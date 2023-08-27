«Встречался сразу с двумя за день»: истории женщин, которые примирились с изменами мужа, — почему такое вообще происходит

О супружеских изменах можно говорить бесконечно, никто от них не застрахован, изменяют всем. Логично, что не хочется становиться частью любовного треугольника, но, как показывает жизнь, занять одну из трех ролей мы можем, сами того не зная. Муж не отчитывается, где пропадает вечерами, — работал. Не факт, что жена идет на встречу с подружками, надев лучшее платье. Принимать или не принимать предательство любимого человека — личное дело каждого, другой вопрос — считать ли роман на стороне предательством. Мы пообщались с женщинами, которые приняли гулящего супруга как данность и научились с ней жить. Что это — позиция жертвы или осознанный выбор? Как такая модель отношений сказывается на детях и в чём могут быть плюсы тройственного союза для семьи? Мы задали эти вопросы психологу.
Наталья, 35 лет, домохозяйка
— Я замужем уже 9 лет, из которых 7 муж мне изменяет. Узнала случайно: он ушел в душ, телефон оставил на кровати, краем глаза я увидела текст сообщения и сразу всё поняла. Так как я знала его пароль, труда не составило прочесть всю переписку, к слову — девушка была не одна, а сразу три, он встречался с ними по очереди, а иногда и сразу с двумя за день. Что делала я в этот момент? Сидела дома, занималась с дочкой.
Первые эмоции: ледяной душ, шок, обида, гнев. Захотелось пойти и утопить его. Взяла себя в руки, вышла на улицу, прогулялась, подумала о том, как мне быть дальше. Истерить? Чего я этим добьюсь? У меня нет своего жилья, нет работы, нет поддержки со стороны родителей, я полностью от него зависима. Испугалась, что пропаду, что он заберет у меня дочь.
Крайне трудно было вернуться домой, смотреть ему в глаза и делать вид, будто ничего не произошло. Не знаю как, но я справилась. Всю ночь и еще много дней, месяцев после я думала о том, как мне быть, как научиться жить в новой для меня реальности. Головой я понимала: уйти не могу — значит, нужно принять. Стала следить за поведением мужа, научилась понимать, в какие дни он посещал своих любовниц. Как? Легко.
После встреч с ними он делал мне хорошие подарки: шубу, колечко, духи, сережки, закидывал деньги на карманные расходы. Не сразу, но я оценила — в итоге я будто бы ничего не потеряла. Не скажу, что между нами с мужем была духовная связь — как мне кажется, сейчас мы даже стали ближе, дружнее. Я приняла его периодическое отсутствие, не устраиваю ему истерик, живу своей жизнью. Ему комфортно — он приходит в дом, где ему спокойно. Живем как приятели.
Может быть, со временем я буду ругать себя за свое отношение к ситуации. Дочь явно понимает, что что-то не так, спрашивает, где папа. Говорю: папа работает. Папа всегда возвращается с подарками, цветами. Периодически мы проводим время втроем и со стороны смотримся как вполне счастливая семья.
Елизавета, 29 лет, предприниматель
— Когда я выходила замуж, то любила мужа настолько сильно — наверное, так пишут в книгах. Он тоже меня любил. Эта была история о том, что с милым рай и в шалаше. Время шло, мы повзрослели, муж открыл свое дело, я — свое, параллельно мы развивались, а вместе с развитием менялся круг наших интересов, люди. У меня на пути периодически встречались интересные мужчины, на пути мужа — интересные женщины. Брак и бизнес научили нас воспринимать друг друга как партнеров, поэтому я допускала мысль о том, что у него может быть секс на стороне, в то же время я допускала такую же позицию для себя. Мы никогда это не обсуждали, но со временем такая модель отношений стала для нас нормой.
Он зарабатывает, я зарабатываю. Вместе мы сильнее: два управленца, мы приумножаем наш доход, продолжаем любить друг друга, ездим вместе в путешествия. Детей у нас нет, но не исключаем, что когда-нибудь решимся. Иногда мы можем обсудить наших любовников, иногда приглашаем кого-то третьего. Чувствуем себя комфортно.
