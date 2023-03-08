За блогерку ответишь! Мы собрали 10 феминитивов — угадайте, существуют они или нет

Сорок восемь лет бьются женщины за свои права и эмансипацию. Но всё еще жалуются на заниженную зарплату и дискриминацию. Зато за эти сорок восемь лет у женщин появился внушительный список феминитивов. В одном только Толковом словаре названий женщин лингвиста Николая Колесникова этих феминитивов больше семи тысяч, но этого, кажется, недостаточно, и каждый год наш вокабуляр пополняется всё новыми словечками. Давайте попробуем разобраться, как правильно называть женщин разных профессий и что обозначают некоторые феминитивы.

