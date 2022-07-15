Зук и в ЗАГС: сибирячка открыла танцевальную школу, где каждый второй встречает настоящую любовь

Кто не мечтает встретить настоящую красивую любовь, как в кино, так, чтобы вскружило голову, а сердце бешено колотилось при виде человека. Помните, как зарождалось чувство между героями Патрика Суэйзи и Дженнифер Грей в фильме 1987 года «Грязные танцы»? Если мы скажем вам, что в Новосибирске есть место, где можно так же, вы нам поверите? Анна Кондрюкова открыла танцевальную школу просто потому, что загорелась направлением бразильский зук, а дальше всё случилось само собой. В стенах школы люди знакомились, влюблялись и заводили семьи. Корреспондент НГС съездила в школу и попросила ее создательницу и учеников рассказать их истории любви.
Начало истории
Анна Кондрюкова впервые пришла на танцы уже во взрослом возрасте. Посетить уроки сальсы Анне предложил ее молодой человек, она решила поддержать инициативу и согласилась. Правда, парень девушки вскоре бросил танцы, а Анну затянуло. Тогда она работала региональным директором, в подчинении 20 человек, и на танцы Анна приходила расслабиться, отвлечься от рутины.
— То, что на тот момент со мной произошло, было невероятно. Ночные клубы и тусовки в барах я заменила на социальные танцы — это история про здоровое отношение к себе. Одно дело, когда ты приходишь танцевать в клуб ночью, и совершенно другое — вечеринки парных танцев, где совсем иное, здоровое окружение, — говорит Анна Кондрюкова.
В 2012 году Анна посетила мастер класс по бразильскому зуку. Танец настолько увлек ее, что она решила подойти к обучению серьезнее. Вскоре девушка выяснила, что в Новосибирске мало людей, которые занимаются этим направлением, и решила непременно его развить. Сначала Анна преподавала зук в танцевальном клубе, а когда тот закрылся, приняла решение открыть свою танцевальную студию.
Анна признается, что было страшно, но желание танцевать пересилило. Сибирячка оформила кредит на 1,5 миллиона рублей и занялась реализацией своего проекта — так в 2016 году заработала школа «Ипанема». Название выбрано неслучайно: так называется престижный район в южной части Рио-де-Жанейро и расположенный на нем знаменитый морской пляж. На сегодня в школе 11 направлений и 23 тренера: сольные танцы, парные, йога, фитнес и растяжка. В основе парные танцы: сальса, бачата, аргентинское танго, бразильский зук и хастл.
«Приходила ему улыбаться»
Своего мужа Анна встретила в своей же школе. Юрий работает программистом. Как и многие, на танцы он пришел, чтобы расслабиться и отдохнуть. Высокий симпатичный мужчина сразу приглянулся девушке. Группу, в которой занимался Юрий, вела не Анна, а начинающие хореографы, и девушка приходила на занятия под предлогом «проконтролировать».
— По утрам воскресенья, с макияжем, прической и в коротком платье я приходила ему улыбаться. Веселый, красивый — Юра сразу мне понравился. Через 2,5 месяца он пригласил меня на кофе. После он признался: думал, что я занята, от того не решался пригласить на свидание. У нас довольно быстро всё закрутилось, — улыбается Анна. Через год мужчина сделал ей предложение.
— Юра искал девушку для брака, а я устала от несерьезных отношений, хотела замуж, определенности. У нас была свадьба и красивое венчание, уже 4 года мы вместе, — дополняет Анна Кондрюкова. — У нас танцевальная творческая семья, вместе мы ездим на фестивали, мероприятия, конкурсы. Такая общность позволяет нам жить в счастливом браке.
О танцах
Чтобы прийти учиться танцевать во взрослом возрасте, нужно иметь мужество. На работе вы уже достигли определенных высот, владеете бизнесом, а в танцевальном классе нужно начинать с нуля, ошибаться, но продолжать делать первые шаги на пути к успеху. Не каждый может выйти из насиженной зоны комфорта и с головой окунуться во что-то новое. Многие уходят.
