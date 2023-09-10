Давай поиграем: как распознать симпатию на первом свидании — отслеживаем сигналы

В жизни каждой женщины наступает момент, когда она говорит самой себе: кажется, пора возвращаться в игру. Мы сейчас про отношения, разумеется. Выплакано и пережито расставание, извлечены уроки из прошлого опыта, наступает новая эра, на горизонте маячит свидание. Признаем, идеальные свидания случаются только в кино, в жизни же это всегда лотерея и легкий стресс. Чтобы минимизировать риски, мы собрали в один список рекомендации, о чем стоит умолчать на первой встрече с кандидатом на вакантное место, как понять, что вы ему нравитесь, и на всякий случай — как деликатно сбежать от назойливого поклонника.
Распознаем сигналы
Считается, что для возникновения симпатии к человеку иногда достаточно нескольких секунд общения. О том, что вы приглянулись своему собеседнику, можно понять по некоторым сигналам его тела, мимике и манере разговора. Это почти как любовь с первого взгляда.
Как понять, что вы ему или ей нравитесь? Спустя какое-то время ваш собеседник начинает отзеркаливать ваши жесты или поведение, подстраивается под вашу интонацию или тембр речи. В процессе беседы ваш партнер запоминает ваши шутки или использует их в своих речевых оборотах? Те, кто испытывает взаимную симпатию, будут использовать похожие речевые конструкции, разговаривать с относительно одинаковой скоростью, шутить в определенной тональности.
Внезапно между вами сокращается дистанция. Наклоняться в сторону человека — невербальный сигнал о партнерстве, доброжелательном отношении, готовности сотрудничать. Два незнакомых человека, как правило, начинают общение в рамках социальной дистанции (от 1,2 до 3,5 метра). Если возникает взаимная симпатия, физическое пространство для общения между ними уменьшается. К сведению: личная дистанция — от 45 сантиметров до 1,2 метра, интимная — менее 45 см.
Вопросы собеседника свидетельствуют о том, что вы интересны ему, он готов инвестировать свое время и внимание в общение с вами и поэтому задает вопросы. Также сам факт того, что двое знают друг о друге детали, которые малоизвестны остальным, делает их ближе друг к другу. Более того, людям нравятся те, кому нравятся они сами.
Заметили, что ваш визави смотрит на вас дольше обычного? Уверяем вас, симпатия есть. Не путайте с пристальным разглядыванием, своеобразным сканированием. Речь не только о романтических чувствах, но и о дружеских и партнерских отношениях. Прямой контакт глазами провоцирует выработку окситоцина, одного из четырех гормонов счастья, и постепенное формирование доверия. Контакт глазами синхронизирует нас для дальнейшего общения. Глазами мы считываем друг о друге значительно больше, чем говорим словами. Готовность поддерживать зрительный контакт также свидетельствует о возрастающей степени доверия.
О многом расскажет и открытая поза. Обратите внимание на то, как сидит или стоит перед вами ваш собеседник. Его верхняя часть тела или пальцы ног развернуты в вашу сторону? Он наклонился в вашу сторону? Это еще один признак, который говорит о заинтересованности вами.
Допустим, вы собрали все пункты — бинго. Но как понять, что перед вами действительно симпатия, а не обычная вежливость? По словам психолога Ольги Шалдыбиной, одно из главных отличий симпатии от вежливости или притворства — в последовательности и реальных делах.
— Если мы имеем дело с искренней симпатией, партнер будет вовлечен в совместные мероприятия и будет поддерживать различного рода предложения о совместных проектах, задачах, встречах. Если же нет — постепенно отдалится, — говорит эксперт.
Разговоры на свидании — о чем точно стоит умолчать
Представим ситуацию: наступил тот самый день, вы встретились, сидите за столиком в красивом модном ресторане. Первое волнение прошло, коннект случился, вы непринужденно болтаете на отвлеченные темы. Внезапно разговор круто поворачивает с прямой и ровной дороги в сторону бывших. Стоит ли обсуждать прошлые отношения на первом свидании?
Кто-то скажет, что это лишь вполне закономерное любопытство, которое можно удовлетворить уклончивым ответом. Но что делать, если ваш собеседник случайно открыл ящик Пандоры, и теперь вы не умолкните, пока не расскажете всю историю от сотворения мира до его конца?
