебьёт по популярности «Тиндер» или сайты знакомств — сложно. Но, конечно, интересно изучать новые площадки. Сейчас очень много вариантов и очень много классных знакомств, когда люди знакомятся в интернете и создают семьи. И, если этот бот будет так же на слуху, как «Тиндер», то он может встать в один ряд с популярными ботами, — отметила Мария Протопова.
Психолог отметила, что плюс такого бота в том, что у пользователей уже есть тема для разговора. Но иногда в личном общении столько смелости, чтобы рассказать обо всем, у новых знакомых не бывает.
Также на первом свидании в реальной жизни может случиться, что новые знакомые впадут в ступор. У них больше нет преимущества общения в соцсетях — подумать над ответом или «отбежать» на полчаса.
— И вот здесь-то как раз и возникает та неловкая пауза. Если эту неловкую паузу вовремя не заполнить, то получается неловкий момент, и вот в этот неловкий момент возникает сомнение: а тот ли этот человек, а нужен ли, хотя в интернет-общении все было замечательно, — подводит психолог.
Но перечисленные минусы не перебивают большой плюс интернет-знакомств — легкость начала общения. Люди остаются в своей зоне комфорта, дома и без нарушения личного пространства. Но при реальном знакомстве главная задача — совпасть максимально.
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