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Екатерина Варнава и Давид Манукян показали «па» во время Народной премии НГС — видео

Сибиряк с Затулинки вручал статуэтку лучшей танцевальной студии года

Екатерина Варнава пригласила Давида Манукяна на батл

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Давид Манукян, более известный как Dava вручил статуэтку Лучшей танцевально студии города на «Народной премии НГС». По словам ведущего церемонии Андрея Малахова, сибиряк с Затулинки стал еще одним украшением мероприятия.

— Украшение нашей церемонии в номинации «Танцевальная студия года» не только девушки, но и профессиональный танцор, Мастер спорта России, Чемпион России, Вице-чемпион мира, двукратный бронзовый призер чемпионата России, финалист чемпионата Европы, пятикратный чемпион Сербии, чемпион открытого чемпионата Италии — дальше просто не влезло — Дава! — проговорил ведущий.

Соведущая Андрея Малахова — Екатерина Варнава поинтересовалась, откуда у простого парня с Затулинки столько смелости для того, чтобы стать профессиональным танцором, а после пригласила его на батл. В результате артисты показали танцевальное «па» на сцене «Народной премии НГС».

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Видео: Анастасия Медведева/NGS.RU

Мы ведем онлайн-трансляцию премии у нас на сайте. Прямую трансляцию «Народной премии НГС» можно посмотреть на телеприставках телевидения «Электронного города».

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