Не исключаю, что со временем мы можем прийти к моногамии. Наверное, рождение детей ускорит этот процесс. Если к моногамии придет кто-то один из нас и мы не сможем договориться, то, полагаю, наш союз распадется. Всё может быть, семья — не единственное, на чём строится моя жизнь, к тому же понятие семьи у всех разное, и наши взгляды далеки от традиционных.
Почему происходят любовные треугольники — мнение эксперта
Светлана Наркевич объясняет, что любая измена — это создание любовного треугольника, а треугольник — самая устойчивая фигура, где есть три угла и жесткое основание.
— Приглашение в семью кого-то третьего всегда происходит по двум причинам. Первая — устойчивость. Если в паре ее нет, находится кто-то третий, кто пару стабилизирует. Важно помнить, что в треугольнике три человека и у каждого есть своя выгода в нем оставаться. Три человека, три роли: жертва, агрессор и спасатель, роли периодически меняются, — объясняет Светлана Наркевич. — Вторая причина кроется в желании что-то изменить. К примеру, жена не замечает, что ведет себя как мать по отношению к мужу, или всё ее внимание сосредоточено на ребенке, а супругу не хватает внимания. Другой пример — мужчина не замечает, как становится папой для своей жены или вторым ребенком. Причина есть всегда, и она находится в ком-то.
Эксперт отмечает, что не всегда женщина, которой изменил мужчина, остается в позиции жертвы, хотя так принято считать. Почему мужчины и женщины не выходят из треугольника? Из-за выгоды. У всех есть выгода оставаться в устойчивом положении.
— Какая может быть выгода для жены? Муж чувствует себя виноватым, дарит больше подарков, чувствует вину и ответственность за свои поступки, оставляет больше денег, не требует секса или эмоций. Измена всегда происходит тогда, когда не закрыты базовые потребности в семье: еда, секс, внимание, эмоции, признание в любви. Если какая-то часть не закрыта, мужчина или женщина ищет это на стороне, — говорит эксперт.
Поддержание треугольной модели отношений всегда чревато последствиями. Человек, который осознанно сделал выбор находиться в одной из трех ролей, должен понимать, что рано или поздно психоэмоциональное давление начнет проявляться физически в виде болезней, отсутствия энергии, желаний, целей.
— Для детей треугольная модель семьи — это нарушение системы «мама — папа — дети». Если у мамы или папы появляется кто-то еще, система начинает работать иначе. Модель поведения родителей для детей становится нормой — они бессознательно привыкают жить в треугольных отношениях, и потом транслируют эту модель на свою будущую жизнь: «не хочу как у родителей», «не хочу создавать семью» или создают нездоровую семью, идут вопреки — ревнуют, контролируют свою вторую половину. Ребенок всегда идет за вниманием родителя, и если папа смотрит в сторону другой женщины, то дочь может вставать системно на место этой женщины и нести ее динамики. Соответственно, так же ведет себя мальчик относительно мамы, — объясняет Светлана Наркевич.
Треугольник случается, если семья заранее не подумала о базовых потребностях, и от того случился сбой — это про безответственность. Если пара грамотно подходит к решению вопроса и обращается к специалисту, то у них есть шанс понять, какие из потребностей не были закрыты в их отношениях, сделать работу над ошибками и выйти на новый уровень.
Могут ли договоренности о свободных отношениях спасти семью? Светлана Наркевич говорит, что за свою практику она встречала мало пар, которые договаривались о свободе выбора, находясь в браке.
— Нужно смотреть на психологическое состояние партнеров: почему они на это согласились, по каким причинам? Всегда нужно помнить о том, что нет правых и виноватых в такой ситуации, есть незакрытые потребности и вынужденная мера в виде закрывания этих потребностей на стороне. Если вам дома не будут давать воды, вы пойдете пить в другое место, вот и всё, — говорит эксперт.
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