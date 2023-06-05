Екатерина Варнава и Давид Манукян показали «па» во время Народной премии НГС — видео

Давид Манукян, более известный как Dava вручил статуэтку Лучшей танцевально студии города на «Народной премии НГС». По словам ведущего церемонии Андрея Малахова, сибиряк с Затулинки стал еще одним украшением мероприятия.
— Украшение нашей церемонии в номинации «Танцевальная студия года» не только девушки, но и профессиональный танцор, Мастер спорта России, Чемпион России, Вице-чемпион мира, двукратный бронзовый призер чемпионата России, финалист чемпионата Европы, пятикратный чемпион Сербии, чемпион открытого чемпионата Италии — дальше просто не влезло — Дава! — проговорил ведущий.
Соведущая Андрея Малахова — Екатерина Варнава поинтересовалась, откуда у простого парня с Затулинки столько смелости для того, чтобы стать профессиональным танцором, а после пригласила его на батл. В результате артисты показали танцевальное «па» на сцене «Народной премии НГС».
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