Ты масик или тюбик? Девушки придумали смешные названия для разных типов парней — угадайте значение

Словарь молодежного сленга в очередной раз пополнился. На просторах интернета появились загадочные тюбики и масики, штрихи и чечики. «Простите, вы о чём?» — спросят люди старше 25 лет. Поясняем: речь идет о типажах парней по внешнему виду и характеру. Ироничные обозначения придумали пользователи Twitter, новые слова тут же разобрали на мемы. Заметим, что для определения типажей девушек имеется свой, не менее забавный в произношении список. Мы разобрались в современной молодежной терминологии и предлагаем вам пройти тест (или угадать значение по смыслу).

