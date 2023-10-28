Любовь или корыстный интерес? Какие плюсы и минусы новосибирцы находят в браке — одни к нему стремятся, а другие избегают

Споры вокруг ценности института брака не умолкают. Общество по-прежнему делится на две категории — тех, кто непременно желает узаконить отношения и сыграть свадьбу, чтобы «как положено», и тех, кто выступает за свободу выбора и не желает загонять себя в рамки. К примеру, профессор бихевиористики Лондонской школы экономики Пол Долан, выступая на литературном фестивале Hay Festival в Уэльсе, заявил, что самая счастливая подгруппа населения — это незамужние женщины, а семья и дети больше не являются для них маркерами счастья. Молодое поколение выбирает развитие, которому брак не способствует. Мы решили поговорить с парнями и девушками и выяснить их мнения по этой щекотливой теме.
«Отношения — это кирпичики»
Татьяна, 38 лет, в разводе
— Брак — это некая точка. Когда ты согласился на брак, ты уже определился, что человек твой, и ты готов быть с ним 24/7. Делить время, дом, быт, отдых, путешествия. Если люди встречаются продолжительное время и просто живут — это первый признак того, что люди не видят совместного будущего, ищут варианты получше. В свободных отношениях ключевое слово — свобода: человек никому и ничем не обязан, с него ничего не спросишь.
Самое главное — желание двоих. Если девушка хочет замуж, но ей не поступает предложение, лучше поговорить и обсудить этот момент, сказать: «Я хочу замуж». И если человек говорит, что не готов, или называет другие варианты, тогда нужно понимать, что по сути, с тобой не хотят быть в браке. Конечно, ни брак, ни «серьезные» отношения — это не гарантия от измен и предательств, но это точно знак любви и уважения к партнеру.
В брак нужно вступать только тогда, когда оба готовы и хотят этого. Если вы вступили в брак обдуманно, вы умеете разговаривать и слышите своего партнера, то вам однозначно будет хорошо вместе. Неудачный брак — это скорее разочарование, неоправданные ожидания, если вы сделали это слишком рано, не узнали человека до конца.
Я была замужем один раз, в разводе. Поэтому не спешу выйти замуж во второй — предложения были, но видимо я как раз не приняла твердое решение. Отношения — это кирпичики, залог успешного брака. Если в отношениях вам хорошо, то вы понимаете, что смогли бы прожить с этим человеком долго и счастливо.
Я однозначно за брак, но брак должен состояться только тогда, когда люди уже состоялись. Всем нужен разный путь, кто-то уже с детства знает, что хочет, а кому-то требуется больше времени на понимание и собирание себя как личности. Без понимания отношения и брак создавать не нужно.
«Мне нравится быть женатым»
Виктор, 38 лет, женат
— Смотря какую цель носит официальный брак. Если есть корыстные моменты — это в любом случае будет кому-то выгодно. Но если два человека по обоюдному желанию решают узаконить отношения, выгоды быть не может.
Я женат, и мне нравится быть женатым. Плюсы брака: ощущение стабильности в жизни, опора, поддержка, близость родного человека. Когда человек рождается, он ближе всего к матери, когда человек взрослеет — он заменяет эту опору и создает свою семью.
Сегодня XXI век, женщины вольны делать то, что им вздумается, патриархальное общество уже позади. Я думаю, адекватные люди должны адекватно относиться к тому, что их партнерам необходимо самореализовываться. Вопрос, как. Если женщина хорошо встраивается в модель патриархального быта — пожалуйста, рожай детей, встречай мужа ужином, создавай тот самый семейный очаг, к которому мужчина будет стремиться. Если женщина чувствует себя некомфортно и привыкла самореализовываться в работе, в деловых отношениях, в творчестве или еще где-то, адекватный мужчина должен дать ей эту возможность.
Проблема может встать из-за того, что самореализовываться хотят оба. Тогда цель мужчины — найти возможность осуществить это, обеспечить условия для семьи. Если женщина зарабатывает больше мужчины, и тот сильно переживает из-за этого, я не считаю, что это правильно. Нужно или найти возможность заработать больше или успокоиться и делать то, что приносит удовольствие.
