Давай поиграем: как распознать симпатию на первом свидании — отслеживаем сигналы

Распознаем сигналы

Считается, что для возникновения симпатии к человеку иногда достаточно нескольких секунд общения. О том, что вы приглянулись своему собеседнику, можно понять по некоторым сигналам его тела, мимике и манере разговора. Это почти как любовь с первого взгляда.

Как понять, что вы ему или ей нравитесь? Спустя какое-то время ваш собеседник начинает отзеркаливать ваши жесты или поведение, подстраивается под вашу интонацию или тембр речи. В процессе беседы ваш партнер запоминает ваши шутки или использует их в своих речевых оборотах? Те, кто испытывает взаимную симпатию, будут использовать похожие речевые конструкции, разговаривать с относительно одинаковой скоростью, шутить в определенной тональности.