«Очень важна поддержка мужа»: жена актера Прилучного заговорила о послеродовой депрессии

Своими переживаниями она делится с подписчиками соцсетях, где отвечает на вопросы о беременности и декрете.



— Часто задаваемый вопрос: как избежать постродовой депрессии? Не знаю... Возможно нужно занимать себя чем-то в свободное время, чтобы не было времени на поедание себя. Очень важна поддержка мужа, она необходима. У меня огромная поддержка и от мамы, моей свекрови, сестры. И последнее: принять себя такую, какая ты сейчас, дать организму восстановиться. Понимать, что все это временно — бессонные ночи, жирочки, перепады настроения, — написала Зепюр Брутян.