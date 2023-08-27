«Встречался сразу с двумя за день»: истории женщин, которые примирились с изменами мужа, — почему такое вообще происходит

Наталья, 35 лет, домохозяйка

— Я замужем уже 9 лет, из которых 7 муж мне изменяет. Узнала случайно: он ушел в душ, телефон оставил на кровати, краем глаза я увидела текст сообщения и сразу всё поняла. Так как я знала его пароль, труда не составило прочесть всю переписку, к слову — девушка была не одна, а сразу три, он встречался с ними по очереди, а иногда и сразу с двумя за день. Что делала я в этот момент? Сидела дома, занималась с дочкой.

Первые эмоции: ледяной душ, шок, обида, гнев. Захотелось пойти и утопить его. Взяла себя в руки, вышла на улицу, прогулялась, подумала о том, как мне быть дальше. Истерить? Чего я этим добьюсь? У меня нет своего жилья, нет работы, нет поддержки со стороны родителей, я полностью от него зависима. Испугалась, что пропаду, что он заберет у меня дочь.