Зук и в ЗАГС: сибирячка открыла танцевальную школу, где каждый второй встречает настоящую любовь

— В танцах сразу понятно, кто есть кто, есть ли химия. Не нужно ходить на 10 свиданий, достаточно встать в пару и понять, твой человек перед тобой или нет. Встретить вторую половинку — сложно, на улицах люди осторожны, знакомиться в транспорте — странно, в кафе — не всегда попадаешь под настроение. Многие хотят познакомиться, но не знают, как это сделать. Должен быть круг общения. Человек может много работать или он необщительный, непонятно, где ему искать знакомств. Нужна крутая среда для поиска друзей, второй половинки. На танцах круг общения расширяется, становится проще заговорить, люди лояльнее, — рассуждает директор танцевальной школы.

В социальных танцах нет постоянного партнера, все танцуют друг с другом. Люди общаются в благоприятной среде и, как следствие — кого-то находят. У профессиональных танцоров не возникает чувства ревности. Партнерские танцы — это естественный процесс, в который не вкладывается ничего лишнего.

— Танец — это танец, а отношения — это отношения, нужно уметь разделять эти понятия. Люди, которые познакомились у нас, это понимают, ведь речь идет о доверии в паре. Я скорее буду ревновать мужа, если увижу, как он с кем-то мило общается на дне рождения, но никак не в танце, — говорит Анна.

