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Тест

А вы умнее Эйнштейна и Хокинга? 10 сложных вопросов из элитного теста для эрудитов

В общество Менса, составившее этот тест, входят всего 20 тысяч человек

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Люди, которые проходят тест Менса лучше 98% участников, имеют право попасть в элитный клуб эрудитов

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На днях стало известно, что 11-летняя школьница Анвила Патин из Манчестера превзошла по уровню интеллекта Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. Она получила 162 балла за IQ-тест Менса — это тест от крупнейшей организации для людей с высоким интеллектом, в котором состоят около 20 тысяч человек. Вопросы этого тестирования не выкладываются в свободном доступе, но на сайте организации есть его демо-версия, на основе которой построено множество аналогичных тестов. У нас совершенно случайно оказалось несколько вопросов из таких тестов, и мы предлагаем проверить — сможете ли вы тоже превзойти Эйнштейна и Хокинга?

«Менса» — крупнейшее и старейшее общество людей с высоким коэффициентом интеллекта, некоммерческая организация, открытая для всех, кто сдал стандартизованные тесты на IQ лучше, чем 98% населения. Тест должен сдаваться в присутствии наблюдателей. Организация имеет национальные группы в 50 странах мира, а количество членов превышает 120 тысяч человек из около 100 стран.

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