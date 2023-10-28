Любовь или корыстный интерес? Какие плюсы и минусы новосибирцы находят в браке — одни к нему стремятся, а другие избегают

«Отношения — это кирпичики»

Татьяна, 38 лет, в разводе

— Брак — это некая точка. Когда ты согласился на брак, ты уже определился, что человек твой, и ты готов быть с ним 24/7. Делить время, дом, быт, отдых, путешествия. Если люди встречаются продолжительное время и просто живут — это первый признак того, что люди не видят совместного будущего, ищут варианты получше. В свободных отношениях ключевое слово — свобода: человек никому и ничем не обязан, с него ничего не спросишь.





Самое главное — желание двоих. Если девушка хочет замуж, но ей не поступает предложение, лучше поговорить и обсудить этот момент, сказать: «Я хочу замуж». И если человек говорит, что не готов, или называет другие варианты, тогда нужно понимать, что по сути, с тобой не хотят быть в браке. Конечно, ни брак, ни «серьезные» отношения — это не гарантия от измен и предательств, но это точно знак любви и уважения к партнеру.