По мнению клинического психолога Амали Асатурян, люди рассказывают о том, как складывались их прошлые отношения, по разным причинам. Иногда это делают, просто не подумав, что это может повлиять на будущее с новым партнером. Также люди могут делиться подробностями, чтобы избежать тех проблем, которые были в предыдущих отношениях: рассказывают, что им не нравилось, а какие проявления симпатии им хотелось бы получить. Кто-то хочет изменить своего партнера и сравнивает его с предыдущими в надежде, что тот начнет действовать иначе.
— Это уже манипулятивные отношения, где партнер не зрелый. Он хочет манипулировать другим, чтобы тот активизировался и делал то, что от него ожидают. Здесь такой момент: если я использую эту манипуляцию, значит, я в этих отношениях как ребенок и жду реакции от другого человека как от родителя, который должен что-то давать.
Внимательно прочитали? Не стоит на свидании с потенциально будущим парнем или девушкой обсуждать грехи, ошибки, вредные привычки и прочие пунктики бывших — это манипуляция на раннем этапе. Уверены, что хотите вступать в отношения с незрелым партнером, для которого инструменты их построения — хитрости и уловки?
Еще один мотив — «возвысить» себя, показать свои преимущества, чтобы партнер понял, что сделал правильный выбор. По словам психотерапевта Игоря Ляха, когда люди делают отсылки к прошлым отношениям, они тем самым реализуют свои потребности во власти, контроле, а также в безопасности, если предыдущие отношения были травмирующими.
Объясняем: перед вами человек, который ни за что не доверит вам равноправную роль в отношениях. Напротив, он активно планирует руководить, чтобы держать ситуацию под контролем и тем самым ощущать себя в безопасности. Свидание превратилось в допрос? Вы встретили человека, у которого проблемы с доверием, его подозрительности нет конца и края, и кажется, так будет всегда.
Как деликатно сбежать со свидания-катастрофы?
Шутка про звонок от лучшей подруги или друга с информацией о том, что случилось нечто ужасное, порой становится реальностью. Наверняка у каждого в кармане найдется пара историй о том, как они сбегали со свидания, сочинив байку о рожающей кошке, некормленом коте, срочном вызове на работу...
Мы имеем полное право уйти со встречи, на которой чувствуем себя некомфортно. Как это сделать так, чтобы не обидеть человека, и при этом не использовать пресловутые звонки, отговорки, внезапные напоминания? Предлагаем два варианта.
Первый — обозначенные заранее временные рамки. Так вы покажете себя как человека, который ценит свое время и время своего собеседника. К тому же этот способ поможет вам оценить реакцию человека — насколько она адекватна?
Вариант два — честность. Самый сложный. Умение деликатно объяснять, что вам некомфортно находиться на встрече и вы не хотите ее продолжать равно умению очерчивать свои личные границы и расставлять приоритеты. Чтобы не обидеть собеседника, начните с хорошего: наверняка вы отметили его положительные черты, пусть даже это будет одна черта. Дальше можете объяснить, что вы чувствуете: в процессе вы поняли, что очень разные, ваши интересы не совпадают, у вас разные жизненные приоритеты. Человек скажет вам спасибо за то, что вы не обманули его, исчезнув в темноте.
Если в вас влюбились, а вы — нет
Если в человека влюбляется тот, в ком он не заинтересован, Игорь Лях рекомендует быть максимально честным с собой. Если влюбленный вызывает неприязнь или его действия кажутся манипуляциями и «любовной травлей», то один из способов поведения — прямо сообщить о невозможности развития отношений.
— Влюбившийся человек иногда действует разрушительно или саморазрушительно, и любое умолчание может быть истолковано как скрытое согласие. Если у вас нет чувства взаимности, если возникает ощущение того, что вы подвергаетесь «любовной травле», то один из возможных приемов — прямо сообщать об этом тому, кто за вами гонится. Для кого-то это выглядит как провокация. Такой человек нуждается в серии емких прямолинейных отказов, возможно, с разъяснениями от третьих лиц — друзей, подруг, — говорит Игорь Лях.
Амаля Асатурян рекомендует дистанцироваться от влюбленного, насколько это позволяет ситуация. При этом можно и продолжить отношение, но в комфортном для всех формате.
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