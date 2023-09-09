«Женщины созданы для ресторанов»: как отношения зависят от еды и (или?) антуража

У нас тут, конечно, феминизм на дворе, но для многих мужчин и сейчас оплатить счет в ресторане — это примерно как когда-то добыть мамонта. Да и для многих женщин ужин в приличном ресторане — это вопрос далеко не только (а то и не столько) еды, но и первый шаг на пути к сексу. Секс-колумнистка НГС Светлана Гладкова рассуждает о том, зачем женщинам рестораны и как мужчины умеют хранить верность всю жизнь.
Сижу недавно в кофейне, работаю и немножко разглядываю людей. Зашла пара, юноша и девушка. Юноша стильный, девушка в неожиданно нарядном для раннего обеда и неожиданно коротком для не футболки розовом платье, из-под которого куда-то в бесконечность стремятся внушительные ноги. Устраиваются за соседним столиком, девушка углубляется в телефон, а юноша отправляется забрать заказ — здесь самообслуживание.
Добыв еды, юноша возвращается и ставит перед своей спутницей какой-то вычурный боул с рыбой и авокадо, — кажется, самое дорогое блюдо в меню этого заведения. Девушка хлопает в ладоши: «Это мне?» И, получив утвердительный ответ, громко произносит «Ооооо!» и так долго целует юношу, что мне становится с одной стороны за него радостно, а с другой даже и несколько неудобно.
В голове как-то сам собой сложился сценарий порнофильма: курьер доставляет боул с авокадо, одинокая сексуальная фрилансерша встречает его в халатике, который почти ничего не прикрывает (примерно как платье нашей героини), берет в руки боул, ахает от восторга и отдается курьеру прямо на кухонном столе, сдвинув боул в сторонку легким движением попы. Впрочем, и сиквел-драму тоже можно — про то, как курьер каждый день ждет вызова по этому адресу, но не получает. Видит героиню каждую ночь во сне, женится на похожей на нее девушке, воспитывает с ней детей, вспоминает на смертном одре о том эпизоде как о самом необычном сексе в своей жизни, так никогда и не узнав, что фрилансерша на следующий день умерла от туберкулеза. Ну, можно от отравления, конечно, но это уже какой-то детектив.
Так что я порадовалась, что юноша заплатил за эту еду тогда, когда делал заказ за барной стойкой. А то боюсь даже представить, что сделала бы девушка, когда он закрыл бы счет. А еще порадовалась, что мужчины обычно не ждут столь бурной реакции, когда платят за совместный ужин. Или обед. Или даже завтрак. Или ждут?
И чего вообще ждут? И всегда ли ждут? Например, мужчина пригласил на свидание, оплатил ужин и бутылку вина за 3 с лишним тысячи (а сам был за рулем), а на прощанье поцеловал тебя в щеку, поблагодарил за приятный вечер и отбыл обратно в свою прекрасную семейную жизнь — значит ли это, что ты сказала что-то не то или что на фотографии ты выглядела на 7 лет моложе? Или, может, у него такой формат благотворительности — женщин кормить? Или вообще он последние 10 лет пытается созреть на любовницу, но каждый раз во время свидания приходит к выводу, что лучше жены нет никого?
Так или иначе, первые свидания, думается, должны представлять собой немалую долю прибыли предприятий общепита: тут и мужчины, которые просят девушек ни в чем себе не отказывать, и девушки, которые проверяют потенциального кавалера на щедрость, и пара–тройка коктейлей «для храбрости». И в целом по здравом размышлении следует признать, что не было бы никакого ресторанного бизнеса у нас, если бы не женщины. Для мужчин были придуманы спорт-бары и пивные заведения, все остальное — для женщин. Ну, и для примкнувших к ним мужчин.
Потому что у мужчины есть потребность поесть и, может, выпить пива в компании себе подобных, в том числе за просмотром какого-нибудь футбола или хоккея. Эти нехитрые потребности закрывает любое столь же нехитрое заведение, а также любая холостяцкая квартира, если таковая имеется в его окружении.
