«Закрыть пустоту в сердце»: почему люди влюбляются в тех, кто к ним равнодушен, — объяснение психологов

Кристина, 24 года



— Я познакомилась с Андреем, когда училась в университете. Он обратил на меня внимание, мы иногда пересекались, и я замечала на себе его взгляд. Андрей был довольно скромным. Когда мы виделись у кого-то в гостях, он робко пытался со мной поговорить. Но мне он не нравился, я не придавала значения его знакам внимания. Потом получилось так, что меня отверг другой парень, который очень сильно нравился, у меня было разбито сердце.



Тогда я решила побольше пообщаться с Андреем, чтобы как-то отвлечься. Мы начали переписываться, пару раз погуляли. Через какое-то время начали встречаться. Но я быстро поняла, что он мне все-таки не нравится и неправильно пытаться закрыть пустоту в сердце другим человеком. Тогда мы расстались, но он продолжил мне писать, звал на встречи. Несколько раз виделись, чтобы поговорить. Андрей спрашивал, что было не так, обещал измениться. Я прямо сказала, что он никогда особо не нравился. Но он продолжал оказывать внимание и рассказывать подробности наших отношений своим знакомым. Он был милым, но я просто не могла ответить взаимностью.