— Чаще уходят те, кто уже нашел свою любовь, — шутит Анна Кондрюкова. — Те же, что остались, со временем становятся частью сообщества, объединенного общей идеей. Мы вместе ездим на шашлыки, на Алтай, в Шерегеш, ставим шоу-номера для отчетных концертов, которые обычно проводим два раза в год. Образуются пары, мы дружим семьями.
По мнению хореографа, танцы сильно меняют жизнь людей: человек раскрывается и раскрепощается. Если говорить про парные танцы, то речь идет про взаимоотношения полов: девушка учится следовать за мужчиной, партнер учиться вести за собой. Эти навыки сильно помогают в обычной жизни строить здоровые отношения.
— В танцах сразу понятно, кто есть кто, есть ли химия. Не нужно ходить на 10 свиданий, достаточно встать в пару и понять, твой человек перед тобой или нет. Встретить вторую половинку — сложно, на улицах люди осторожны, знакомиться в транспорте — странно, в кафе — не всегда попадаешь под настроение. Многие хотят познакомиться, но не знают, как это сделать. Должен быть круг общения. Человек может много работать или он необщительный, непонятно, где ему искать знакомств. Нужна крутая среда для поиска друзей, второй половинки. На танцах круг общения расширяется, становится проще заговорить, люди лояльнее, — рассуждает директор танцевальной школы.
В социальных танцах нет постоянного партнера, все танцуют друг с другом. Люди общаются в благоприятной среде и, как следствие — кого-то находят. У профессиональных танцоров не возникает чувства ревности. Партнерские танцы — это естественный процесс, в который не вкладывается ничего лишнего.
— Танец — это танец, а отношения — это отношения, нужно уметь разделять эти понятия. Люди, которые познакомились у нас, это понимают, ведь речь идет о доверии в паре. Я скорее буду ревновать мужа, если увижу, как он с кем-то мило общается на дне рождения, но никак не в танце, — говорит Анна.
«Все вокруг него нашли свою любовь»
— Был у нас парень, одинокий. Все вокруг него нашли свою любовь, а он — нет. Переживал сильно по этому поводу, а потом мы заметили, что Алексей начал общаться с нашей ученицей Олей. Милая пара получилась, мы так радовались, — рассказывает Анна.
Молодые люди познакомились на одной из вечеринок в честь дня рождения студии. Ольга увидела, как Алексей танцует с другой девушкой и поразилась — как красиво он двигался. Увы, в том направлении Оля не танцевала, девушке оставалось лишь наблюдать.
— Мне хотелось потанцевать с ним, но я не знала, как подступиться, не могла подойти просто так. Одна из девушек пригласила его танцевать бачату — мое направление, это придало мне смелости, — вспоминает Ольга Яроцкая.
Первое время общение не клеилось, Ольга не решалась написать первая, а когда созрела, получила ответ с текстом: «На работе завал, давай потом».
— На месяц он пропал, но при этом мы пересекались в стенах студии, здоровались, а я не понимала, что происходит, — делится Оля чувствами.
Однажды Алексей сказал ей, что бачату сможет станцевать каждый — давай зук. Оля приняла этот вызов и записалась в новую группу.
— Я научилась, но он не танцевал со мной на вечеринках, — признается Оля. Однако вскоре знаки внимания стали проявляются со стороны Алексея чаще, отправной точкой в их отношениях стал танцевальный фестиваль в Москве, куда они отправились вместе.
Алексей сделал Ольге предложение в танцевальной студии, на фестивале — девушка выступила с номером, а он взял в руки микрофон, встал на одно колено и задал важный вопрос. Оля расплакалась и согласилась. Сейчас Оля и Алексей — родители двухлетнего малыша и на танцы ходят по очереди.
