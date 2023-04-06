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Тест

Ты масик или тюбик? Девушки придумали смешные названия для разных типов парней — угадайте значение

Справедливости ради мы добавили в тест и мужские термины для определения женских типажей — справитесь?

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Ориентируетесь ли вы в молодежном сленге — проверьте себя

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Словарь молодежного сленга в очередной раз пополнился. На просторах интернета появились загадочные тюбики и масики, штрихи и чечики. «Простите, вы о чём?» — спросят люди старше 25 лет. Поясняем: речь идет о типажах парней по внешнему виду и характеру. Ироничные обозначения придумали пользователи Twitter, новые слова тут же разобрали на мемы. Заметим, что для определения типажей девушек имеется свой, не менее забавный в произношении список. Мы разобрались в современной молодежной терминологии и предлагаем вам пройти тест (или угадать значение по смыслу).

Мало одного теста? Вот вам еще!

1. Тест на эрудицию. А вы умнее Эйнштейна и Хокинга? 10 сложных вопросов.

2. Тест для киноманов: угадайте оскароносное кино по кадру.

3. За блогерку ответишь! Мы собрали 10 феминитивов — угадайте, существуют они или нет.

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