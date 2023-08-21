«Переводила деньги, чтобы хватало на проезд в маршрутке»: сибирячка почти год содержала мужчину — что из этого вышло

Я не была уверена, что мне стоит публиковать свои историю в Сети, так как она не вызывает положительных эмоций. Но, прочитав комментарии читателей NGS.RU к колонке Марины Малковой, я взорвалась: если, по мнению части пользователей, некоторые девушки не вправе требовать партнеров с зарплатой в 35 тысяч рублей, то я, получается, плоха для мужчины даже с нулевым доходом. Ведь результатом наших отношений стала измена.



Если коротко и без лирики: мы общались на протяжении года до момента, когда начали встречаться. Через две недели после этого он ко мне переехал. За месяц до «дня X» мужчина уволился с вахтовой работы и получил свой последний расчет, в связи с чем первое время финансовых проблем не было — расходы на быт несли мы оба.

