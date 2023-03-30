А вы умнее Эйнштейна и Хокинга? 10 сложных вопросов из элитного теста для эрудитов

На днях стало известно, что 11-летняя школьница Анвила Патин из Манчестера превзошла по уровню интеллекта Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. Она получила 162 балла за IQ-тест Менса — это тест от крупнейшей организации для людей с высоким интеллектом, в котором состоят около 20 тысяч человек. Вопросы этого тестирования не выкладываются в свободном доступе, но на сайте организации есть его демо-версия, на основе которой построено множество аналогичных тестов. У нас совершенно случайно оказалось несколько вопросов из таких тестов, и мы предлагаем проверить — сможете ли вы тоже превзойти Эйнштейна и Хокинга?