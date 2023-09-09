«Женщины созданы для ресторанов»: как отношения зависят от еды и (или?) антуража

Так что я порадовалась, что юноша заплатил за эту еду тогда, когда делал заказ за барной стойкой. А то боюсь даже представить, что сделала бы девушка, когда он закрыл бы счет. А еще порадовалась, что мужчины обычно не ждут столь бурной реакции, когда платят за совместный ужин. Или обед. Или даже завтрак. Или ждут?



И чего вообще ждут? И всегда ли ждут? Например, мужчина пригласил на свидание, оплатил ужин и бутылку вина за 3 с лишним тысячи (а сам был за рулем), а на прощанье поцеловал тебя в щеку, поблагодарил за приятный вечер и отбыл обратно в свою прекрасную семейную жизнь — значит ли это, что ты сказала что-то не то или что на фотографии ты выглядела на 7 лет моложе? Или, может, у него такой формат благотворительности — женщин кормить? Или вообще он последние 10 лет пытается созреть на любовницу, но каждый раз во время свидания приходит к выводу, что лучше жены нет никого?

