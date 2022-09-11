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«Закрыть пустоту в сердце»: почему люди влюбляются в тех, кто к ним равнодушен, — объяснение психологов

Некоторые проблемы возникают из-за детских травм, но могут привести к новым во взрослом возрасте

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Иногда люди сообщают о том, что не любят партнера, уже находясь в отношениях

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С безответной влюбленностью сталкивались если не все, то многие. Один и тот же человек может оказаться по обе стороны — и одиноким Гэтсби, и равнодушным Онегиным. Такие ситуации неприятны, но одни спокойно принимают отказ и переключаются на свою жизнь и поиск подходящего партнера, а другие страдают годами. Для некоторых это становится паттерном поведения, и люди регулярно пытаются заслужить любовь тех, кто к ним равнодушен. Мы собрали истории троих новосибирцев, которые рассказали о том, как столкнулись с такими ситуациями и пережили их. А психологи объяснили, почему люди влюбляются, страдают и что делать, чтобы быстрее выйти из травмирующей привязанности.

Кристина, 24 года


— Я познакомилась с Андреем, когда училась в университете. Он обратил на меня внимание, мы иногда пересекались, и я замечала на себе его взгляд. Андрей был довольно скромным. Когда мы виделись у кого-то в гостях, он робко пытался со мной поговорить. Но мне он не нравился, я не придавала значения его знакам внимания. Потом получилось так, что меня отверг другой парень, который очень сильно нравился, у меня было разбито сердце.

Тогда я решила побольше пообщаться с Андреем, чтобы как-то отвлечься. Мы начали переписываться, пару раз погуляли. Через какое-то время начали встречаться. Но я быстро поняла, что он мне все-таки не нравится и неправильно пытаться закрыть пустоту в сердце другим человеком. Тогда мы расстались, но он продолжил мне писать, звал на встречи. Несколько раз виделись, чтобы поговорить. Андрей спрашивал, что было не так, обещал измениться. Я прямо сказала, что он никогда особо не нравился. Но он продолжал оказывать внимание и рассказывать подробности наших отношений своим знакомым. Он был милым, но я просто не могла ответить взаимностью.

Аслан, 26 лет


— Я встречался с Мариной, она жила в другом городе. Ездил к ней в гости на каждые выходные. Я был влюблен, полностью отдавался этим отношениям. Все казалось идеальным, как в кино. Мы готовили друг другу, гуляли, много разговаривали, лучше друг друга узнавали, устраивали сюрпризы. В общем, повторюсь, было очень романтично. Марина относилась ко мне по-доброму, проявляла заботу и ответственность. И я «поплыл», готов был даже переехать. И вот за два дня до моего дня рождения, когда я копал картошку, она бросила меня. Прислала СМС о том, что встречаться из разных городов — плохая идея, и всего доброго. Для меня это стало шоком. Было обидно, но со временем смог справиться с этим. Но с тех пор все еще сложно доверять людям.

Александр, 27 лет


С Ариной мы встретились весной 2020 года. Изначально я не рассматривал ее для выстраивания отношений, потому что в Новосибирск она прилетала только по работе. Но даже когда была в Москве, то регулярно мне писала и звонила.

Во время ее следующего визита общение продвинулось дальше, потом мы стали снимать квартиры, чтобы проводить больше времени вместе. С каждым разом меня все больше тянуло к ней. Потом я переехал, и Арина стала останавливаться у меня во время командировок. Однажды у нас состоялся разговор, и мы решили, что будем «официально» встречаться. Я был безумно влюблен. Но после этого все серьезно изменилось — она стала уделять меньше внимания, списывала это на работу. Когда прилетела в очередной раз, общение было довольно холодным, кроме секса нас ничего не объединяло.

Позже я узнал, что Арина хотела, чтобы я «развлекал» ее, когда она прилетает в Новосибирск. Я всегда был готов подстроить под нее свои планы. Потом мне это надоело. И когда уже я прилетел к ней в Москву, у нас случился разговор, слова которого мне врезались в память. На вопрос, готова ли Арина продолжить отношения, она сказала: «Нет». Ее устраивали наши редкие встречи, она сказала, что будет звонить и писать, когда удобно. Я не хотел с этим мириться и уже на следующее утро вернулся в Новосибирск.

Хотя с расставания прошло около года, я продолжаю любить Арину и скучаю по ней. Но для себя я сделал один важный вывод: отношения нужно строить с тем человеком, который любит тебя больше.

Что говорят психологи?

Одним людям легче отвлечься от безответной влюбленности, чем другим

Одним людям легче отвлечься от безответной влюбленности, чем другим

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Амаля Асатурян (Агеева) — клинический психолог, руководитель Центров психосоциальной адаптации и коррекции зависимости «Сансара» в Брянске и Туле. Член Ассоциации практических психологов. Специалист по работе с зависимостями, тревогами, страхами, напряженными отношениями с близкими.

Как объяснила клинический психолог Амаля Асатурян, влюбленность, в первую очередь, возникает из-за биологической составляющей, которая включает физиологические реакции людей, гормональные процессы. Это реакция мозга и всего организма. Безответная влюбленность может сформироваться из-за того, что происходило в детстве человека.

