«Переводила деньги, чтобы хватало на проезд в маршрутке»: сибирячка почти год содержала мужчину — что из этого вышло

Жители Новосибирска вступили в спор после колонки главного редактора NGS.RU Марины Малковой о мужчинах с зарплатами в 35 тысяч рублей. Пользователи оставили свыше тысячи комментариев, соглашаясь или ставя под сомнение мнение автора. Один из комментаторов написал, что много молодых женщин «ищут себе спонсоров» и, по сути, на квартиру и быт должны зарабатывать оба. Публикуем историю жительницы Новосибирска, которая почти год содержала мужчину. Далее — от первого лица.
Я не была уверена, что мне стоит публиковать свои историю в Сети, так как она не вызывает положительных эмоций. Но, прочитав комментарии читателей NGS.RU к колонке Марины Малковой, я взорвалась: если, по мнению части пользователей, некоторые девушки не вправе требовать партнеров с зарплатой в 35 тысяч рублей, то я, получается, плоха для мужчины даже с нулевым доходом. Ведь результатом наших отношений стала измена.
Если коротко и без лирики: мы общались на протяжении года до момента, когда начали встречаться. Через две недели после этого он ко мне переехал. За месяц до «дня X» мужчина уволился с вахтовой работы и получил свой последний расчет, в связи с чем первое время финансовых проблем не было — расходы на быт несли мы оба.
Но затем трудности возникли: свободных денег становилось всё меньше, а походы в продуктовый магазин оплачивались преимущественно моей банковской картой. Иногда я переводила мужчине деньги на карточку, чтобы ему хватало на проезд в маршрутке и другом пассажирском транспорте.
Первое время он говорил, что сделает короткий перерыв, отдохнет и найдет новую работу. Но шли дни и недели, а поиски не приводили к желаемым результатам. Расходы на продукты, коммунальные услуги и даже содержание кошки легли на мои плечи, при этом мы жили не на съемной квартире — жилье мне купили родители. В один момент я посмотрела на баланс банковского счета и ужаснулась мизерной сумме, на которую предстояло прожить еще около десяти дней. Средств на карте оставалось менее тысячи рублей, и я оформила свой первый кредит, чтобы прокормить себя и партнера.
Стандартный тезис о том, что мужчина — глава семьи, разбивался об реальность, в которой сильный пол готовит ужин и сидит дома. Мужчина заявлял, что «вот-вот» устроится на работу, но вакансии с зарплатой ниже 40 тысяч рублей и с официальным трудоустройством не рассматривал — слишком маленькая сумма, по его мнению. Сначала я не говорила своим родным о трудностях совместной жизни, как из-за стыда молодого человека, так и моего — не каждый готов признать, что у него имеются финансовые проблемы. Я же не хотела, чтобы родители плохо относились к мужчине, считая, что вопрос трудоустройства — временный.
Если честно, то финансы не являлись основной причиной моего недовольства теми отношениями, хоть и привнесли негативные краски в жизнь. Главным стал психологический аспект — я привыкла, если вкладываюсь в кого-то, то получаю аналогичную отдачу в ответ. Но когда я приходила с работы к мужчине, который на протяжении всего дня играл в онлайн-игры и смотрел видео на YouTube, мне становилось обидно. Ведь если я отдаю часть своих трудов, то почему не могу рассчитывать на такую же поддержку в ответ?
В какой-то момент я стала всё чаще говорить об имеющейся проблеме и сама предлагала открытые вакансии, которые могли бы подойти мужчине. Несмотря на совместный поиск, первый выход на заработки состоялся спустя семь-восемь месяцев после начала нашей совместной жизни. Через месяц он ушел с новой работы и уехал на вахту, чтобы заработать денег на переезд из Сибири: я сама собирала его в поездку, закупая предметы гигиены и одежду, — чтобы не нуждался. И только когда он уехал в другой регион, я поняла, что не хочу жить с мужчиной, которого приходится содержать, как ребенка.
После его отъезда наши отношения продержались чуть больше месяца. Мне казалось, что все взлеты и падения — временные трудности, но, узнав о его измене на вахтовых заработках, я даже обрадовалась. Содержать мужчину сложно, но мне казалось, что я нечестно поступлю, если брошу человека, который оказался в трудной ситуации. В этом же случае я не испытывала чувство вины, сообщая ему о расставании.
Надеюсь, эта история сможет напомнить читателю, что каким бы ни был ваш партнер, забывать о себе и своих интересах в отношениях не стоит. И не думайте, что, вложившись в человека, вы получите «прибыль» — это не инвестиции.
Добавим, на колонку Марины Малковой ответил главный редактор омского сайта NGS55.RU. Он высказал пять мыслей, почему зарплата в 35 тысяч не может стать препоной для отношений.