«Я, совсем начинашка, набралась смелости и пригласила его»
— Мы познакомились с Алексеем в конце 2017 года на одной из вечеринок в «Ипанеме». Я, тогда еще совсем начинашка, выиграла внутренний конкурс, и, набравшись смелости, пригласила его. Он на тот момент занимался уже 2 года, и мне очень нравилось, как он танцевал, — делится воспоминаниями Алена Одегова.
Молодые люди начали общаться, вместе ходить на разные танцевальные мероприятия и вечеринки. Алена говорит, что ухаживал Алексей долго и терпеливо.
— Я не очень рассчитывала, что начну с кем-то встречаться с танцев, так как начала заниматься, чтобы отвлечься от тяжелых отношений и болезненного расставания. Именно поэтому долго не решалась впустить в свою личную жизнь Алексея. Только к осени 2018 года у нас начало складываться что-то серьезное, — рассказывает Алена.
В июне 2020 влюбленные поженились, а в сентябре у них родился сын.
— Танцы вылечили мое сердце. Благодаря танцам у меня есть семья, любящий, заботливый муж, о котором я даже мечтать не могла, прекрасный отец, ну, и конечно, плод нашей любви — наш сын, самое лучшее, что мы только могли создать, — признается Алена Одегова.
«Нас поставил в пару хореограф»
Илья рассказывает, что пришел в танцевальную школу, чтобы научиться танцевать, об отношениях даже не думал. Когда они с Алиной познакомились официально, скажем так, то выяснили, что уже видели друг друга раньше. Впервые Алина увидела Илью в банке, а после оказалось, что молодые люди работают в одном здании.
— Мы посещали одну и ту же группу, и нас поставили в пару. Мы даже толком не общались до этого, а тут нужно подготовить номер к отчетному выступлению. Когда мы начали танцевать вместе, я не задумывался о том, чтобы начать встречаться. Алина была напряжена, я это чувствовал во время танца, спросил, в чем дело — она ответила, что не может расслабиться, так как плохо меня знает, — рассказывает Илья.
Парень воспринял заявление буквально и общение между ними закрутилось: они сходили на свидание, проснулись чувства. Спустя время Илья и Алина начали жить вместе. Илья делится, что пока они делали ремонт в квартире, ни разу не поругались — хороший знак, можно жениться.
Поскольку молодой человек решил, что жениться будет один раз и на всю жизнь, предложение нужно сделать красиво, так, чтобы запомнилось. Отчетный концерт школы идеально подходил для такого события. После того, как все выступили, Илья взял микрофон и попросил Алину выйти за него замуж.
На танцевальном конкурсе встретила мужа
Татьяна занималась танцами совсем недолго: 4 месяца — хастлом, и 2 месяца девушка танцевала бразильский зук. Когда в школе танцев объявили о конкурсе, где могут принять участие начинающие, она непременно решила проявить себя, совершенно не подозревая, что на конкурсе встретит будущего мужа.
Евгений был преподавателем в направлении бразильский зук. Анна Кондрюкова попросила его помочь Татьяне подготовить номер, молодые люди решили встретиться на танцевальном опен-эйре, чтобы оценить друг друга, а после договорились о расписании занятий. Стоит ли говорить, что на конкурсе Татьяна выступила блестяще — не без помощи Евгения, разумеется.
— Я знал, что Таня хочет развиваться и выступать в направлении хастл, оттого она много занималась со своим партнером. Я думал: зачем лишний раз беспокоить, если человек занят. Мы продолжали переписываться, но не встречались до момента, пока график тренировок у Тани не стал более щадящий. Я пригласил ее в кино, мы пошли на ужастик, Таня их любит, — рассказывает Евгений.
Так закрутились отношения еще одной пары, которую вместе свел танец. Спустя время Татьяна и Евгений решили жить вместе. Близился Новый год, Евгений думал над подарком, пройдя мимо ювелирного, решил, что подарит любимой кольцо и сделает предложение.
— Мы рассказали лишь часть историй, на самом деле их гораздо больше, и они разные. В танцевальной студии много людей, каждый приходит за чем-то своим, в первую очередь — за танцем, но случается так, как случается, — улыбается Анна Кондрюкова.
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