— Например, кто-то хотел любовь папы или мамы и постоянно что-то делал, чтобы они его обняли или сказали, что любят. И ребенок это воспринимал как любовь. Потому что других вариантов их взаимодействия не было. В результате, когда эта психологическая травма срабатывает, то есть другой человек игнорирует, влюбленный, видя холодность, будет каждый раз пытаться завоевать и обратить на себя внимание. Пытаться сделать так, чтобы его заметили и полюбили.

Игорь Лях — врач-психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы. Член Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, член Ассоциации супервизоров и консультантов, преподаватель Новосибирского государственного медицинского университета.

По словам психотерапевта Игоря Ляха, механизм влюбленности не изучен до конца. Но можно выявить закономерности, которые влияют на формирование этого чувства у каждого человека.

— Можно сказать, что наши влюбленности, начиная с самой первой — не случайны, — говорит специалист. — Сама влюбленность предопределена определенным психическим опытом. Если человек живет в обществе и развивается согласно основным его нормам, то влюбленность в известной степени будет предсказуема, чем долгое время пользовались свахи. Совсем другое, если человек живет в большом городе, в мультикультурной среде. Есть очевидные индивидуальные особенности, влияющие на выбор объекта влюбленности.

Первый романтический опыт формируется с помощью механизмов идеализации и романтизации. Поэтому он может разочаровать. При этом известно, что влюбленности влияют одна на другую.

Некоторые люди, влюбляясь, дают объекту чувств право на отказ. Они понимают, что какое-то время будут страдать или злиться. При этом они считают, что это лучше, чем попасть в зависимость от человека. Другие же воспринимают отказ как неправду или вызов, и упорно начинают преодолевать препятствия на пути к возлюбленному.

— Я, как врач, должен сказать, что для части людей мнение другого человека не подразумевает его права на отказ. Иногда, влюбляясь, люди, сами того не замечая, становятся насильниками. Их признание в любви или попытки завоевать любовь приобретают насильственный характер. Они продолжают атаковать, несмотря на отказ. Это может проявляться и в сексуальной агрессии, и в нападениях другого рода, — объясняет Игорь Лях.

При этом возлюбленный может чувствовать себя объектом преследования и жертвой насилия.

Как переключиться?

Психологи рекомендуют прямо говорить об отсутствии взаимности

Психологи рекомендуют прямо говорить об отсутствии взаимности

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Амаля Асатурян рассказала, что если человек перестает общаться с тем, кто к нему равнодушен, — это нормальная реакция.

— Если вам нравится человек, и он, допустим, не реагирует на знаки внимания, это нормально — прекращать к нему «подкатывать» и как-то завоевывать. В случае, если уже какой-то период проб был. Это как раз здоровые действия — переключиться на себя или какого-то другого человека.

Некоторые люди решают «тихо страдать». Они знают о своей влюбленности и посвящают свои мысли и переживания другому человеку. В такой ситуации специалист рекомендует обратиться к психологу или психотерапевту, чтобы проработать фиксацию на образе возлюбленного. Также это поможет избавиться от внутренней травмы, которая приводит к зацикленности на равнодушных людях.

Игор Лях подчеркивает, что во время влюбленности, при которой нет очевидной взаимности, перед человеком встает вопрос о том, стоит ли сообщать о своих чувствах.

— Очень большое количество людей понимает, что, сообщив об этом, они развернут отношения каким-то образом, будут иметь ответственность за свои чувства и эмоции, и многие не сообщают о них. Это особенно характерно для молодых людей и подростков. Испытывая влюбленность, они стремятся перевести ее в платоническую романтическую плоскость и реализовывать в своих фантазиях. Но некоторые поступают так регулярно, ведут так себя всю жизнь. Основная идея, и она социально приемлемая: моя влюбленность — моя ответственность, — говорит психотерапевт.

Одни люди оказывают вербальные и невербальные знаки внимания, другие — говорят о чувствах прямым текстом. Есть категория людей, которые пытаются донести информацию опосредованно. Они рассказывают о своей заинтересованности общим знакомым, с расчетом на то, что они передадут это объекту влюбленности. Способ зависит от культуры и воспитания.

Что делать, если влюбились в вас?

Если в человека влюбляется тот, в ком он не заинтересован, Игорь Лях рекомендует быть максимально честным с собой. Если влюбленный вызывает неприязнь или его действия кажутся манипуляциями и «любовной травлей», то один из способов поведения — прямо сообщить о невозможности развития отношений.

— Влюбившийся человек иногда действует разрушительно или саморазрушительно. Поэтому любое умолчание может быть истолковано как скрытое согласие. Если у вас нет чувства взаимности, если возникает ощущение того, что вы подвергаетесь «любовной травле», то один из возможных приемов — прямо сообщать об этом тому, кто за вами гонится. Для кого-то это выглядит как провокация. Такой человек нуждается в серии емких прямолинейных отказов, возможно, с разъяснениями от третьих лиц — друзей, подруг, — говорит Игорь Лях.

Амаля Асатурян рекомендует дистанцироваться от влюбленного, насколько это позволяет ситуация. При этом можно и продолжить отношение, но в комфортном для него формате.

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