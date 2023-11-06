«Меньше сексизма, но кринжа столько же»: как журналистка НГС искала отношения через чат для любителей аниме

По итогу небольшого эксперимента могу сказать, что идея создания такого бота для знакомств сама по себе неплоха. Но спустя несколько месяцев в боте совсем не осталось людей: или все уже нашли себе пары, или про него уже все забыли.

Скудное разнообразие чатиков

Увидев бота по корейской культуре, я вдохновилась и решила, что смогу найти чаты и знакомства и по другим своим увлечениям. Может быть, они будут активнее. Но я наткнулась или на скудность возможностей поисковиков, или на небольшое количество таких ботов. Хотя в моей голове уже выстроился ряд, кто может так же не хотеть выходить из дома и знакомиться, как и анимешники: геймеры, программисты, любители настольных игр или, к примеру, итальянской кухни.

При поиске попался телеграм-канал «Христианские знакомства и анкеты». Нужно прислать свою анкету и фото, их выложат в телеграм-канал и кто-то, возможно, вам напишет. Аудитория там старше 30–40 лет, в комментариях люди здороваются, спрашивают как настроение и делают комплименты. Атмосфера у телеграм-канала, хоть и дружелюбная, но странная, если вы, как говорится, «не в теме»: все называют друг друга сестрами и братьями, рассказывают, когда пришли к Богу. При этом почти у всех участников более чем серьезные намерения: сюда приходят создавать семьи и рожать детей.