«Я в брак хотела — я его получила»
Марина, 32 года, замужем
— Плюс в самой свадьбе: собрать друзей, родню и порадоваться. Бюджет неважен, можно и пиццу заказать, по-современному, главное — сам праздник. Ну и брак — это немного гарантия, что после первой ссоры вы не побежите расставаться.
Я хотела замуж. Это не было главной целью в жизни, но все же. Вокруг меня много хороших примеров, когда союзы реально крепли, с годами люди становились похожими друг на друга — бывает, смотришь на пару и понимаешь: эти точно муж с женой, а не просто встречаются. В окружении есть хорошие примеры того, как люди реально наслаждаются браком, глаза горят, они вдохновлены идеями. Я верю в брак, я туда хотела, я его получила.
Возможно, женщины научились зарабатывать и больше не нуждаются в дополнительной опоре, а мужчинам в принципе это не нужно. Раньше девки гонялись за мужиками, а теперь никто ни за кем не гоняется. У меня племянница, 20 лет, говорит: если встречу и полюблю, то классно, а пока никто не встретился, а раз не встретился — буду учиться и делать карьеру.
«Финансовый вопрос за мной»
Сергей, 45 лет, не женат
— Брак — это партнерские отношения, которые не могут быть выгодны для кого-то одного. Я не женат. В статусе холостяка есть свои прелести, но я хотел бы жениться в ближайшем будущем.
Брак — это дом, семья, уют, продолжение рода. Я бы хотел, чтобы моя женщина занималась домом и детьми, но не забывала о себе, росла и развивалась бы вместе со мной. Финансовый вопрос за мной. Продолжение рода и создание семьи — это задача женщины. Я считаю, что это правильно. То, что сейчас женщины стремятся к заработку, карьере, меня как мужчину только мотивирует.
«Ничего полезного штамп в паспорте не дает»
Марина, 32 года, в разводе
— Два раза была замужем и два раза развелась. Ничего интересного и полезного штамп в паспорте не дает, только больше бумажной волокиты и проблем. Все равно в итоге каждый остался при своей фамилии и со своим имуществом. Складывается впечатление, что штамп в паспорте нужен тем людям, у кого к официальному браку есть корыстный интерес: отобрать половину имущества или получить пособия от государства.
По сути, не важно, официальный брак или нет. Если оба человека адекватные, то и совместный быт и даже развод будут проходить цивилизованно.
«Не хочу идти в ЗАГС, потому что уже пора»
Ксения, 24 года, не замужем
— У меня были длительные отношения, которые закончились около года назад. Я ни с кем не встречаюсь, но не избегаю свиданий и знакомств. Чем дальше заходит, тем больше я понимаю, что не хочу ничего серьезного. Мне нравится жить одной, работать, я хочу разобраться со своими желаниями и стремлениями, увлечениями. Я хочу посвящать время себе, общаться с друзьями, семьей и не переживать о том, что мне нужно оказать кому-то внимание, или из-за того, что не оказали внимание мне. Со временем появляется все больше требований как к себе, так и к человеку, с которым ты проведешь если не всю жизнь, то ближайшие годы.
Выходить замуж просто ради того, чтобы выйти? Нет. После окончания шестилетних отношений у меня точно нет желания вступать в них снова, я не хочу попасть в историю, когда ты идешь в ЗАГС с другом детства, потому что уже пора. Я никуда не тороплюсь. Пока я не разберусь, что мне нужно в жизни, даже думать не хочу о браке, а если не разберусь — что ж, так тому и быть. Я не готова посвящать львиную долю своего времени другому человеку, я хочу посвящать время себе.
Я не против отношений и не против замужества. Вдвоем может быть хорошо, но тогда, когда ты искренне хочешь быть именно с этим человеком, а не заполняешь пустоту. Тебе действительно нравится делиться с ним своей жизнью, проводить время, путешествовать вместе, знакомить с семьей, друзьями, интересоваться его жизнью. Пока я этого не захочу, замуж не пойду.
А как вы относитесь к официальному браку? Нужен ли штамп в паспорте или это всего лишь формальность? Делитесь своим мнением в комментариях под статьей.
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