С женщинами все сложнее. Женщине, конечно, тоже хочется поесть (ничто человеческое нам не чуждо). Но помимо этого женщине критически необходимо:
- выйти из дома,
- выгулять платье,
- маникюр выгулять тоже,
- сделать селфи в зеркале модного заведения,
- потусить с девочками и тоже сделать селфи (37 штук),
- потанцевать с девочками и утром удалить все сделанные селфи,
- сходить на свидание с новым кавалером,
- сходить на свидание с мужем без детей,
- сходить всей семьей позавтракать в кофейне в субботу, потому что нужны же вам семейные традиции,
- посидеть одной воскресным утром за книжкой и кофе с горячим круассаном, потому что нужно же тебе когда-то быть одной,
- сфотографировать «апероль шприц» и запостить его в сторис,
- снять бокал игристого в замедленном режиме и запостить его туда же,
- выгулять еще одно платье, а также туфельки,
- заработать репутацию гурмана и знатока новосибирских заведений,
- привлечь сто тыщ миллионов новых подписчиков (да, всех из Новосибирска)…
И наверняка в этом списке есть что-то еще. А кроме платьев бывают новые стрижки, которые тоже нужно выгуливать регулярно. И контент для соцсетей снимать, да, даже для 115 подписчиков. Да женщины же просто созданы для ресторанов! А рестораны для женщин.
Вот взять, например, что-нибудь гламурное. «Ну маааам, ну там же одни проститутки,» — сказала дочь моей подруге на предложение сходить пообедать в один ресторан в центре. Ну, допустим, не проститутки, а эскортницы, на автомате поправили мы девушку, но все-таки уточнили, откуда сведения. «Да это же все знают! Ну, в моем кругу, во всяком случае!»
Я не знаю всего того, что знают все в кругу современных подростков, конечно, но девушки там, конечно, эффектные. Зайдешь в обед съесть пиццу, а там две подружки уже празднуют день рождения. Я внимательно рассматриваю их и понимаю, что не могу найти три отличия. Видно, что не близняшки, конечно, но волосы, скулы, губы и маленькие черные платья с декольте такие одинаковые, что не хотела бы я быть новым кавалером одной из них, который зайдет поздравить ее с днем рождения и перепутает с подружкой. Вечером зайдешь, а там вообще цветник: у одной день рождения, а остальные превратили веранду в филиал дорогого цветочного салона и все несут и несут новые букеты.
И, главное, из всех занятых столиков две трети — это феи, богини и роковые красавицы в разных сочетаниях, еще четверть — смешанные компании и пары и только два-три столика остаются мужчинам — одиноким и группами, которые потенциально могли бы заинтересоваться всем этим женским великолепием.
Зато хочешь быть в курсе модных тенденций — тебе тоже сюда. Вот я утром буквально у модной блогерши читаю про то, как нынче положено обзавестись искусственными цветами и носить их на чокере, а вечером, пройдя мимо (!) этого заведения за минуту обнаруживаю двух дам с цветами на шеях. А что будет, если внутрь зайти? Потому что выгуливать платья, маникюр и цветы на шее следует не в офис, конечно, а в гламурные заведения.
И тут, кстати, встает ребром вопрос доставки еды из ресторанов. Не будь мужчин, вообще непонятно, кто ею пользовался бы. Ну скажите, какой смысл платить за ресторанную еду, чтобы есть ее дома, сидя в халате на диване, из своей собственной посуды? И потом еще и мыть эту посуду!
Зато я знаю, например, одного мужчину, который годами заказывает для домашнего просмотра футбола один и тот же бургер из одной и той же сети фаст-фуда (да, они тоже считают себя ресторанами). Говорит, пару раз попробовал другие бургеры, но не заметил особой разницы. Да и названий заведений не запомнил — не так уж сильно впечатлился, прямо скажем. Продолжает заказывать один и тот же бургер. И после этого мужчины будут утверждать, что они по природе своей полигамны? То есть любить одну женщину всю жизнь у вас не получается, а бургер — пожалуйста?
Так или иначе, получается, что там, где раньше мужчина добывал мамонта, а женщина его готовила, сейчас мужчина, чтобы вызвать в женщине уверенность в будущем для себя и потомства, скорее поведет ее употреблять мамонта в приятной обстановке дорогого ресторана. Или в меру дорогого, но каждый день. Пока у нее не кончатся платья. Или цветы на шее. А сам будет есть один и тот же бутерброд. Но кто-то может называть его бургером и брать за него 500 рублей.
Недавно закрылся один из старейших новосибирских ресторанов на Красном проспекте — Stara Praga. На его место уже готовится зайти новое заведение.