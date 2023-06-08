«Очень важна поддержка мужа»: жена актера Прилучного заговорила о послеродовой депрессии

Молодая жена актера Прилучного Зепюр Брутян заговорила в Сети о постродовой депрессии: из-за напряженного графика мужа, она порой чувствует себя одиноко, но старается гнать эти мысли.
Своими переживаниями она делится с подписчиками соцсетях, где отвечает на вопросы о беременности и декрете.
— Часто задаваемый вопрос: как избежать постродовой депрессии? Не знаю... Возможно нужно занимать себя чем-то в свободное время, чтобы не было времени на поедание себя. Очень важна поддержка мужа, она необходима. У меня огромная поддержка и от мамы, моей свекрови, сестры. И последнее: принять себя такую, какая ты сейчас, дать организму восстановиться. Понимать, что все это временно — бессонные ночи, жирочки, перепады настроения, — написала Зепюр Брутян.
Напомним, что ребенок Прилучных родился в конце апреля — мальчика назвали Микаэлем. Молодая мать делилась в Сети трогательным видео из родильной палаты — отец сам перерезал пуповину, едва не потеряв сознание.
В прошлом месяце актеры раскрыли настоящую дату своей свадьбы — 12 мая 2022 года. В честь годовщины Павел устроил для жены сюрприз: приготовил завтрак из нескольких блюд и подарил огромный букет цветов.
Новосибирец Давид Манукян (Dava) недавно посетил родной город — во время Народной премии НГС блогер и певец поднялся на сцену зала им. Маяковского, чтобы наградить лучшую танцевальную студию года и показал па с Екатериной Варновой.
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